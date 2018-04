Zapomeňte na PalmOS. Je tu Garnet OS

Změn jmen okolo Palmu a Palm OS bylo v posledních letech přehršel. Nejprve se Palm samotný přejmenoval na palmOne a oddělil ze své struktury samostatnou společnost PalmSource, která měla na starost vývoj a distribuci operačního systému Palm OS. V té době šlo především o Palm OS 5, který byl krátce po svém narození (ale ještě před rozdělením firem) překřtěn na Palm OS Garnet.

V září roku 2005 byla PalmSource pohlcena japonskou softwarovou společností ACCESS. Nedlouho poté došlo k dohodě mezi ACCESSem a tehdejším palmOne, která zaručila veškerá práva na obchodní značku Palm společnosti palmOne. Ta se tak přejmenovala zpět na Palm Inc. a z pozice kdysi poskytovatele licence na Palm OS se stala zákazníkem.

V souladu s dohodou se vloni v říjnu PalmSource přejmenovala na ACCESS, konkrétně z ní vznikla společnost ACCESS Systems Americas. Ta nadále vlastní práva na Palm OS Garnet a pracuje na vývoji budoucí platformy, která má tento operační systém nahradit. Ta je známa pod kódovým označením ACCESS Linux Platform.

Aby toho nebylo málo, Palm Inc. koupil na konci minulého roku kompletní licenci na zdrojový kód Palm OS. Tato licence mu dává právo využít jakoukoli část zdrojového kódu tehdejšího Palm OS Garnet pro své potřeby. Případný výsledný produkt pak ale nemůže dál distribuovat.

Samotný Palm OS Garnet pak včera ACCESS přejmenoval na Garnet OS. Tím ukončil kompletní etapu přeměny společnosti a začlenění pod nového vlastníka. Pro Palm OS samotný se tímto ovšem prakticky nic nemění. Palm OS Garnet, dnes tedy Garnet OS, již stejně nebyl samotným ACCESSem dále vyvíjen a veškerý potřebný vývoj si obstarával sám Palm na základě rozšířené licence.

Jelikož má teď Palm kompletní licenci na zdrojový kód operačního systému i veškerá práva na značku Palm, je dost pravděpodobné, že v přístrojích této společnosti se budeme nadále potkávat s Palm OS. S označením Garnet OS se setkáme jen u menších licenčních partnerů ACCESSu, jako je třeba tchajwanská společnost Group Sense PDA.

To, že ACCESS do budoucna s Garnet OS příliš nepočítá, dokládá i nové ACCESS Powered logo, které společnost včera představila. O samotném Garnet OS v něm není ani zmínka a jedná se tak spíše o přípravu na příchod komerční verze dokončované ACCESS Linux Platform. Logo samotné přitom nahrazuje bývalá loga Palm Powered a Palm OS Powered by ACCESS.

Okolo původního Palm OS tak vznikla poměrně paradoxní situace, kdy se o příznivce kdysi jedné platformy mohou v budoucnosti ucházet až tři různé, ale přesto stejné, operační systémy. Garnet OS, který je původním Palm OSem, Palm OS, který si k obrazu svému upraví samotný Palm a ACCESS Linux Platform, která slibuje zpětnou kompatibilitu s (dnes již) Garnet OS.