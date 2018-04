Záplava nových Samsungů Galaxy. Model pro každého člena rodiny

Na doslova obřím stánku firmy Samsung v rámci veletrhu IFA v Berlíně jsme k nafocení sehnali záplavu zcela nových telefonů androidí řady Galaxy. Když nepočítáme Galaxy Note, Galaxy Tab 7.7 a Galaxy S II LTE, které vám představujeme v samostatných článcích, zbývajících novinek je pět. K tomu jsme si ještě poprvé na živo mohli prohlédnout dva dříve představené modely.

Samsung tak vzal Berlín útokem a je jasně vidět, že komplikované právní bitvy s Applem ho (až na drobné výjimky) nijak neodrazují od uvádění nových modelů. Všechny nové přístroje řady Galaxy pokračují v nastoleném designovém trendu, což je další důkaz toho, že si Samsung pevně stojí za svým.

Představené modely už zapadají do nového pojmenovávacího schématu, které firma před časem odhalila. Možná i proto tak Samsung připravil novinky napříč kompletním portfoliem. Pevně na svém místě zatím zůstává pouze špičkový model Galaxy S II, který dostal jen vylepšeného bratříčka s podporou LTE. Ostatní modely samsungu ale dostaly svého nástupce. Z některých důvodů se ale určitých modelů na našem trhu nedočkáme. V podstatě ale čeští zákazníci o nic nepřijdou, stále si budou moci vybírat z neobvykle širokého portfolia.

Samsung Galaxy R – luxus, který u nás nebude

Mobilní telefony řady R označuje samsung jako luxusní modely s velmi dobrou výbavou. Přístroje se řadí těsně pod top modely řady S a měly by nabízet hodnotnější design i zpracování. První zástupce této řady je vlastně jen mírně odlehčenou variatnou současné špičky Galaxy S II.

Telefon tak pohání SOC (System On Chip) Tegra 2 s dvojicí 1 GHz procesorů, kterým asistuje 1 GB vnitřní paměti a grafická jednotka GeForce s velmi nízkým energetickým odběrem.

Displej má v úhlopříčce 4,2", není ale použita špičková technologie sAMOLED Plus, ale S-LCD, rozlišení zůstalo na WVGA. Vestavěný fotoaparát zachytí nejvýše pětimegové snímky nebo videa v rozlišení 1 280 x 720 bodů.

Trochu slabší výbavu ovšem Galaxy R velkou měrou kompenzuje použitými materiály, na těle telefonu převládá kov a dotykový smartphone působí opravdu až luxusním dojmem. To se samozřejmě odrazí na výsledné ceně telefonu, která může být v závěru o něco vyšší, než je u "ryzího" Galaxy S II. České zastoupení značky však o jeho zařezení do prodeje prý zatím nepočítá.

Název Samsung Galaxy R (I9103) Rozměry [mm] 66 × 125 × 9,5 Hmotnost [g] 135 g Platforma Google Android 2.3 (Gingerbread) Čipová sada Tegra 2 250, 2 × 1 GHz (jádra ARM-Cortex A9), ULP GeForce RAM 1 GB FlashROM 8 GB Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 Mhz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 480 × 800 pix Displej - úhlopříčka 4,2" (107 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n, DLNA Bluetooth verze 3.0, A2DP Digitální fotoaparát 5.0 MPix, autofokus, blesk, makro, detekce úsměvu, geotagging, 720p videa v 30 snímcích/s Další kovové tělo, Gorrila glass, wi-fi hotspot, UI TouchWiz, akcelerometr, gyroskop, podpora DivX/Xvid, FM rádio, 3.5 mm audio jack, senzor přiblížení, Swype Baterie 1 650 mAh

Samsung Galaxy Y – levný elegán

Zcela na druhém konci nabídky chytrých telefonů značky Samsung bude stát nový Galaxy Y. Jeho cena by se měla pohybovat okolo hranice 3 000 korun, novinka by tedy měla být levnější než současný hit Galaxy Mini, který vlastně nahrazuje. Oproti modelu Mini působí Galaxy Y daleko dospělejším dojmem. Design je elegantní a nehraje tolik na mladistvou notu – je to smartphone pro spíše konzervativně uvažující zákazníky.

Musíme říci, že použité materiály (byť jde stále o plasty) i kvalita zpracování nás velmi mile překvapily. Také třípalcový displej je v dané cenové kategorii lehký nadstandard, naopak jeho rozlišení 320 x 240 pixelů je zcela běžné. Kvalitou pochopitelně nemůže TFT-LCD displej konkurovat špičkovým zobrazovačům s AMOLED technologií, ale na druhou stranu za danou cenu nabízí opravdu hodně. Galaxy Y se opravdu nemá zač stydět a dokazuje, že smartphone s kompletní výbavou vůbec nemusí být drahý.

