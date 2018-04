Zaplatil za iPhone 6s. Místo telefonu obdržel visací zámek

Důvěřivý Alans Ng z Malajsie si na portálu vyhlédl iPhone 6s s 16GB pamětí za v přepočtu 736 dolarů. Oproti běžným cenám to znamenalo přibližně 50dolarovou slevu (asi 1 200 korun). Nebyla to tedy nijak podezřele výhodná nabídka, která by naznačovala, že půjde o podvod.

Za telefon tedy zaplatil a pak jen čekal, než u dveří zazvoní doručovací služba. Ta se na adresu jeho bydliště o několik dnů později skutečně dostavila a nedočkavému příznivci Applu balík předala.

Do tohoto momentu bylo vše v pořádku. Šok a pořádné rozčarování však přišlo, když se nešťastník propracoval obalovým materiálem a krabičku od iPhonu otevřel. Namísto moderního smartphonu ve zlatém provedení totiž našel úhledně zabalený visací zámek hodnoty sotva několik ringitů.

Zákazník neváhal ani minutu a svůj příběh ventiloval na svém facebookovém profilu. Netrvalo ani 24 hodin a zpráva se donesla i lidem z portálu 11street. Ten peníze od zákazníka přeposílá prodávajícímu až v okamžiku, kdy nakupující zanechá kladnou zpětnou vazbu.

Podvodník tak peníze ani neviděl a motiv činu zůstává nejasný. Visací zámek byl přesto předán policii, která se bude snažit z něj zachytit otisků prstů a získat tak identitu šprýmaře, který se o podvod pokusil. Alans Ng krátce na to od obchodního portálu obdržel skutečný iPhone 6s.

Podobně „výhodné“ nákupy iPhonů a iPadů nejsou ojedinělé

iPhony a produkty Applu obecně jsou pro zákazníky velkou vábničkou a mnozí neváhají je s vidinou citelných úspor pořizovat od pochybných prodejců. Server PhoneArena v této souvislosti připomíná třeba ne příliš zdařilý nákup domnělého tabletu iPad.

Příběh se odehrál koncem roku 2012 na jedné benzinové pumpě v Texasu, kde neznámý pachatel nabízel několik kusů „elektroniky“ s výraznými slevami. Projíždějící Jalontu Freemanovou zlákala nabídka iPadu za lidových 200 dolarů. A není divu, běžná cena totiž tehdy byla čtyřnásobná (800 USD).

Za „tablet“ tedy zaplatila a „prodejce“ se po dokončení transakce z místa hbitě vytratil. Objekt uvnitř krabice na první pohled iPad skutečně připomínal, nechybělo logo na zadní straně, vpředu však namísto displeje bylo přichycené zrcadlo. Napálená kupující si však ani nezapamatovala SPZ auta podvodníka a tak policie kromě jeho popisu neměla k dopadení žádná vodítka.