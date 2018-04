Zapraskejte si bubliny, nechte zmizet obrazovku a už nikdy nezmeškejte svátek (Palmare Freeware 105)

Pokud patříte mezi fanoušky programů, za které nemusíte platit, zveme vás na další procházku novinkami z této softwarové kategorie. Na vaše kapesní počítače míří další novinky ze světa PDA freeware.

PALM OS

System Password Cleaner v1.0

Program System Password Cleaner je jednoduchou utilitkou, která se postará o vymazání systémového hesla ve vašem handheldu. Užitečné zejména tehdy, pokud heslo zapomenete a chtěli byste jej změnit. Nezapomeňte však, že program můžete použít nejen vy, ale také kdokoliv jiný...

download zde

Bubble Wrap v1.0

Pokud si při vybalení obsahu balíku či obálky rádi "zapraskáte" s bublinkovým obalem, je právě pro vás určen program Bubble Wrap. Ten totiž umožní to samé, jen na vašem kapesním počítači. Díky tomu se můžete uklidnit či odreagovat od stresu ve vší diskrétnosti :)

download zde

Analoge Uhr v1.2.9

Program Analoge Uhr patří mezi zobrazovače času na kapesním počítači. Kromě doby mohou ukazovat také datum, den v týdnu a další informace. V menu je rovněž možné nastavit, zda se má po spuštění analogových hodin vypnout po třech sekundách kapesní počítač - užitečné tehdy, pokud se chcete pouze podívat na aktuální čas a hodinky nepoužíváte.

Autor šíří program pod GPL a v mnoha jazycích, jeho menu je však pouze v němčině.

download zde

Kalendar CZ v1.1CZ

Jednoduchý program, který zobrazuje kalendář s českými jmény a státními svátky. Velkým písmem zobrazuje Kalendář den, měsíc, rok a jméno. Na rozdíl od slovenské verze aplikace nepodporuje vyhledávání fulltextem, pouze podle data (pozn. - screenshot je ze slovenské verze programu).

download zde

POCKET PC

Weather To Go v1.0

Aplikace Weather To Go přidá do hlavní obrazovky řádku informující o aktuálním počasí na mnoha místech. Zatím je však zobrazován stav pouze amerických městech a to až na čtyři dny dopředu. Data se aktualizují vždy po synchronizaci PDA s počítačem připojeným k internetu, stupně je možné zobrazit buď v Celsiech nebo Fahrenheitech.

download zde

PhoneLog v1.0

PhoneLog je jednoduchý program, který využijí majitelé handheldů se systémem Windows Mobile Phone Edition. Aplikace zaznamenává všechny příchozí i odchozí hovory do logu, zobrazeno je číslo volaného/volajícího, datum a doba, kdy byl hovor uskutečněn, případně zmeškán.

download zde

Calendar+ v2.21

Calendar+ je rozšiřující plug-in pro standardní kalendář v Pocket PC. V programu je možno nastavit, na kolik dní (případně hodin, schůzek atp.) dopředu se mají zobrazovat informace z kalendáře v Today obrazovce. Je možné zahrnout buď celodenní události, dny bez událostí či dokončené události, případně nadefinovat značky schůzek. Program umožňuje rovněž nastavení velikosti textu pro schůzky a záhlaví s datumem, zalamování řádků a formát zobrazení.

Autor v poslední verzi programu přidal podporu českého jazyka - celá aplikace je tak lokalizována do naší mateřštiny.

download zde

NoScreen v1.0.9

NoScreen patří do kategorie jednoduchých, ale účelných programů. Při spuštění se postará o vypnutí obrazovky kapesního počítače, což se hodí například při poslechu hudby. Při stisknutí hardwarového tlačítka program displej PDA opět zapne...

download zde