Google opět selhal v utajení nového smartphonu, někdo ho zapomněl v taxíku

Možná je to jedna velká marketingová kampaň, nebo je to Googlu už úplně jedno. Po poměrně zásadním selhání utajení nového modelu Pixel 3 XL, jehož nespecifikovaný počet předprodukčních vzorků firmě kdosi odcizil a začal prodávat na černém trhu v Rusku a na Ukrajině (více v článku Nad tímto únikem kroutí všichni hlavou. Jak se to Googlu mohlo stát?), se další kus povedlo vyfotit anonymnímu čtenáři serveru Android Police.

Řidič taxíku služby Lyft pod pseudonymem Anonymous Alligator mobil vyfotil ze všech stran a poté dohledal vlastníka, kterému telefon vrátil. Nejprve si myslel, že jde o model Pixel 2 XL, ale až poté si povšiml výřezu displeje, který má být přítomen až u připravované třetí generace. Zdroj bohužel neuvádí, z jaké země pochází autor těchto fotografií.



Obrázky potvrdily to, co už známe z ruského úniku. Vedle výřezu displeje telefon bude mít matné černé provedení, dvojici předních reproduktorů, jeden snímač fotoaparátu na zádech a čtečku otisků prstů tamtéž. Na modelu se dále nacházely identifikační samolepky značící předprodukční kus.



Ačkoliv má Google naplánovanou tiskovou konferenci na

9. října v New Yorku, ničím nás už patrně nepřekvapí. O specifikacích připravovaného Pixelu 3 XL se dočtete v článku Rusové odhalili očekávaný americký supersmartphone s obrovským výřezem.

Pár otazníků sice ještě visí nad menším Pixelem 3 bez výřezu displeje, který se zatím nikde na veřejnosti neobjevil, ale pro nadšence bývá zajímavější lépe vybavená XL verze. Sami jsme zvědaví, jestli bude Google úniky na tiskové konferenci nějak komentovat a zda přece jen nemá schovaná alespoň nějaká překvapení.