Zapomeňte na iPhone, je tu Android od Google

O tom, že se Google chystá vstoupit do tržního segmentu mobilních telefonů, se spekuluje již delší dobu. Nejprve Google prosazoval do mobilů své jednotlivé služby, jako vyhledávač, nebo třeba mapy. Poslední dobou je stále populárnější přehrávání videí z YouTube, kterýžto portál také patří do portfolia tohoto gigantu.

Jenže samotný mobilní obsah nestačí, řekli si u Google a tak se v pozadí chystalo něco většího. Navenek vyplouvaly pouze kusé informace. Tu a tam se objevila zpráva, že Google chystá vlastní mobilní telefon, jinde, že spíše než o telefon půjde o jakousi platformu, kterou budou výrobci moci přidat do svých mobilů. Nakonec přišly zprávy nejzajímavější – Google prý chystá vlastní operační systém pro mobily.

A tyto zprávy společnost včera oficiálně potvrdila. Nová platforma pro chytrá mobilní zařízení se jmenuje Android a je kompletně založena na Linuxu. Výhodou platformy, na rozdíl od mnohých konkurenčních, bude fakt, že Android je kompletně Open Source projekt a tak v něm nejsou obsaženy proprietární části kódu, jako tomu je třeba u linuxové ACCESS Linux Platform nebo u chystaného Palm OS II.

Před Googlem by se ale měli mít na pozoru i nelinuxoví konkurenti – firma s ničím neváhá a již příští pondělí, tedy 12. listopadu, by měl být k dispozici Software Developemnet Kit. Ten umožní vývojářům programovat aplikace s minimálními omezeními – dodatečné programy budou mít prý stejná práva a možnosti, jako aplikace standardně dodávané. I celé uvedení nové platformy je poměrně rychlé – Google malou začínající společnost Android zabývající se vývojem softwaru pro mobilní telefony koupil teprve v srpnu. Mimochodem, Google zatím neukázal žádnou konkrétní podobu platformy Android.

To asi z toho důvodu, že každý z partnerů si vzhled a možná i ovládání přizpůsobí svému. A že partnerů je v rámci Open Handset Alliance, která za tímto účelem vznikla, celá řádka. Členů aliance je momentálně 34 a jde většinou o samá zvučná jména. Však posuďte sami. Mobilní operátory zastupuje třeba T-Mobile, Telefónica, China Mobile, KDDI, NTT DoCoMo nebo americký Sprint. Z výrobců mobilních telefonů zatím do aliance vstoupili HTC, LG, Motorola a Samsung, dodavatele komponent zastupují třeba Intel, Marvell, NVIDIA, Qualcomm, SiRF nebo Texas Instruments. Stranou ale nezůstává ani aukční gigant eBay nebo dodavatel linuxových řešení, společnost Wind River.

Právě od výrobců mobilních telefonů a mobilních operátorů se můžeme již v příštím roce, konkrétně v jeho druhé polovině, dočkat přístrojů založených na této platformě. Otázkou však zůstává, zda se setkáme s telefonem se značkou Google. HTC by takový klidně vyrobit mohlo, ostatně pochybujeme, že firma nabídne přístroj založený na platformě Android pod svou značkou. HTC se stále více soustředí na firemní klientelu, kdežto produkty založené na Androidu budou zaměřeny spíše na zákazníky – spotřebitele. HTC zítra v souvislosti s platformou Android chystá tiskovou konferenci, je možné, že na ní budeme svědky představení alespoň prototypů zařízení. Konferenci samozřejmě budeme sledovat.

„Dnešní oficiální zpráva o spolupráci nejvýznamnějších společností svého druhu je nesrovnatelně ambicióznější, než spekulace ohledně Google Phonu,“ komentoval včerejší události šéf Google Erik Schmidt. Android by se podle prvního muže Googlu měl postupně objevit v tisícovkách různých mobilních telefonů. Obdobně se nad možnostmi nového OS rozplýval také René Obermann ze společnosti Deutsche Telekom. Peter Chou z HTC Corporation zase v účasti na projektu vidí šanci významné expanze mobilního portfolia mimo oblast přístrojů s Windows Mobile.

Inu, v oblasti mobilních operačních systémů nám začíná přituhovat. Místo aby docházelo k jakési konsolidaci, operačních systémů spíše přibývá – máme tu Symbian a jeho dvě frakce S60 a UIQ, Windows Mobile rovněž ve dvou verzích, starý Palm OS a jeho chystané linuxové nástupce – ACCESS Linux Platform a „Palm OS II“. Zapomenout nesmíme ani na systém běžící v komunikátorech BlackBerry. V poslední době ještě přibyl iPhone, pro nějž taktéž půjde psát aplikace, jisté ambice ve světě mobilních operačních systémů má i Sun Microsystems. Zdá se, že nás čeká pěkná mela. Podle prvních odhadů společnosti Strategy Analytics by si pro sebe mohl Andorid uzmout celá 2% z trhu chytrých zařízení.