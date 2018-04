Zapřemýšlejte si s Cube3D či nad dámou PPcCheckers nebo skládejte kostky v Super Block (Hry do kapsy 125)

Novinky a aktualizace

GX Curling Deluxe

V minulém čísle jsme si představovali zimní sportovní hru Curling pro Pocket PC. Firma Gaxo Interactive tento týden vydala i verzi pro barevné PalmOS 3.5>.

GX Curling Deluxe nabízí 16 protivníků, silnou AI (umělou inteligenci), management curlingového klubu, bohatou grafiku se zvuky a 4 herní režimy, ve kterých nechybí trénink, klasický Single Player, turnaj o pohár (Tournament) a potěšující multiplayer.

Na ovládání stylusem si budete muset zvykat, před klasickou hrou doporučujeme spustit režim Training. Hra stojí přijatelných $9.95.

Super Block

Nové zpracování známé hry Tetris přináší na displeje palmů firma IBE Group .

Super Block se nevyznačuje ničím originálním. Nabízí klasických 7 druhů kostek a 13 úrovní. Ke spuštění vyžaduje Palm OS 4.0 s minimálně 300 Kb volné paměti.

Stojí $4.99.



Cube3D

Nový simulátor Rubikovy kostky může být skvělou šancí procvičit si mozkové závity. Obsahuje 7 úrovní a ovládá se stylusem.

Cube3D vám poběží na Palm OS 5, stojí $6.90 a výrobcem je firma UT System .

Star Invader

Znovu se ocitáme na poli akčních leteckých stříleček, tentokrát s hrou Star Invader od firmy IBE Group .

A opět se dostáváme k zajímavému, leč trošku stereotypnímu úkolu této hry - postřílej vše, co se hýbe a uleť pryč. Ale co byste vlastně od čistě akční střílečky čekali? K dispozici je kvalitní grafika se zvukovými efekty a High Scores tabulky.

Hru spustíte na Pocket PC 2002/2003 s ARM/XScale procesory a 3MB volné paměti. Stojí $19.99.



Legacy

Nejslavnější RPG dungeon Legacy roku 2003 od maďarské firmy RedShift zamířil i na displeje Nokií 3650/7650 a smartphonů.

Naše delší preview si můžete přečíst ZDE . K dispozici je i editor map, ale spousty z nich si můžete stáhnout na domovských stránkách firmy.

Legacy je za poplatek $19.99.





Máte hluboko do kapsy?

PPcCheckers

Ask4Soft nás potěšil kvalitní dámou PPcCheckers. Nabízí funkce Undo Move (vrácení tahu), Hint (nápověda) a 5 stupňů obtížnosti.

Velkým plusem hry je podpora multiplayeru a to přes IrDA port (konečně), takže už žádné vyměňování Pocket PC z ruky do ruky :-).

Hru zdarma stáhnete ZDE .





Aktuálně

Quest of the Hero II v HiRes !

Nová verze postarší RPG adventury nyní podporuje HiRes rozlišení a můžete si ji stáhnout ze stránek výrobce . Snad tento update věstí něco nového...





Klasika

Quest of the Hero

Dnes jsme se na hru do naší tradiční rubriky Klasika nechali inspirovat předchozí představenou gameskou v sekci Aktuálně, Quest of the Hero s pořadovým číslem I.

Quest of the Hero je RPG adventura, která tak trochu připomíná slavnou sérii her Heroes of Might Magic. V každé mapě, která se do hry instaluje zvlášť (veliká zásoba map se nachází ZDE ), dostanete nějaký úkol (quest), jež je třeba splnit, abyste se stali vítězi. Postupem hry budete sbírat různé poklady, zvyšovat počet jednotek ve vaší družině a hlavně budete obdarování tzv. experience - zkušenostmi.