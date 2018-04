Dal do bláznivého testu iPhony za desítky tisíc. Test zkazil

S vydáním nových iPhonů se už tradičně pojí celá řada různých testů, aby se ukázalo, co telefony vydrží. Jako obvykle...

Honba za co nejoriginálnějším crash testem telefonů značky Apple eskaluje v novém videu. Napadlo by vás použít osm...

Mlátí do nejnovějších a nejdražších mobilů kladivem. Vyplatí se jim to

Co se stane, když do mobilu praštíte kladivem? Rozbije se, to odhadne asi každý. Ale i tak ale miliony diváků na...