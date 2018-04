Zaplacený a odpojený

Splatnost faktury, část smlouvy, která se týká všech zákazníků se železnou pravidelností každý měsíc. Ti, kteří nemají platbu inkasem se pravděpodobně již někdy dostali do situace, kdy měli problém zaplatit včas. Důvodů pro vznik takové situace je mnoho. Může ji způsobit nečekaně vysoký účet, náhlá platební neschopnost jedince či prosté opomenutí. V takovém případě nastává zákazníkovi perná doba, kdy napjatě čeká, zda mu operátor odpojí telefon nebo ne. Někdy by k odpojení telefonu mohlo dojít i vinou banky, které převod peněz na účet operátora trvá příliš dlouho. Ať již nervozita z očekávaného odpojení nebo dokonce smotné odpojení jsou velmi nepříjemné. Porovnejme si proto podmínky našich operátorů. Jaký je jejich přístup? Český Mobil má pro vás překvapení. EuroTel

Platební podmínky:

EuroTel nebo jeho obchodní zástupce může vyúčtovat účastníkovi po podání Žádosti částku ve výši ceny aktivace a případné mimořádné zálohy, požadované ve smyslu čl. 7. Toto ustanovení se nevztahuje na případy podání Žádosti za okolností popsanjch v čl. 13.2.4. EuroTel vystaví po skončení měsíčního zúčtovacího období účastníkovi bezplatné souhrnné vyúčtování, které má náležitosti daňového dokladu, k úhradě částky ve výši ceny služeb poskytnutých v tomto období, a to v následující struktuře:

hovory uskutečněné v jednotlivých sítích EuroTelu, hovory přecházející do veřejné pevné sítě,

vnitrostátní hovory, mezinárodní hovory,

hovory přecházející do jiné veřejné mobilní telekoamunikační sítě, hovory přecházející do sítě jiného zde neuvedeného provozovatele, pravidelnou periodicky opakující se platbu za zúčtovací období.

Účastník částky vyúčtované dle č1. 5.2.1., 5.2.2. a 5.2.4. uhradí nejpozději do 18 dnů od vystavení účtu, pokud se strany nedohodnou jinak. Platbu je možno provést některým ze způsobů uvedených v aktuálním Ceníku služeb. Platbu inkasem z bankovního účtu (dále jen "platba inkasem") je možno zavést nejméně na dobu 3 zúčtovacích období a k žádosti je nutno přiložit potvrzení příslušné banky, které bude obsahovat náležitosti požadované EuroTelem. Zavedení nebo zrušení platby inkasem musí účastník oznámit písemně EuroTelu nejpozději 7 pracovních dní před koncem zúčtovacího období, za něž má být platba poprvé nebo naposledy provedena. Před skončením zúčtovacího období je EuroTel oprávněn účastníkovi zaslat na adresu naposledy oznámenou EuroTelu daňový doklad a odůvodněnou výzvu k okamžité úhradě dlužné částky, pokud EuroTel má důvodné podezření, že účastník služby zneužívá, nebude řádně hradit částky ve výši ceny poskytovaných služeb nebo umožní třetí osobě zneužívání služeb.

Pohledávky EuroTelu máže účastník kompenzovat pouze svými nespornými, EuroTelem uznanými protipohledávkami. Případné přeplatky po započtení pohledávek EuroTel vrátí účastníkovi do konce druhého zúčtovacího období po vzniku přeplatku.

RadioMobil

6. Platební podmínky 6.1. Ceny za poskytované služby se začínají účtovat od okamžiku předání provozuschopného koncového zařízení účastníkovi nebo od okamžiku aktivace SIM karty účastníka.

6.2. RadioMobil nebo jeho obchodní zástupce může od Zájemce při přijetí Objednávky požadovat zálohu nebo předplatné jako podmínku nutnou pro uzavření Účastnické smlouvy.

6.3. Po skončení měsíčního zúčtovacího období vystaví RadioMobil souhrnné vyúčtování (fakturu) k úhradě částky za služby poskytnuté účastníkovi, včetně pravidelné periodické ceny, v příslušném zúčtovacím období. Tento doklad splňuje náležitosti daňového dokladu.

6.4. Souhrnné vyúčtování služeb v účetním dokladu je členěno takto:

6.4.1. hovory uskutečněné v síti,

6.4.2. hovory, které přecházejí do veřejné pevné telekomunikační sítě, v tom: o vnitrostátní hovory, o mezinárodní hovory,

6.4.3. hovory, které přecházejí do jiné veřejné mobilní telekomunikační sítě,

6.4.4. hovory, které přecházeji do sítě jiného, výše neuvedeného provozovatele,

6.4.5. pravidelná periodická cena za příslušné zúčtovací období.

