Zapomeňte na Paegas, je tu T-Mobile

Včerejším dnem (2. dubna 2002) zahájil RadioMobil postupnou změnu značky Paegas na T-Mobile. Fakticky sice již minulý týden zasílal svým zákazníkům letáky s upozorněním na tuto změnu, ale od úterý 2. dubna spustil kampaň, která by měla upozornit všechny. I ty, kdo zákazníky RadioMobilu nejsou. Celý proces bude završen na podzim tohoto roku, kdy by měla značka a logo Paegas zmizet téměř ze všech míst, kde se vyskytuje (úplná náhrada logem a značkou T-Mobile bude zřejmě trvat velmi dlouho).

Značka Paegas by se vedle loga T-Mobile měla určitě objevovat ještě do léta, i když její výskyt bude stále častěji menší. Přejmenovat se musí nejenom síť (to je to nejjednodušší), ale vyměnit se musí i veškeré vybavení prodejen, vizitek, propagačních materiálů, loga na automobilech až po výstražné samolepky na každé zapadlé BTS současné sítě Paegas. Jeden ze zaměstnanců RadioMobilu, odpovědný za změnu značky, nám prozradil, že se dokonce uvažovalo o pokynu zaměstnancům – zda mohou nosit stará trička s logem Paegas, nebo jenom ta nová s T-Mobile… Zaměstnanci mohou být klidní – do práce by sice měli nosit trička a kravaty s logem T-Mobile; na fotbal či doma si mohou nosit co chtějí.

Zákazníci sítě Paegas nemusí mít ze změny značky žádné obavy. Kromě toho, že už se nebudou moci častovat slovy vycházejícími ze slova Paegas (nejsme bulvární deník, proto tady nebudeme ani citovat slang českých mobilistů), jim zůstanou původní tarify, nebudou muset uzavírat nové smlouvy a také jejich Twist jim zůstane i tehdy, když už vše bude ­potémobilizované. V těchto týdnech začne v médiích probíhat kampaň, která upozorňuje na změnu značky. Nemyslíme si sice, že by byla nějak přehnaně originální či zajímavá, ale svůj účel nepochybně splní a koneckonců my nejsme od toho, abychom hodnotili reklamní kampaně.

Důvodem pro změnu značky Paegas nejsou žádné problémy RadioMobilu ani to, že by tohoto operátora koupil nový majitel, jak se nás často v e-mailech ptáte. Spolumajitelem RadioMobilu je totiž již od jeho založení německá společnost T-Mobil (s obchodním názvem T-Mobile), vlastněná Deutsche Telekomem. Ta vlastní podíly také ve spoustě evropských operátorů a nyní se rozhodla, že sjednotí názvy a značky jejich sítí. Mezi dalšími operátory patřícími do skupiny T-Mobile jsou polská Era, rakouský Max mobil, britský One 2 One, americký VoiceStream a několik dalších operátorů. Všichni tito operátoři budou postupně měnit názvy svých sítí.

Většina výhod ze změny značky sice zůstává především na straně dotčených operátorů, ale zkrátka by neměl přijít ani zákazník. Ten se může těšit především na levnější roamingové a mezinárodní hovory, především v rámci skupiny T-Mobile. Také některé nové služby které vyvine jeden z operátorů skupiny by měly být snáze implementovány do ostatních sítí. Prakticky ovšem pocítili čeští uživatelé přínos z toho, že síť Paegas patřila do skupiny T-Mobile, při používání roamingu s kartami Twist – přímé volání s využitím technologie CAMEL fungovalo zpočátku jenom v sítích T-Mobile. Také dva produkty, které RadioMobil při oznámení přejmenování prezentoval, souvisí s roamingem. Jsou jimi GPRS roaming ve čtyřech zemích (Německo, USA, Velká Británie, Rakousko a pro telefonisty z těchto zemí je to i Česká republika) a roamingová služba WorldClass pro významné zákazníky (ve 26 zemích jsou sjednocené ceny za roamingové hovory).

Všichni operátoři skupiny T-Mobile, kteří se přejmenovávají v první vlně (německá D1, rakouský max.mobil, český Paegas, britský One2One a americký VoiceStream) musí zpočátku vydat velkou sumu prostředků na náklady spojené s výměnou log a přejmenováním (u nás by mělo jít o stovky milionů korun). Později ale operátorům jedna celosvětová značka začne přinášet především výhody. Konektivita mezi těmito sítěmi bude pro operátory výhodnější, budou tak moci nabídnout výhodnější mezinárodní a roamingové tarify. Budou mít větší jistotu, že v roamingu zákazníci jedné sítě T-Mobile budou používat druhou – když zákazník T-Mobile CZ přijede do Německa, mnohem pravděpodobněji použije síť T-Mobile DE než D2; ta první bude navíc zřejmě levnější. Ušetřit mohou operátoři také na reklamních kampaních (často mohou využít základu ze zahraničí a přidat lokální změny), nákupu nových technologií nebo mobilních telefonů (nakupovat bude celá skupina) a časem nepochybně dojde k mnohem větší technické spolupráci všech sítí.

Po větší integraci Evropské Unie nepochybně dojde k tomu, že po celé Evropě budou zákazníci T-Mobile volat za stejný tarif. Ostatně takové náznaky prosakují i od největší konkurentů T-Mobile, toho času světové dvojky – jedničky Vodafone a trojky Orange. Právě Orange může sloužit lidem v RadioMobilu jako vzorový příklad přejmenování operátora ve střední Evropě. Slovenská jednička Globtel zahájila proces přejmenovávání na přelomu tohoto a minulého roku a letos v polovině března už všichni vnímali společnost Orange Slovensko, jako kdyby existovala od příchodu mobilů na Slovensko. Na Slovensku zřejmě vznikne zajímavá situace. Tamní dvojka trhu EuroTel Bratislava totiž patří Slovenským Telekomunikáciím, vlastněný Deutsche Telekomem. Během několika let se tak nepochybně slovenský EuroTel přejmenuje na T-Mobil a bude intenzivně spolupracovat s bývalým českým Paegasem. Ve vedení T-Mobile mohou jenom doufat, že v obou zemích bývalé federace nezůstanou dlouho sítě T-Mobile pouhou dvojkou trhu…

Jak jsme již naznačili na začátku článku, celý proces změny značky a loga by měl skončit na podzim tohoto roku. Přesné datum nebylo řečeno. Nás sice napadá jedno významné uprostřed října, ale necháme se překvapit. I když byla by to pro RadioMobil a pověstnou německou pečlivost a smysl pro přesnost ostuda, kdyby celý proces změny značky nebyl dokončen do doby zahájení největší české oborové výstavy Invex právě v říjnu, kde bude RadioMobil jedním z největších vystavovatelů…