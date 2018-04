Zaplaťte za parkování mobilním telefonem

Zaparkovat v centru většího města je čím dál tím větší problém. Když už nějaké to volné místo najdete, často je nutné za odstavení vozidla zaplatit. Peníze potřebuje každá radnice, takže placené stání v centru měst již není jen výsadou Prahy, Brna či Ostravy, ale téměř každého většího města. Pokud se nejedná o hlídané parkoviště, na kterém je obsluha, nezbývá než zaplatit za parkování mincemi vhozenými do parkovacího automatu. Ten za odměnu vydá šém, který za čelním sklem auta pomůže přesvědčit policii, že lísteček za stěrač nebo botičku na kolo si zaslouží jiný motorista, a ne vy. Pokud vhodné mince nemáte po ruce, máte na výběr dvě možnosti. Buď nezaplatíte a riskujete tak výše zmíněné komplikace, anebo začnete složitě hledat nejbližší obchod, ve kterém by vám potřebné drobné rozměnili. A v neposlední řadě se do stejných problémů můžete dostat, i když za parkování zaplatíte, ale přetáhnete předplacený čas.

Motoristé v polském hlavním městě Varšavě již podobné dilema řešit nemusí. Díky spolupráci polského operátora GSM sítě Idea a varšavské firmy zajišťující kontrolu parkování (služba WAPARK) v polské metropoli (SPPN) mohou motoristé zaplatit za parkování pomocí mobilního telefonu, bez nutnosti mít v kapse jedinou zlotku. Tato služba je u našich severních sousedů považována za první vlaštovku z kategorie mobile-commerce, tedy ze služeb využívajících mobilní telefon k platebním úkonům. Služba je založena na poměrně komplikovaném způsobu, přesto již po několika týdnech jejího provozu má mnoho spokojených abonentů a operátor je s prozatímními výsledky velmi spokojen. Podle vyjádření společnosti Centertel, který je majitelem sítě Idea, podobnou nabídku placení za parkování pomocí mobilního telefonu chce uvést i v dalších polských městech.

A jak to tedy funguje? Službu mohou využívat pouze majitelé tarifních programů v síti Idea. Majitelé předplacených karet mají zatím smůlu, ovšem v Polsku je situace trochu odlišná od tuzemské a větší část uživatelů mobilních telefonů má zatím namísto předplacené karty právě jeden z tarifů. Zájemce si musí vyzvednout bezplatnou identifikační kartu se specifickým kódem, kterou pak bude mít za předním sklem svého vozidla. Po aktivaci služby pomocí SMS zprávy na speciální číslo obdrží od operátora konto s určitým limitem peněz, které na toto konto musí převést. Od této chvíle již nic nebrání začít parkovat pomocí systému WAPARK IDEA. Po příjezdu na placené místo stačí zaslat aktivační SMS zprávu, která v systému zaeviduje parkování konkrétního zákazníka. Policie je vybavena kontrolním zařízením, pomocí kterého má přehled o tom, jestli klient WAPARKu má za parkování zaplaceno. Kontrola probíhá jednoduše pomocí jedinečného kódu na kartičce za sklem vozidla. Když chce klient parkování ukončit, pouze opět odešle SMS zprávu na určené číslo a v ten moment se z jeho parkovacího konta přestanou strhávat peníze. Pokud by se klient zapomněl odhlásit, systém tak učiní za něj, ale až na konci dne.

Výhody tohoto systému jsou zřejmé. Při placení za parkování nemusíte hledat drobné do parkovacího automatu. Stejně tak se nemusíte obávat, že již zaplacený čas vypršel, protože platba proběhne až poté, co ji příkazem ukončíte. Samozřejmě, můžete riskovat a odhlásit se z parkování dříve, než fakticky odjedete, ale pak musíte počítat s následky. Určité problémy může služba WAPARK způsobit roztržitým zákazníkům, kteří se při odjezdu zapomenou odhlásit, konto se pak ztenčí asi velmi rychle. Na druhou stranu, služba má i své nevýhody. Pro aktivaci je nutné si vyzvednout kartičku a následně složit určitý obnos na vaše parkovací konto. Tento obnos je závislý na bonitě klienta a jeho tarifu v síti Idea. Druhou operaci pak budete muset opakovat pokaždé, když složený obnos vyčerpáte. Pokud by šlo účtovat sumy za parkování přímo k tíži majitelova účtu za telefon, služba by si jistě našla ještě více zákazníků. A pokud by s podobnou službou počítal majitel parkovacích automatů již při jejich instalaci, mohla by se celá procedura placení podobat koupi nápoje z nabídky Coca Coly nebo placení za myčku u čerpacích stanic ARAL pomocí telefonu v síti Paegas. Právě o možnosti zakoupení koly z automatu pomocí mobilního telefonu mluví polská odborná periodika jako o službě budoucnosti. Na druhou stranu dodejme, že ve Varšavě je možné za parkování platit i pomocí předplacené čipové karty.

Zatím si při parkování v České republice musíte připravit potřebné mince a zaplatit standardní cestou. O podobném systému placení parkovného pomocí mobilního telefonu již před lety uvažoval Paegas, bohužel z celé akce nakonec sešlo. Podle našich informací se ale o podobnou službu intenzivně zajímá jeden z českých operátorů. Podle zatím neveřejných informací by se mělo jednat o výrazně propracovanější systém, který by zákazníkům nabídl podstatně vyšší pohodlí, než nabízí systém WAPARK IDEA v Polsku. M-commerce má před sebou světlou budoucnost a díky tomu, že čeští operátoři již dnes nabízejí daleko širší nabídku takovýchto služeb, než třeba právě jejich polští kolegové, máme naději, že se zanedlouho z našeho telefonu stane opravdová elektronická peněženka. Placení za parkování pak bude jen jednou z mnoha možností, jak zaplatit za služby, které každodenně využíváme.