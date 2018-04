Zapomeňte na MemoPad, je tu pEDIT!

Pokusy o zdokonalení interního MemoPadu se v zásadě ubíraly dvěma směry - vývojem programů, které

- mají MemoPad zcela nahradit (MemoPlus, Hi-Note - viz naše recenze)

- zdokonalují nástroje pro editaci textu (viz naše recenze)

pEdit je program, který se objevil na začátku února 2000 a ihned vzbudil velký rozruch.

pEdit využívá Memo databázi Palmu, nevytváří svoji vlastní (podobně jako MemoPlus), to mimo jiné znamená, že můžete program odzkoušet bez obav o zachování vložených dat.

Úvodní "list" obrazovka vypadá jako MemoPad. Změny jsou pochopitelně v menu, ale o těch až dál. Po kliknutí na některou poznámku (popřípadě po povelu NEW) se dostaneme na editační obrazovku poznámky, jejíž dolní pruh obsahují ikonky se znaky a rozbalovací menu pro výběr fontu vpravo.

Diskuse o tom, jestli zde měl autor použít grafické ikony, ponechávám na vás. Pravdou je, že na písmenka si rychleji zvyknete, jsou většinou logickou zkratkou povelu a jsou seskupeny dle funkcí, které vyvolávají.

Editace textu

Nástroje pro editaci textu jsou ukryty pod písmenky v prvním řádku. Jsou jimi :

- U - undo - vrátí poslední operaci

- X - cut - vyříznutí vybrané části textu

- C - copy - kopírování vybrané části textu

- P -paste - vloží vybraný text na pozici kurzoru.

Pro výběr části textu slouží další dva povely :

- S - select all - vybere celý text

- -- - custom select (za znakem S) - vyvolá obrazovku, která vám umožní bohaté možnosti dalšího výběru :

- možnost vybrat řádek, větu, slovo (line, sentence, word)

- výběr od znaku # do znaku #

- čtyři možnosti výběru dle momentální pozice kurzoru (dále jen "PK") - od začátku do PK, od PK do konce, řádek do PK, zbývající znaky na řádku od PK.

Tento povel lze vyvolat i dvojklikem na pozici kurzoru (nemáte-li aktivován třeba MagicText, či Select Hack apod.). Program lze však používat i se zapnutým MagicTextem.

Vyhledávací funkce

Dvě ikonky jsou určené pro vyvolávání pohodlného vyhledávání v textu :

- F - funkce magicFind - rozšířené vyhledávání

- G - find more - další vyhledávání

V dolní části magicFind obrazovky jsou další ikonky - jsou zde základní editační funkce, dále funkce Kbd (vyvolá keyboard), Grf (vyvolá Graffiti help) a H (help).

Funkci lze využívat v kombinaci s editačními funkcemi i k vyvolání funkce Replace (viz nápověda k programu).

Funkce "jdi na"

Další ikonkou je J2 (jump to), která po vyvolání otevře obrazovku pro odskok kurzoru na určenou pozici.

Lze přejít ne :

- zadané číslo řádku

- procent bytů celkem

- o počet bytů vpřed a zpět

- o počet slov vpřed a zpět.

V dolním řádku jsou povely :

- OK - ukončí editaci poznámky

- D - details - ukáže kategorii, umožní nastavit Private, popřípadě vymazat poznámku

Informační obrazovky

Vyvolávají se stiskem tlačítka Info , které zobrazí počet znaků, slov a řádek, a to v členění - do pozice kurzoru, vybraných, od pozice kurzoru a celkem.

Další obrazovku vyvoláte stiskem tlačítka = (za tlačítkem Info). Zde se zobrazí datum a čas, verze OS, HotSync jméno a detailní informace o bateriích.

