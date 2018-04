Zapomeňte na mobily bez foťáku, fotit budou všechny

Do roku 2009 bude mít více než devadesát procent mobilních telefonů v západní Evropě zabudovaný fotoaparát. Vyplývá to ze studie agentury IDC. Podle zprávy agentury jsou právě fotomobily důkazem propojování přenosných zařízení na trhu.

Zájem o telefony s fotoaparátem rostl od roku 2003, kdy tvořily fotomobily patnáct procent trhu. V roce 2004 už to ale bylo celých sedmdesát procent. "Jenom to ilustruje trend, kdy se fotoaparáty stále častěji integrují i do levnějších a low-endových telefonů," říká Andrew Brown z IDC.

Podle IDC ale nastartoval zájem o kamery a fotoaparáty v mobilech hlavně příchod nových služeb, jako jsou třeba videohovory. Ty souvisí samozřejmě se sítěmi třetí generace, jejichž masovější rozvoj se dá v následujících čtyřech letech určitě očekávat.

Vyhraje klasický fotoaparát nebo fotomobil?

Agentura IDC už dříve potvrdila tvrzení mnohých výrobců digitálních fotoaparátů, kteří se zatím podobných integrovaných řešení neobávají a naopak tvrdili, že po zkušenostech s fotomobily mnozí uživatelé chtějí kvalitnější snímky a kupují si klasický digitální fotoaparát.

Celých 30 procent dotazovaných prohlásilo, že se na základě zkušeností s fotomobily rozhodli koupit digitální fotoaparát. Zároveň bylo zjištěno, že se snižuje počet lidí, kteří si snímky vytvořené mobilním telefonem tisknou, neboť mají realističtější představy o obrazových výstupech fotomodulů v mobilních telefonech. - více zde...



Samsung V770 je sedmimegapixelový fotomobil s trojnásobným optickým zoomem.

Jiný výzkum společnosti ABI Research tvrdí, že se kvalita fotomobilů zvýší natolik, že zákazníci už nebudou mít důvod kupovat si k telefonu ještě obyčejný fotoaparát. Ve své studii dále uvádí, že během krátké doby se fotomobily s rozlišením 1,3 Mpix stanou normou a 5Mpix přístroje nebudou nijak výjimečné. „Jsme uprostřed závodu o co nejvyšší počet megapixelů.“ říká Kenneth Hyers, analytik společnosti ABI Research. - více zde...

Fotomobily nejsou všude povolené

Fotomobily se ovšem nelíbí velkým firmám, protože se každý zaměstnanec stává potenciálním špiónem. Jako jedni z prvních zakázali fotomobily paradoxně samotní výrobci telefonů v čele se Samsungem. Brzy jej napodobily některé státní úřady, nemocnice nebo i burza na Wall Street.

"Bezpečnostní politika velkých korporací fotomobily zakazuje, a tak po výrobcích chtějí manažerské telefony bez fotoaparátu,“ řekla nám Jana Olejníková ze Siemensu. - více zde...

Jak fotí mobily?

„Počet telefonů s rozlišením 1,3Mpix razantně stoupá a začátkem roku 2006 vytlačí z trhu fotomobily s pouhým VGA rozlišením. V dalších letech pak budou následovat dvou, tří a čtyřmegapixelové moduly,“ říká Kenneth Hyers z ABI Research.

Pixely ale nejsou nejdůležitější. Výslednou kvalitu fotografie ovlivňují tří základní faktory, kterými jsou kvalita snímače, kvalita optické soustavy a kvalita procesoru, který nasnímaná data zpracovává. A hlavně v optice mobilní telefony zatím zaostávají.



Nokia N70, Samsung D600 a Sony Ericsson K750i

V redakci jsme také nedávno vyzkoušeli, jak fotí tři nejlepší dvoumegapixelové fotomobily na českém trhu. Kdo myslíte, že vyhrál v redakčním testu? Byl to Samsung D600, Sony Ericsson K750i a nebo Nokia N90? Výsledky si můžete prohlédnout v tomto článku.