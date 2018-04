Zapojení konektorů PDA (Pinout)

Znát zapojení konektoru u vašeho PDA může být užitečné např. v okamžiku, kdy se rozhodnete k němu něco připojit. Vyjímkou nebude ani výměna PDA, kdy předělání konektoru na kabelu je jediným možným řešením nebo i výrazně levnějším než nákup nového. Celkem logicky jsou zde uvedené informace přínosnější pro "bastlíře", než pro běžné uživatele. Správnost zde uvedených zapojení nemůžeme v žádném případě garantovat, nicméně většina byla úspěšně vyzkoušena. Odpovědnost je pouze na vás, na druhou stranu je třeba poznamenat, že při "slušném" chování je možné PDA rozbít pouze kladivem...

HP Jornada 5xx



1 USB 2 USB 3 USB 4 GND Ground 5 RTS RS-232 Request To Send 6 CTS RS-232 Clear To Send 7 ?? 8 DCD,DSR together? 9 RXD RS-232 Receive Data 10 TXD RS-232 Transmit Data 11 DTR RS-232 Data Terminal Read 12 ??

1 V_ADP AC adapter power in + 2 V_ADP AC adapter power in + 3 DTR RS-232 Data Terminal Ready 4 GND Power ground Masa 5 CTS RS-232 Clear To Send 6 RTS RS-232 Request To Send 7 TXD RS-232 Transmit Data (from the SA-1110) 8 RXD RS-232 Receive Data (from the SA-1110) 9 DCD RS-232 Data Carry Detect 10 GND Power ground Masa 11 UDC+ USB positive data signal 12 UDC- USB negative data signal

1 V_ADP 2 V_ADP 3 V_ADP 4 V_ADP 5 ?? Reserved – Do Not Use 6 DCD RS-232 Data Carry Detect 7 RXD RS-232 Receive Data 8 TXD RS-232 Transmit Data 9 DTR RS-232 Data Terminal Ready 10 GND Ground 11 DSR RS-232 Data Set Ready 12 RTS RS-232 Request To Send 13 CTS RS-232 Clear To Send 14 RING RS-232 Ring 15 GND Ground 16 nc. No Connect – Do Not Use 17 USB Detect 18 n.c. No Connect – Do Not Use 19 UDC+ USB positive data signal 20 n.c. No Connect – Do Not Use 21 UDC+ USB negative data signal 22 GND

1 CAR_MIC_IN 2 GND 3 CAR_AUDIO_R 4 CAR_AUDIO_L 5 GND 6 RS232_DCD 7 RS232_CTS 8 RS232_TXD 9 RS232_RTS 10 RS232_RXD 11 RS232_DTR 12 NC 13 USB_VDD 14 UDC+ 15 UDC- 16 GND 17 GND 18 GND 19 CAR_ON# 20 V_ADP 21 V_ADP 22 V_ADP

Konektor se dá sehnat u firmy Hadex. Napájení PDA zde nenajdete.Konektor má 22 pinů. Hadex ho sice v ceníku uvádí, ale již poměrně dlouhou dobu ho nemají.Konektor je fyzicky stejný jako u IPAQ 38xx.