Přepínače znaků

Dalšími volbami jsou :

L - lower case - přepne vybraný text na malé znaky

T - title case - přepne vybraném textu první znaky na celký, ostatní na malé

K - kapitalize - přepne vybraný text na velké znaky

R - toto tlačítko slouží jako přepínač zapnutí/vypnutí podtržení řádků



MagicPad

Další funkcí v dolním menu je MP (MagicPad). Přepne vás do zvláštní obrazovky, ve které máte k dispozici k překopírování libovolné znaky daného fontu do poznámky (je použitelné třeba ke kopírování obtížně vyvolatelných Graffiti znaků), ze které jste MagicPad vyvolali (funkce Qopy´n Paste to udělá přímo do zdrojové poznámky na pozici kurzoru). Můžete MagicPad využít na uschovávání libovolných poznámek (např. často používaných slov/vět ke snadnému kopírování) až do 32kB.

Posledními povely menu jsou :

- Bkp (backup poznámky) - vytvoří záložní kopii poznámky spolu s označením data a času vytvoření této záložní kopie

- Q - povel, který používá autor pro testování - v manuálu autor varuje před jeho používáním !

- H (help) - vyvolá obrazovku s nápovědou, kde jsou zkráceně vysvětleny všechny povely z dolního menu.

Fonty

Jednou ze schopností programu PEdit je výběr z nekolika dalších typů fontů (kromě obvyklých normal, bold, large a large bold). Jsou to proporcionální fonty Monaco a Courier , dále úsporný font HKfont , který umožní poskládat na obrazovku Palmu neuvěřitelných 21 řádků textu. Dalšími fonty jsou Profont 7, 9 a 10 .

Bohužel u těchto fontů navíc nemáte k dispozici diakritiku, což velmi omezuje jejich používání. Na druhou stranu se jistě najde dost uživatelů, kteří diakritiku nepoužívají a kterým tato skutečnost vůbec nebude vadit. Přepínání fontu také jistě není tím nejvýznamnějším přínosem programu.

Je taky třeba uvést, že nelze používat více fontů současně, přepínání zapíná vybraný font v celém textu poznámky - nelze tedy zvýraznit například nadpisy a podobně.

Další schopnosti a funkce

Ve většině dialogů program podporuje výběr nabídek z menu zapsáním prvního písmenka (proto jsou některé zkratky zdánlivě nelogické - například .Cancel, či K pro Capitalize). Většina povelů je navíc dostupná i přes menu ( a tedy i přes zkratkové povely).

Program plně podporuje klávesnici GoType, všechny povely jsou dostupné kombinacemi tlačítek Command a Alt na GoType. To je jistě velmi potěšitelný fakt, neboť program je zaměřen hlavně na editaci textu a GoType taky. Majitelé GoType mají tedy nyní konečně program, který se alespoň trošku blíží k textovým editorům na větších počítačích.

V horní části poznámky lze zobrazit inverzní informační řádek, který trvale zobrazuje počet znaků poznámky, aktuálně vybrané znak (od do), aktuální číslo řádku (dle kurzoru).

Závěr

pEdit je příliš čerstvým produktem, než bych mohl učinit definitivní závěry, jestli nahradí moje oblíbené MemoPlus v kombinaci s MagicTextem. Na rozdíl od něj nezná šablony, kreslení, editovatelné názvy. Rovněž uživatelé, kteří mají zakoupen program Hi-Note a cení si jej pro jeho "outlinerové" schopnosti budou asi na vahách, neboť pEdit je "něco jiného".

Ovšem již teď je zřejmé, že za velmi solidní cenu 15$ obdrží případný uživatel velmi dobrý a inovativní program, který významně rozšiřuje schopnosti interního MemoPadu a nahradí řadu hacků a jiných pomocníků pro editaci textu.

Co se na programu zatím nelíbí a co bych mu vytknul, to je absence multiclipboardu (dá se ale celkem nahradit MagicPadem) a multiundo. Jako uživateli MemoPlus mi vadí zejména absence šablon (myslím, že kopírovat dobré nápady není ostuda). Taky bych už konečně rád viděl u MemoPadu schopnost použít alespoň dvě znakové sady současně (třeba jen normal a bold písmo), to by editovaný text velmi zpřehlednilo. V manuálu jsem se taky nedočetl, jestli autor "prolomil" 4kB limit jedné poznámky, což považuji za docela důležité.

Nicméně je to první verze, další budou jistě následovat a sledovat další vývoj programu bude jistě zajímavé. O významnějších změnách budeme čtenáře MobilServeru samozřejmě informovat.