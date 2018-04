Západočeská trasa: proti proudu Ohře

Detaily startovní pozice:

Pokud na začátek trasy přijedete autem, je nejlepší ho nechat zaparkované někde v blízkých městských čtvrtích. Okolní parkoviště jsou vyhrazena pouze pro návštěvníky obchodního centra či KV Arény.

Startovní pozice má následující souřadnice: 50°13'34"N 12°50'42"E.

Praktické informace Souřadnice zadávejte buď do navigačního přístroje, nebo do internetových map: Mapy iDNES.cz Potřebná spojení MHD, vlaků a autobusů najdete zde: Jízdní řády iDNES.cz

Okolí trasy:

Pouze pár minut od začátku trasy se nachází centrum lázeňského města Karlovy Vary s malebným údolím a několika památkami a vyhlídkami, na které je možné vyjet na kole.

Parametry trasy:

Celková délka - přibližně 12 kilometrů

Převýšení - cca 100 metrů

Trasa je vhodná - pěší, kolo, částečně autem, loďkou z Lokte

Trasa není vhodná - in-line brusle

Provoz na trase - první část do druhého bodu vede po relativně rušné městské silnici. Po zbytek cesty není vjezd automobilům dovolen či není možný vůbec

Doporučení - ideální trasa pro kratší výlet na kole nebo delší výlet pěšky, a to i s dětmi se zastávkou u Svatošských skal na oběd

Body trasy:

Na trase jsou čtyři body, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Čtvrtý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní, nebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map (Mapy iDNES.cz), mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze trasu absolvovat i v opačném směru.

Bod 1

Souřadnice: 50°13'30"N 12°50'40"E

Otázka: Jednotlivé východy budovy na daných souřadnicích jsou výrazně očíslovány společně s nápisem východ. Zajímá nás jedna z hlavních bran, která je natočena směrem k centru Karlových Varů, kde čísla začínají 37 a končí jakou číslicí u té samé brány?

Správná odpověď: 45

Bod 2

Souřadnice: 50°12'43"N 12°49'31"E

Otázka: Kolik se nachází před zámkem Doubí na uvedených souřadnicích stojanů na vlajky hned u jedné z hlavních křižovatek vedoucích přes řeku?

Správná odpověď: 5

Bod 3

Souřadnice: 50°11'36''N 12°48'56''E

Otázka: Vedle Svatošských skal se nachází dřevěný ("houpací") most přes řeku Ohři, s jehož pomocí se dostanete na cestu k Lokti. Jaká je jeho maximální nosnost?

Správná odpověď: 900

Bod 4

Souřadnice: 50°11'12''N 12°45'17''E

Otázka: Na morovém sloupu na uvedených souřadnicích je několik zlatých nápisů. Jeden z nich začíná: DVX Bohemiae princeps… Doplňte zbývající tři řádky, které jsou na morovém sloupu

Správná odpověď: pacis ora pro nobis

Poznámka:

Hlasujte ve formuláři, na každé trase můžete soutěžit jen jednou. Vždy platí jen jedna správná odpověď. V průběhu trvání soutěže budeme uveřejňovat další informace o jednotlivých trasách. Soutěžit můžete od 20. července do 31. srpna 2009. Do slosování postupují správné odpovědi z každé trasy. Pokud absolvujete všech sedm tras a ve všech případech odpovíte správně, zvýšíte tím své šance na výhru. Ve slosování totiž budete sedmkrát. Vyhrát můžete navigační mobil Sony Ericsson W715 a další ceny. Soutěž připravila redakce Mobil.cz ve spolupráci s operátorem Vodafone, který věnoval do soutěže ceny.

Zpět na další trasy soutěže