Kompromisů, které Galaxy Y dělá, je opravdu minimum. Telefon používá aktuální verzi androidu – 2.3 Gingerbread, pohání ho procesor s taktem 832 MHz, nechybí veškeré bezdrátové technologie včetně wi-fi v konfiguraci n a Bluetooth 3.0. Jediným výraznějším ústupkem ve výbavě je pouze dvoumegapixelový fotoaparát. Na Galaxy Y se opravdu těšíme, je to velmi příjemný smartphone, který „sedne“ do každé kapsy.

Název Samsung Galaxy Y (S5360) Rozměry [mm] 58 × 104 × 11,5 Hmotnost [g] 97,5 g Platforma Google Android 2.3 (Gingerbread) Procesor 832 MHz Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, UMTS 2100 Mhz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 240 × 320 pix Displej - úhlopříčka 3,0" (77 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 3.0, A2DP Digitální fotoaparát 1.92 MPix, autofokus, makro, QVGA videa při 15 snímcích/s Další UI TouchWiz, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, FM rádio, Swype Baterie 1 200 mAh

Samsung Galaxy W – střední třída téměř bez kompromisů

Samsung Galaxy W je přístroj, který se řadí do střední třídy a pravděpodobně se stane nástupcem populárního, ale trochu nevýrazného modelu Galaxy Ace. Design zůstává poměrně konzervativní, Samsung jen po vzoru Galaxy R a Galaxy S II LTE přidal více oblin a větší vroubkovanou plochu na krytu baterie. Tento trend u nových modelů velmi oceňujeme, minimalizují se tak různé odlesky a viditelné otisky prstů.

Ačkoli je Galaxy W model střední třídy, výbavou opravdu kompromisy nedělá. Snad jen displej s technologií TFT LCD trochu zaostává za současnou vyšší třídou. Opět se ale displej nemá zač stydět, barevné podání je na velmi dobré úrovni, oproti AMOLED displejům trpí snad jen pozorovací úhly. Rozlišení 800 x 480 pixelů je na úhlopříčce 3,7 palce špičkové. Telefon opět používá Android Gingerbread a pohání jej silný procesor s taktem 1,4 GHz. Na střední třídu tedy nebývalé parametry.

Když k tomu připočteme ještě 4 GB vnitřní paměti a slušnou baterii s kapacitou 1 500 mAh, je jasné, že Samsung Galaxy W má našlápnuto k hodně dobrým prodejním výsledkům. I nám se velmi líbí, je to výborně vybavený přístroj, který nebude mít zásadní nedostatky.

Název Samsung Galaxy W (I8150) Rozměry [mm] 59,8 × 115,5 × 11,5 Hmotnost [g] 109,9 g Platforma Google Android 2.3 (Gingerbread) Čipová sada Qualcomm Snapdragon MSM8255T, 1,4 GHz (jádro Scorpion), Adreno 205 RAM 512 MB FlashROM 4 GB Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, UMTS 2100 Mhz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 480 × 800 pix Displej - úhlopříčka 3,7" (94 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 3.0, A2DP Digitální fotoaparát 5.0MPix, autofokus, blesk, makro, 720p videa při 30 snímcích/s, geotagging, sekundární VGA kamera Další UI TouchWiz, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, FM rádio, Swype, senzor přiblížení Baterie 1 500 mAh

Samsung Galaxy M Pro – klávesnice, která u nás nebude

Jestli mohou zákazníci trochu litovat toho, že se některý model Samsungu na náš trh nedostane, tak je to případ modelu Galaxy M Pro. Jeho výbava opět odpovídá střední třídě – třeba 1 GHz procesor donedávna patřil jen do špičkových přístrojů. Hlavním lákadlem M Pro je ale jeho klávesnice. Tento model je jedním z mála qwerty androidích smartphonů s klasickou nevysouvací konstrukcí a svou výbavou by si mohl vyšlápnout na „facebookové“ HTC ChaCha.

Jenže na českém trhu si na něj nevyšlápne, Samsung se rozhodl u nás prodávat jen levnější model Y Pro (představení níže). Je to trochu škoda, protože klávesnice modelu M Pro je vynikající a i delší texty se na ní píší s lehkostí a nebývalou jistotou. To bohužel pro klávesnici levnějšího modelu neplatí. Po designové stránce jsou si oba přístroje velmi podobné, M Pro jen využívá lepší materiály. Lepší je i displej, který na úhlopříčce 2,66 palce nabízí rozlišení 320 x 480 pixelů.

