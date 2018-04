Zapomeňte na MMS, Sony má lepší nápad

Sony se rozhodlo uživatele pobídnout ke sdílení svého multimediálního obsahu na internetu. Zřídilo za tím účelem stránky imagestation.com, na které můžete po jednoduché registraci nahrávat fotografie či videa ze svých přenosných zařízení. - více zde...

Pokud navíc používáte mobilní telefon s podporou jazyka Java a s přístupem na internet, připravilo si pro vás Sony jednoduchou aplikaci. Ta se postará o komfortní upload vašich zážitků na server přímo z telefonu. V dobách masivně rozšířeného přístupu na internet tak může tento způsob jednoduše nahradit multimediální zprávy. - více zde...

Server imagestation.com ale neslouží jen ke sdílení. Součástí jeho služeb je i fotolab, do kterého lze jednoduše odeslat ty fotografie, které chcete mít zvěčněny na papíře. Po určité době vám přijdou přímo do vaší schránky. Nemusí to být ale jen fotky, v nabídce je tisk i celých fotoalb, fotokalendářů či originálních přáníček. - více zde...

"Lidé se chtějí bavit a sdílení fotografií z jejich telefonů či jiných přenosných zařízení je přesně to, co vyhledávají. Chtějí mít zároveň možnost sdílet tato data ať už jsou kdekoli - doma, v práci či třeba na cestách," říká Bob Nell, vice president projektu ImageStation.

"Aplikace pro mobilní telefony je pak první z mnoha připravovaných řešení, které náš projekt ještě více zaintegrují do přirozeného života lidí," dodal. O dostupnosti této služby se ale již nezmínil, Česká republika ve výčtu podporovaných zemí s největší pravděpodobností nebude.