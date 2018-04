Zapomeňte na N96 - recenze Nokia N85 s unikátním AMOLED displejem

Nokia to nemá v poslední době se svojí multimediální řadou N vůbec jednoduché. Zatímco v době uvedení modelů N73 nebo N95 šlo o bezkonkurenčně nejlepší telefony na trhu, v současnosti i špičková N96 je na tom s výbavou stejně jako její rivalové jiných značek. Ani nová Nokia N85 nepřináší žádné převratné funkce. Láká ovšem na menší rozměry, AMOLED displej, povedenější design a výrazně nižší cenu než její stájová kolegyně N96.

Nokia N85 a její stájové sestry N96, N95 8GB, N95, N78 a N82

Nokia N85 je novinka z řady NSeries, kterou lze díky dvojitému vysouvacímu mechanismu přístroje vysunout nahoru i dolů. Ve výbavě najdeme pětimegapixelový fotoaparát, AMOLED displej a nechybí ani GPS navigace.

Pro majitele stále velmi dobře vybavené Nokie N95 nebo její faceliftované verze s 8 GB vnitřní pamětí je nyní velmi těžké najít důvod, proč svůj současný model vyměnit za nejlepší Nokii současnosti, model N96. Její cena převyšující hranici sedmnácti tisíc korun totiž nereflektuje těch několik málo vylepšení, které jim tento telefon nabízí. Mnozí tak zřejmě budou přemýšlet právě nad modelem N85, který se prodává o celých 5 tisíc korun levněji a výbavou přitom zaostává za N96 jen minimálně. Naopak se najde i několik podstatných vylepšení.

Vzhled a konstrukce - několik milimetrů k dobru

Uživatelé špičkových multimediálních telefonů rozhodně nepatří mezi ty, které by při výběru mobilu zajímala na prvním místě jeho velikost. Přesto ale může být model N85 příjemným překvapením, právě pro jeho kompaktní rozměry. Výška zůstala sice stejná jako u modelu N96, a telefon je tak vyšší než Nokie N95 nebo N95 8GB, na šířku a především pak do tloušťky ale tato novinka ubrala několik milimetrů, které jsou opravdu znát. Hmotnost je sice o něco vyšších 128 gramů (stejně jako v případě Nokie N95 8GB), je to ovšem dáno použitím baterie s dostatečnou kapacitou.

Design telefonu je povedený, zklamání ovšem nastane při pohledu na použité materiály. Pokud si takto Nokia představuje telefony s cenovkou přesahující deset tisíc korun, měla by se podívat občas ke konkurenci. Použité plasty totiž nevzbuzují dojem špičkového telefonu, o velmi tenkém krytu zadní baterie ani nemluvě. Zaoblené tvary a vysouvání na obě strany ale působí povedeným dojmem, k samotnému vysouvacímu mechanismu pak nemáme sebemenší výhrady. Zvyknout si ovšem budete muset na pravidelné leštění předního lesklého krytu i alfanumerické klávesnice.

Displej a ovládání - AMOLED v praxi

Nokia N85 nabízí jako jeden z prvních telefonů nový AMOLED displej, který by měl odstraňovat nevýhody původních TFT displejů i OLED. Na první pohled ale působí displej trochu rozostřeným dojmem, zdá se, jako by mu chyběl větší kontrast. Nové technologii ovšem nelze upřít vyšší čitelnost na slunci a také výrazně větší pozorovací úhel. AMOLED displej se také podstatně rychleji rozsvěcí a zhasíná. Displej je o něco menší než u modelů N96 a N95 8GB, nabízí tedy úhlopříčku 2,6 palce. Díky tomu ale obraz na něm nepůsobí tak kostrbatým dojmem jako u Nokie N96. Ostatní parametry jsou zcela standardní, zobrazí tedy až 16 milionů barev s rozlišením QVGA. Nechybí samozřejmě ani čidlo, které přetáčí zobrazení na displeji podle aktuální polohy telefonu.

Nokia N85 běží jak jinak než na operačním systému Symbian S60 3rd edition, tentokrát ve verzi s Feature Pack 2. Prostředí telefonu tak doznalo několika málo vylepšení, kterým jsme se již podrobně věnovali v mnoha předchozích recenzích. Velmi se nám líbí především inovovaný telefonní seznam, který je nyní omezen jen volnou pamětí přístroje, a oceňujeme také nové možnosti zobrazení pohotovostní obrazovky. U Nokie N85 ale musíme pochválit také rychlost. Novinka totiž nabídne výrazně lepší odezvu než model N96. Ten totiž pracuje jen na 264 MHz procesoru, zatímco model N85 se může pochlubit 369 MHz procesorem, jaký najdeme například v modelu N78.