6.5. RadioMobil bezplatně vyhotoví souhrnné vyúčtování zpracované podle článku 6.3. a 6.4. Všeobecných podmínek a odešle ho na poslední známou adresu účastníka vedenou v evidenci RadioMobilu.

6.6. RadioMobil na základě žádosti účastníka vyhotoví vyúčtování zahrnující podrobný rozpis cen za všechny hovory uskutečněné z jeho SIM karty za období určené v žádosti účastníka. Rozpis bude obsahovat:

6.6.1. datum a čas zahájení a ukončení jednotlivých hovorů,

6.6.2. číslo volané stanice,

6.6.3. dobu trvání hovoru,

6.6.4. cenu za hovor.

6.7. Žádost účastníka o vyhotovení vyúčtování s podrobným rozpisem údajů podle článku

6.6. Všeobecných podminek musí být podána RadioMobilu předem písemně.

6.8. Cena za vyhotovení vyúčtování s podrobným rozpisem údajů podle článku 6.6. se řídí aktuálním nabídkovým Ceníkem služeb.

6.9. Fakturované částky musí být uhrazeny nejpozději do osmnácti (18) kalendářních dnů od vyhotovení vyúčtování na účet RadioMobilu uvedený na vyúčtování, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.

6.10. Způsob platby dohodne účastník s RadioMobilem při vyplňování Objednávky podle článku 4.1. Všeobecných podmínek.

6.11. V případě porušení smluvní povinnosti účastníka zaplatit řádně a ve stanoveném termínu cenu poskytovaných služeb je RadioMobil oprávněn účtovat ode dne prodlení až do dne úhrady celé dlužné částky smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné Částky denně. Smluvní pokutu je účastník povinen zaplatit ve lhůtě stanovené RadioMobilem, uvedené ve vyúčtování o smluvní pokutě. Účastník se zaplacením smluvní pokuty nezprošťuje povinnosti uhradit dlužné částky. Právo RadioMobilu domáhat se náhrady škody zaplacením smluvní pokuty není dotčeno. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvni pokutu.

6.12. V případě zpoždění plateb od účastníka je RadioMobil oprávněn po upozornění účastníka a umožněpi nápravy takového zpoždění na náklady účastníka přerušit poskytování služeb zablokováním jeho SIM karty. Účastníkovi jsou v tomto případě i nadále účtovány pravidelné periodické ceny. Nárok RadioMobilu na úhradu dlužných cen za poskytnuté služby a cen za pravidelné platby není tímto opatřením dotčen. Tímto opatřenim rovněž není dotčeno ujednání o smluvní pokutě podle článku 6.11. Všeobecných podmínek.

6 13. Pokud se účastník dostane do prodlení s platbou za poskytnuté Služby:

6.13.1. za dvě po sobě jdoucí měsíční účetní období, případně jejich převážnou část, nebo

6.13.2. za období jiné než dvě měsíční účetní období, jestliže celková dlužná částka dosáhne výše dvojnásobku průměrné měsíční ceny služeb, pak je RadioMobil oprávněn vypovědět účastnickou smlouvu. Vypovězení Účastnické smlouvy se nedotýká nároku RadioMobilu na zaplacení smluvní pokuty a náhrady případných škod účastníkem.

6.14. Účastník může proti nárokům RadioMobilu započíst pouze ty pohledávky, které jsou nesporné a pravomocně přiznané.

6.15. Případné přeplatky vyplývající z vyúčtování poskytovaných Služeb RadioMobil vrátí účastníkovi do dvou (2) měsíců po vzniku přeplatku.

6.16. RadioMobil je oprávněn pověřit jednatele třetí strany prováděním vyúčtování cen za Služby a vymáháním pohledávek RadioMobilu. Účastník je povinen jednat s touto stranou jako s řádně pověřeným inkasujícím/účtujícím jednatelem RadioMobilu.

Český Mobil

3. VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1 Fakturace za služby

3.1.1 Český Mobil vystaví Účastníkovi měsíčně fakturu (daňový doklad) obsahující cenu za všechny služby poskytované Účastníkovi v příslušném fakturačním období podle Účastníkova Programu (Programů) služeb, s výjimkou prvního a posledního fakturačního období, které může být kratší než celý kalendářní měsíc. V prvním vyúčtování služeb bude zároveń uveden údaj o fakturačním období.

3.1.2 S výjimkou prvního fakturačního období ohledně každého Programu služeb, kdy bude faktura vystavena zpětně a za příslušný počet dnů poskytování služby v daném kalendářním měsíci, budou faktury vystavovány měsíčně s tím, že každá faktura bude obsahovat:

(a) měsíční účastnické ceny a jakékoli jiné opakující se ceny nebo služby (dále jen "měsíční ceny") splatné pro právě probíhající fakturační období, nedohodnou-li se strany jinak a

(b) všechny ceny za užívání (dále jen "uživatelské ceny") a jakékoli neopakující se položky či služby splatné zpětně, tj. za předchozí fakturační období.