Název Samsung Galaxy M Pro (B7800) Rozměry [mm] 66 × 113,5 × 10 Hmotnost [g] 108,4 g Platforma Google Android 2.3 (Gingerbread) Procesor 1 GHz Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 Mhz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 480 × 320 pix Displej - úhlopříčka 2,66" (67 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 3.0, A2DP Digitální fotoaparát 5.0MPix, autofokus, blesk, makro, detekce úsměvu, geotagging, sekundární VGA kamera Další trackpad, UI TouchWiz, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, FM rádio, senzor přiblížení Baterie 1 350 mAh

Samsung Galaxy Y Pro – levný pisálek

To levnější Galaxy Y Pro už tak hodnotným dojmem nepůsobí, ale kvalita provedení je stále na vysoké úrovni. Samsung i u levných modelů neponechává nic náhodě. Displej má úhlopříčku 2,6 palce a „levné“ rozlišení 320 x 240 pixelů. Dalším drobným ústupkem ve výbavě je jen třímegapixelový fotoaparát (oproti pětimegovému) a procesor se stále velmi slušným taktem 832 MHz.

Jak jsme již psali výše, trochu zklamáním je pro nás klávesnice modelu Y Pro. Při psaní je měkká a klávesy nedávají uživateli dostatečně jistou odezvu. Pro delší psaní tak bude klávesnice vyžadovat trochu více cviku a zvyku. I levný qwerty samsung je ale stále velmi sympatické zařízení, které navíc nebude mít na trhu příliš mnoho konkurentů.

Název Samsung Galaxy Y Pro (B5510) Rozměry [mm] 63,5 × 110,8 × 11,5 Hmotnost [g] 108,6 g Platforma Google Android 2.3 (Gingerbread) Procesor 832 Mhz Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 Mhz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 320 × 240 pix Displej - úhlopříčka 2,66" (67 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 3.0, A2DP Digitální fotoaparát 3,15 MPix, autofokus, blesk, makro, detekce úsměvu, geotagging Další trackpad, QWERTY klávesnice, UI TouchWiz, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, FM rádio Baterie 1 200 mAh

Samsung Galaxy Xcover – odolný kousek

Odolný Samsung Galaxy Xcover byl představen už před časem, berlínský veletrh byl ale pro nás první příležitostí se s ním seznámit. Xcover bude už třetím odolným androidem, o zákazníky bude bojovat s Motorolou Defy a Sony Ericssonem Xperia Active.

Z této trojice nabízí zdaleka největší displej, odolností na pohled se řadí na druhé místo za Sony Ericsson. Reálné výsledky ale pochopitelně mohou být zcela jiné. V ruce je Galaxy Xcover docela pořádným kouskem telefonu, překvapí ale relativně nízkou hmotností. U takového odolného modelu bychom čekali větší zátěž. Xcover bude rozhodně zajímavou volbou pro ty, kdo hledají dobře vybavený chytrý mobil a zároveň jsou například aktivními sportovci. Telefon ale dobře poslouží i těm, kdo se jednoduše nechtějí bát, že přístroj snadno neopatrností zničí.

Název Samsung Galaxy Xcover (S5690) Rozměry [mm] 66 × 122 × 12 Hmotnost [g] 116 g Platforma Google Android 2.3 (Gingerbread) Procesor Marvell 800 Mhz RAM 512 MB Paměťový slot microSD (podpora SD 2.0) Sítě Quadband GSM, UMTS 900/2100 Mhz Data GPRS, EDGE, HSPA Displej - rozlišení 320 × 480 pix Displej - úhlopříčka 3,65" (93 mm) Satelitní navigace ano Wi-fi 802.11 b/g/n Bluetooth verze 3.0, A2DP Digitální fotoaparát 3,15 MPix, autofokus, blesk, makro, detekce úsměvu, geotagging, sekundární VGA kamera Další certifikace IP67 (odolnost vůči vodě, prachu, nárazu), wi-fi hotspot, Gorrila glass, UI TouchWiz, akcelerometr, 3.5 mm audio jack, senzor přiblížení

Samsung Galaxy S II white – bílá verze top modelu

Samsung v Berlíně vystavoval i bílou verzi svého velmi populárního top modelu Galaxy S II. Tento kousek se zanedlouho začne prodávat i u nás a rozšíří tak nabídku. Bílá verze je velmi elegantní při pohledu zepředu, dojem ale trochu kazí zadní část telefonu.

Důvod je jednoduchý – Samsung se rozhodl oproti svým současným zvykům použít na zadním krytu hladký lesklý plast. Ten se hodně špiní a zapatlává, takže jsou na něm vidět všechny otisky prstů. Své fanoušky si ale bez pochyby bílá verze Galaxy S II najde.