Přední část telefonu působí velmi jednoduchým a elegantním dojmem. Nad displejem najdeme miniaturní mřížku reproduktoru, světelné čidlo a také druhou kameru pro videohovory se standardním VGA rozlišením. Plocha pod displejem je pak věnována rozmístění ovládacích kláves, ke kterým nemáme sebemenší výhrady. Na první pohled zde vidíme dvojici barevně odlišených tlačítek pro ovládání hovorů, čtyřsměrnou klávesu a také tlačítko pro vstup do multimediální nabídky. Kolem čtyřsměrného ovladače jsou ale ukryta i další tlačítka, která se rozsvítí až po odemknutí klávesnice. Těmi jsou dvojice kontextových kláves, vstup do menu a tlačítko C.

Čtyřsměrná ovládací klávesa může fungovat i jako Navi wheel, takže po menu se dá pohybovat jen tím, že po klávese jezdíte prstem dokolečka. Těžko říci, jestli tento způsob ovládání mnoho uživatelů ocení, my ale máme výhrady především k jeho přesnosti. Vždy je totiž velmi těžké odhadnout, s jakou citlivostí se prstem po klávese pohybovat. Samotná alfanumerická klávesnice ale pracuje velmi dobře, jen uživatelé s většími prsty si mohou stěžovat na horší přístup k tlačítkům umístěným v horní řadě. Nepříliš velká tlačítka mají jistý stisk, hmatové odlišení pak zajišťuje trojice jemných vodorovných linek. Stejně jako na přední straně se i na klávesnici nevyhnete stálému čištení od otisků prstů.

Baterie - návrat na spávnou cestu

Nokia N85 je dodávána s Li-Ion baterií (BL-5K), která oproti té u modelu N96 nabídne poměrně vysokou kapacitu 1 200 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce udržet telefon na příjmu po 410 hodin (tedy téměř neuvěřitelných 17 dní). Telefonovat byste měli být schopni více než 6 hodin (363 minut). Musíme přiznat, že N85 vydrží opravdu výrazně déle než většina jejích kolegyň NSeries. Na druhou stranu, hodnoty udávané výrobcem se nám nepodařilo zdaleka dosáhnout.

Musíme ale uznat, že silnější baterie se na telefonu projevuje opravdu pozitivně. Při normálním používání s občasnými datovými přenosy telefon klidně vydržel až 5 dní, což se nám snad s jiným přístrojem z řady N ještě nepovedlo. Pochopitelně používání navigace je pro baterii mnohem náročnější, takže navigovat vydrží Nokia N85 zhruba 3 až 4 dny.

Telefonování a zprávy - nic nového

Nokia N85 nabídne čtyři pásma GSM a telefon nabízí také podporu sítí třetí generace. Samotné funkce pro telefonování se nijak neodlišují od dalších modelů z řady NSeries, nechybí tedy výborný adresář, který není nijak omezen a používá dynamicky přidělovanou paměť. Do přístroje lze uložit bezpočet jmen, k nimž lze přidat mnoho detailů, jako jsou různá telefonní čísla, emailové adresy nebo poštovní adresy. Kontakty lze třídit do skupin a těm lze nastavit speciální vyzvánění. Samozřejmostí je také hlasové vytáčení či možnost rychlé volby přiřazením kontaktů k některé z numerických kláves. O to, aby se telefon choval vždy, jak má, se postarají vyzváněcí profily. Ty je navíc možné přesně načasovat.

Telefon umí pracovat se SMS a MMS zprávami, to ale asi nikoho nepřekvapí. Ani e-mailový klient s podporou POP3 a IMAP4 není už dnes ničím výjimečným. Při psaní zpráv můžeme použít český slovník T9, který sice píše znaky s diakritikou, ale odešle jen čistý text. Díky tomu tak máte k dispozici plný počet znaků v SMS. Líbí se nám, že telefon umí automaticky poznat typ zprávy – v menu nová zpráva tak už nemusíte volit, jestli půjde o SMS nebo MMS. V okamžiku, kdy do textové zprávy vložíte fotografii nebo jiný objekt, změní se v MMS. Menu zpráv se také mírně odlišuje od zbytku telefonu. Jedině v něm je totiž možné změnit velikost písma v několika úrovních. Proč ale tuto funkci nepoužila Nokia pro celý telefon, můžeme jen hádat.

