Zapomeňte na vstupenky, ukažte mobil

Jestli vás už unavuje současný systém prodeje vstupenek na různé kulturní a sportovní akce, kdy si lístky buď musíte objednat a poté někde vyzvednout, nebo nekonečně vystávat ve frontách, můžete se těšit na službu budoucnosti. V Japonsku nedávno zavedli „mobilní vstupenky“, kdy vám pro vstup na vybranou akci postačí mít s sebou mobilní telefon. Jako první tuto službu nabídla v červnu firma Mitsubischi a již na několika akcích ji úspěšně otestovala. Následně se k ní přidala Access Corporation, která nabízí podobnou technologii prodeje, ale navíc s podporou javových aplikací.

Systémy obou firem fungují na stejném principu. Chcete se dostat na koncert a nechce se vám jít kupovat vstupenky do předprodeje? Stačí si najít internetové stránky svého operátora, zaregistrovat se, uvést své telefonní číslo, zaplatit vstup (nejčastěji převodem z účtu), a pak stačí už sedět doma a mít zapnutý mobil. Za několik okamžiků vám na displej přijde speciální dvoudílný kód, takzvaný „mobile symbol“, kterým se později u vstupu na koncert prokážete. Nebudete svůj mobil ovšem ukazovat žádnému výběrčímu vstupenek, ale pouze přejedete svůj displej čtecím zařízením a můžete vstoupit. Firma Mitsubischi testovala „bezlístkový systém“ poprvé 26. června na mega koncetu populární hudby v Tokiju. První aplikace této služby byla z reklamních účelů zdarma, lidé se pouze museli na webových stránkách firmy zaregistrovat, a poté obdrželi na svůj mobil „mobilní kód“. Další - již placené - akce následovaly a účastníci si nový způsob hrazení vstupu prý nemohli vynachválit.

Firma Acccess Co. používá vlastní systém E-ticket, který pracuje na základě i-Appli javové technologie japonského operátora NTT DoCoMo, která by měla zaručovat ještě větší bezpečnost než zmíněný systém od Mitsubischi. Podmínkou pro tento systém placení vstupenek je mít mobilní telefon, který podporuje Javu. Po registraci a zaplacení na internetu uživatel obdrží na svůj mobilu e-ticket, tedy číselný kód, který se zobrazuje na dipleji telefonu. Princip uplatnění kódu je stejné jako v předchozím případě, tedy pomocí čtečky přímo na místě akce.

Služba firmy Access umožňuje zasílat velké množství e-ticket vstupenek na jeden jediný mobilní telefon. E-ticket data mohou být také zasílána mezi jednotlivými mobily přes systémový server (podmínkou je pouze instalace i-Appli programu v telefonu). Firma plánuje rozsáhlé rozšíření užívání eletronického systému vstupenek, takže již brzy jej budou moci využívat také majitelé jiných telefonů než od DoCoMo.



Obě firmy nabízejí „mobilní vstupenky“ všem stávajícím řetězcům prodejců klasických papírových lístků. Novým systémem chtějí v Japonsku předcházet velmi rozšířenému padělání a také lidem usnadnit přístup ke vstupenkám. Firma předpokládá úspěch tohoto systému hlavně díky tomu, že téměř všichni -náctiletí mají mobilní telefony. A právě tato skupina uživatelů mobilů je lačná po návštěvách koncertů zejména japonských interpretů populární hudby. Nový „bezlístkový systém“ nepotřebuje žádný papír a nehrozí tedy, že si lístky zapomenete doma, za předpokladu, že tam nenecháte telefon.



Těžko předpokládat, jestli se podobný systém dostane v brzké době i do Evropy. Ale jelikož se v Japonsku, v zemi, která je již dlouhou dobu průkopníkem nových způsobů využívaní mobilních technologií, celkem dobře osvědčil, není to nikterak vyloučeno. Podle našeho názoru je jistě velmi pohodlný a praktický. Snad se máme na co těšit.