3.2 Změna Programu služeb

3.2.1 Za změnu stávajícího Programu služeb na Program služeb vyšší kategorie nebude Účastníkovi účtována žádná cena.

3.2.2 Za změnu stávajícího Programu služeb na Program služeb nižší kategorie bude účtována příslušná cena v souladu s Ceníkem a za podmínek v něm uvedených.

3.2.3 Údaje o řazení kategorií Programů služeb jsou uvedeny v Ceníku.

3.2.4 Změna Programu služeb nabývá účinnosti prvního dne fakturačního období následujícího po této změně.

3.3 Jistina, maximální rozsah služeb a počet SIM karet

3.3.1 V závislosti na zvoleném Programu služeb Účastník zaplatí Českému Mobilu jistinu, a to ve výši uvedené v Ceníku a za podmínek v něm stanovených, přičemž tato jistina může být zvýšena na základě rozhodnutí Českého Mobilu, učiněného v souladu s pravidly obsaženými v Ceníku.

3.3.2 Výše jistiny závisí na zvoleném Programu služeb a na platební morálce Účastníka.

3.3.3 Zájemci o služby, kteří nemají v České republice trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt zaplatí v závislosti na zvoleném Programu služeb Českému Mobilu dodatečnou jistinu, a to ve výši uvedené v Ceníku a za podmínek v něm stanovených, přičemž tato jistina může být zvýšena na základě rozhodnutí Českého Mobilu, učiněného v souladu s pravidly obsaženými v Ceníku.

3.3.4 Pokud je zájemce o služby občanem České republiky, předloží k prokázání trvalého pobytu občanský průkaz; cizí státní příslušníci pak povolení k trvalému, nebo dlouhodobému pobytu v České republice, vždy s ohledem na objednaný Program služeb.

3.3.5 Výše jistiny, doba, po kterou si ji Český Mobil ponechá a jakékoli její změny, závisejí na zvoleném Programu služeb a platební morálce Účastníka.

3.3.6 Žádná jistina zaplacená Účastníkem nebude použita za účelem zaplacení jakékoli faktury; Účastník není oprávněn z titulu zaplacené jistiny požadovat odložení platby nebo započtení jistiny na jakoukoliv platbu za služby.

3.3.7 Při ukončení Programu služeb může být jistina použita pro účely uhrazení dluhu Účastníka, který řádně nebo včas neuhradí platbu za služby za poslední fakturační období nebo případné jednorázové vyrovnání v souvislosti s ukončením Smlouvy.

3.3.8 Poté bude případná zbývající část jistiny vrácena Účastníkovi na poslední známou adresu, a to bez zbytečného odkladu, nikoliv však později než 60 kalendářních dnů po ukončení Programu služeb. V odůvodněných případech (s ohledem na využívané základní a volitelné služby) může být tato lhůta prodloužena.

3.3.9 Nebude-li možné zbývající část jistiny prokazatelně doručit z důvodů na straně Účastníka a platba bude vrácena Českému Mobilu, Český Mobil tuto jistinu uschová a povede v evidenci po dobu šesti (6) měsíců. Před uplynutím této lhůty Český Mobil provede opět prokazatelný pokus o doručení částky účastníkovi.

3.3.10 V případě, že Účastník nepožádá Český Mobil o vrácení jistiny během této doby, po jejím uplynutí jistina propadá.

3.3.11 Při vyplacení jistiny v kterémkoliv okamžiku nemá Účastník nárok na úrok z jistiny.

3.3.12 V závislosti na zvoleném Programu služeb a způsobu jakým Účastník v minulosti plnil a v současnosti plní své závazky vůči Českému Mobilu nebo jiným subjektům na základě veřejně dostupných informací (dále jen "platební morálka Účastníka") a má Český Mobil rovněž právo:

(a) stanovit či změnit maximální rozsah služeb poskytovaných Účastníkovi v jednom fakturačním období anebo

(b) stanovit maximální počet SIM karet na jednoho Účastníka.

3.4 Faktura

3.4.1 Nemá-li Účastník objednanou volitelnou službu Podrobné vyúčtování (viz. následující odstavec 3.5 těchto Všeobecných podmínek), bude mu ke konci každého fakturačního období, nebo krátce po jeho skončení, nejpozději však do 15 dnů, zdarma zaslána faktura.