Organizace a data – paměťová karta musí stačit

Pro toho, kdo používá telefon s operačním systémem Symbain S60 třetí generace, není mezi organizačními funkcemi co představovat. Kalendář je totiž jako již tradičně na výborné úrovni, lze jej také jednoduše synchronizovat. A to nejen lokálně, ale také bezdrátově na dálku pomocí nejrůznějších business aplikací. Do telefonu se tak přenesou všechny důležité detaily, schůzky nebo úkoly. Události lze třídit dle typů, k dispozici jsou i jednoduché poznámky. Ve výbavě pochopitelně nechybí ani opakovaný budík fungující také při vypnutém telefonu.

Využít můžeme také vyhledávací aplikaci, která během chvíle prohledá celý obsah přístroje a usnadní tak práci s dokumenty, zprávami či kontakty. Nokia N85 nepostrádá prohlížeč souborů Adobe PDF, aplikace QuickOffice ale neumožní vytváření, zvládne pouze prohlížení souborů Microsoft Word, Excel a PowerPoint. Nokia nepostrádá možnost bezdrátového tisku na kompatibilních tiskárnách a poradí si i s archivy ZIP. Vrcholný model N96 se chlubí 16 GB vestavěnou pamětí, zatímco Nokia N85 nabídne jen 78 MB. V balení ovšem nechybí 8 GB paměťová karta SDHC, o dostatek volné paměti tak nebude mít většina uživatelů starost.

K počítači připojíme telefon pomocí Bluetooth nebo kabelu s micro USB konektorem, který také slouží pro nabíjení. Nokia totiž u modelu N85 poprvé upustila od svého 2 mm konektoru nabíječky. Mnoho uživatelů tuto změnu přivítá, jiní budou naopak neradi kupovat nové nabíječky například do auta. Velkým trumfem Nokie N85 je ale bezesporu podpora prakticky všech představitelných datových přenosů. Kromě GPRS a EDGE je tady i 3G, a to včetně rychlého internetu v podobě HSDPA (až 3,6 Mb/s). Telefon si poradí i s wi-fi. Díky celé této škále datových technologií můžeme výborně využít propracovaný internetový prohlížeč. K dispozici je několik úrovní zoomu, lze měnit velikost písma i obrázků, a to každého zvlášť.

Zábava - i o tu je postaráno

Nokia N85 je především multimediální telefon, v tomto ohledu budete tak jen těžko hledat chybějící funkci. Oproti modelu N96 sice chybí podpora digitálního televizního vysílání DVB-H, vzhledem k jeho nepoužitelnosti na našem území ale absence příliš nemrzí. Jedním z hlavních trumfů novinky je přehrávání videa. Vedle dostatečné kapacity baterie, která zajistí až 6 hodin nepřetržitého přehrávání, bychom se měli dočkat také vylepšení synchronizační aplikace PC Suite, která umožní konvertovat DVD přímo do telefonu. Inovací je také zabudovaný FM vysílač, se kterým jsme už měli tu čest v modelu N78. Nechybí ani vestavěný GPS modul a aplikace Nokia Mapy 2.0, při nákupu modelu N85 navíc získáte tříměsíční licenci na využívání navigace zdarma.

Novinku lze bez nadsázky označit také za výborný hudební telefon. Při vysunutí na druhou stranu nechybí speciální tlačítka pro ovládání hudebního přehrávače a na horní hraně najdeme i klasický 3,5 mm konektor. Pokud si tedy nevystačíte s kvalitou standardně dodávaných sluchátek, není problém připojit libovolná vlastní. Díky stereo Bluetooth profilu A2DP můžete zvuk přenést také do bezdrátových sluchátek nebo pro hlasitou reprodukci využít poměrně kvalitní stereo reproduktory na pravé straně telefonu. Samotný hudební přehrávač ovšem žádné výrazné změny neprodělal, popravdě k tomu ale nebylo ani mnoho důvodů. Součástí telefonu je i 15 instalačních souborů nejrůznějších her standardu N-Gage, další lze stáhnout z internetu. Výrobce přibalil i jeden aktivační kód, u nejoblíbenější hry tak získáte její plnou verzi zdarma.

Telefon se chlubí i fotoaparátem s rozlišením 5 Mpix, nechybí ani automatické ostření. Nokia ale neintegrovala xenonový blesk, pro horší světelné podmínky tak nabídne model N85 jen dvojici LED diod. Navíc objektiv je opravdu malý, což kvalitě obrázků úplně nepřidává. Výsledné fotografie nelze označit za špatné, například s Nokií N82 ale pořídíte o poznání kvalitnější snímky. Přístroj také zvládá natáčet video ve VGA rozlišení s 30 snímky za sekundu.