Zapomeňte na textovky- přicházejí MMS

O nejmodernějším druhu mobilních zpráv, takzvaných MMS (Mulitmedia Messaging Service) se toho již napsalo mnoho; že jejich prostřednictvím bude možné posílat barevné obrázky, zvuk i video dnes už ví snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o mobilní komunikace. Málokdo si ale dovolí tipovat, jakou pozici na trhu MMS zaujmou a nakolik se v budoucnosti tato služba operátorům vyplatí.

V minulém týdnu se na internetových stránkách švédského výrobce mobilních telefonů Ericssonu objevila zpráva, že podle posledních analytických studií by MMS měly v průběhu příštích třech let předstihnout dnes tolik populární a masově rozšířené krátké textové zprávy. Tyto studie se opírají především o pestrou paletu možností využití, které multimediální zprávy nabízejí a o obrovský nárůst popularity rozesílání SMS zpráv, jejichž počty každoročně stoupají o desítky miliard po celém světě.

Popularita SMS zpráv začala stoupat v roce 1997, kdy operátoři umožnili rozesílání zpráv mezi jednotlivými sítěmi. V loňském roce vystoupal počet celosvětově odeslaných SMS zpráv na závratných 102,9 miliard. Podle předpokladů odborníků budou tyto počty stále narůstat. Jak uvádí na svých internetových stránkách agentura Gartner Dataquest, předpokládaný počet odeslaných SMS v letošním roce vzroste téměř na 146 miliard a v roce 2003 dokonce na 168 miliard. V následujících letech by ale textové zprávy měly pomalu ustupovat zprávám multimediálním.

„Podle našich předpokladů by počet odeslaných MMS měl být oproti SMS větší už v roce 2005,“ říká Per Lindblad, vedoucí sekce MMS švédského Ericssonu, firmy, která jako první uvedla na trh mobilní telefon, který odesílání MMS podporuje. „Myslím si, že MMS budou v budoucnosti daleko úspěšnější než WAP (wireless application protocol). Na rozdíl od něj totiž mají nespornou výhodu v tom, že jejich prostřednictvím uživatelé mezi sebou mohou komunikovat,“ dodal Lindblad. Jak dále uvedl, MMS mají ještě jedno velké plus. Svou strukturou a mnoha možnostmi dalšího potencionálního využití se zákazníkům přímo podbízejí. Navíc jsou logickým vývojovým následovníkem textových zpráv.

Prvním mobilním operátorem na světě, který spustil ve své zemi službu MMS, byl maďarský telefonní operátor Westel. Od začátku června mohou také zákazníci rakouského operátora A1-Mobilkom a anglického one2one přijímat a odesílat multimediální zprávy. Uvedení této služby vzniklo právě ve spolupráci se společností Sony Ericsson. O cenových relacích za MMS se dočtete v tomto článku. V mnoha dalších zemích jsou služby multimediálních zpráv prozatím jen testovány. Podle tiskového mluvčího Radiomobilu Jiřího Hájka, by v ČR mohla být tato služba spuštěna v průběhu několika měsíců.

Podle některých analytiků závisí úspěch MMS zpráv především na dostupnosti mobilních telefonů, které tuto službu podporují. Rozmach multimediálních zpráv by mohl nastat někdy na počátku příštího roku, kdy by se funkce MMS měly výrazně prosazovat do telefonů střední třídy a do low-endových modelů. Příkladem takového telefonu může být nový low-endový model Nokie 3510, která sice umí MMS pouze přijímat a to ještě v poměrně omezeném počtu, ale pro seznámení s touto službou blízké budoucnosti to jistě prozatím postačí.

Určitě bude zajímavé sledovat, jakou oblibu u uživatelů mobilních telefonů MMS získají. V zájmu výrobců telefonů a operátorů je jejich masové rozšíření. Stouply by tak jejich finanční výnosy, které jsou ale dosti vysoké i z poplatků za odesílání SMS. Podle předpokladů odborníků by celosvětové výnosy ze všech forem mobilních zpráv měly v letošním roce téměř dvojnásobně vzrůst oproti roku loňskému – z 13,4 miliard na 22,3 miliard dolarů. Při předpokládaném fungování služeb MMS budou tato čísla v příštích letech ale určitě daleko vyšší.