3.4.2 Faktura bude Üčastníkovi odeslána nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.

3.4.3 Tato faktura bude obsahovat:

(a) souhrnný seznam všech uživatelských cen za fakturační období, tj. ceny za:

- hovory uskutečněné v síti Český Mobil,

- vnitrostátní hovory do veřejné pevné telekomunikační sítě,

- mezinárodní hovory do veřejné pevné telekomunikační sítě,

- hovory do jiné veřejné mobilní telekomunikační sítě,

- hovory do sítě jiného, výše neuvedeného provozovatele,

a to v rozsahu aplikovatelném pro zvolený Program služeb,

(b) měsíční ceny a termín jejich splatnosti

(c) jakékoli mimořádné ceny splatné v daném fakturačním období.

3.5 Podrobné vyúčtování

3.5.1 Účastník si může zvolit doplňkovou službu Podrobné vyúčtování, přičemž v tomto případě obdrží v každém fakturačním období fakturu spolu s podrobným rozpisem obsahujícím každý placený hovor uskutečněný prostřednictvím dané SIM karty s následujícími informacemi:

(a) datum a čas zahájení hovoru,

(b) volané číslo a

(c) dobu trvání hovoru a účtovanou cenu.

3.5.2 Žádost o tuto službu musí Český Mobil obdržet nejméně tři (3) pracovní dny před začátkem fakturačního období, pro které Účastník tuto službu vyžaduje.

3.5.3 Měsíční cena za doplňkovou službu Podrobné vyúčtování je stanoven v Ceníku.

3.6 Změny údajů

3.6.1 Účastník je povinen písemně oznámit oddělení Služeb zákazníkům Českého Mobilu jakoukoli změnu údajů, které Českému Mobilu poskytl (zejména jméno, adresu, podrobnosti o bankovním spojení a příslušná identifikační čísla), a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů poté, co taková změna nastane.

3.6.2 Na žádost Českého Mobilu je Účastník povinen uvedené změny doložit.

3.6.3 Při porušení uvedených povinností bude s ohledem na zvolený Program služeb vůči Účastníkovi uplatněn postih v souladu se smluvním ujednáním uvedeným v písemné smlouvě nebo v ostatních smluvních ustanoveních uvedených v Ceníku.

3.7 Splatnost

3.7.1 V každé faktuře bude uvedeno datum splatnosti faktury. Faktura je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení.

3.7.2 Faktura za služby je považována za uhrazenou v okamžiku stanoveném příslušnými právními předpisy.

3.7.3 Účastník je povinen zaplatit do data splatnosti faktury, kterou obdržel, všechny částky účtované v souvislosti s využívanými službami pro danou SIM kartu, bez ohledu na to, kdo tuto SIM kartu skutečně drží nebo používá.

3.8 Úrok z prodlení

3.8.1 Počínaje dnem následujícím po datu splatnosti je Český Mobil oprávněn účtovat Účastníkovi ze všech dlužných částek úrok z prodlení.

3.8.2 V případě, že Český Mobil dluží Účastníkovi částku po datu splatnosti, u které tento Účastník požaduje úrok z prodlení, přísluší Účastníkovi z této částky úrok z prodlení.

3.9 Započtení

3.9.1 Český Mobil je oprávněn vůči Účastníkovi započíst částky, které mu dluží (z titulu přeplatků nebo jistiny zaplacených Účastníkem), na částku, kterou Účastník dluží Českému Mobilu.

3.9.2 Účastník není oprávněn vůči Českému Mobilu započíst částky, které dluží Českému Mobilu, na částky, které Český Mobil dluží Účastníkovi.

Mezi operátory je rozdíl v délce pasáží o placení. RadioMobil se navíc zavazuje před odpojením zákazníka na tuto možnost upozornit a umožnit mu nápravu platebního prodlení, což je solidní velmi solidní postup.

Ćastým zdrojem obav a problémů zákazníků může být rychlost našich bank. Protože EuroTel i RadioMobil považují za datum uhrazení den připsání platby na svůj účet, může se náš bankovní sektor podepsat pod nejeden šedivý vlas. Ono odeslat peníze den před splatností, díky bankovnímu zpoždění být případně odpojen a nakonec nemít ani peníze ani funkční telefon je opravdu důvod ke pořádnému naštvání.

Bod 3.7.2. z podmínek Českého Mobilu však v tomto směru skrývá milé překvapení. Pro fyzické osoby totiž dle Občanského zákoníku má platit jiná norma a za datum uhrazení se v jejich případě považuje den, kdy byly odeslána platba. Nikoli tedy den připsání na účet operátora, což platí pro právnické osoby a ostatní operátoři tento předpis vztahují na všechny zákazníky.

Při porovnávání tedy zaznamenáváme první kladný bod pro Český Mobil.

