Zaostřeno na ochranu: vyberte si vhodné pouzdro pro váš smartphone či komunikátor

Od příchodu prvních mobilních telefonů na světový trh už uteklo hodně vody a za tu dobu prošly ohromným technologickým vývojem. O pouzdrech sice nelze říci totéž – ono na několika k sobě sešitých kouscích textilu toho opravdu není moc co vylepšovat… Přesto pouzdro na mobil už dávno nemusí znamenat jen ledabyle sešité cáry koženky s nepřesně zhotovenými otvory a nulovou funkčností.

Stačí si prohlédnout nabídku těch největších producentů, kterými jsou kupříkladu Vaja corporation, Sena nebo Piel Frama. Potom je ihned jasné, že takové pouzdro může být i elegantním módním doplňkem špičkového zpracování. Jistě, na mobilní telefon nižší střední třídy si majitel asi nepořídí “obleček“ za několik tisíc. Pokud se však jeho kapsa honosí chytrým telefonem či komunikátorem, pak je investice do ochranného pouzdra na místě. Jeho používáním lze totiž předejít poškození při nechtěných pádech na tvrdý beton.

Vůbec nejlepší ochranu v tomto směru poskytují pouzdra kovová, ovšem u těch jde většinou elegantní vzhled stranou a komunikátor opatřený takovým štítem už připomíná spíše obrněný transportér. Druhým negativem hliníkových pouzder je poněkud zhoršená manipulace s komunikátorem – kov zkrátka není a nikdy nebude poddajný jako kůže. Proti sobě tak stojí lepší ochrana a vyšší komfort ovládání.



Zájemce o pouzdro na konkrétní typ zařízení si dnes může vybrat z opravdu široké nabídky - od jednoduchých a levných plastových a koženkových návleků, až po přesně zhotovená pouzdra špičkové kvality a mnohdy závratných cen. Ostatně, posuďte sami:



Brando Workshop

A začněme rovnou opravdovým gigantem své třídy. Společnost Brando je totiž hráč s obrovským záběrem, v jehož portfoliu najdeme kromě všemožných pouzder i ochranné folie na displej (díky kterým je u nás velmi známá), datové kabely, náhradní baterie nebo synchronizační kolébky. O historii firmy se na oficiálních stránkách mlčí. Jediné, co lze říci s jistotou je, že sídlí v Hongkongu.



Brando nabízí vedle nejběžnějších kožených pouzder i pouzdra silikonová, plastová nebo hliníková. Kromě obrovské nabídky doplníme, že jde o velmi produktivní a pilnou společnost, jenž pouzdra na nové typy mobilních telefonů a komunikátorů doslova chrlí.





V případě kožených pouzder lze vybírat mezi univerzálními, určenými pro zařízení podobných proporcí, nechybí ani pouzdra šitá na míru konkrétním modelům. K výrobě je použita výhradně kvalitní býčí kůže. Velice dobře je řešen klip určený k nošení za opaskem – pokud vám bude zavazet, jednoduše jej odšroubujete. Uvnitř pouzdra najdeme i drobné kapsičky na kreditní nebo paměťové karty. Ceny pouzder se pohybují okolo 30 USD.





Nevyhovuje-li vám kůže coby hlavní surovina pouzdra, zkuste se poohlédnout po silikonovém obalu. Nespornou výhodou je fakt, že takové pouzdro vašemu přístroji padne doslova jako ulité – jeho rozměry se navýší opravdu minimálně. Velikým neduhem, který přímo souvisí s tímto ohebným a poddajným materiálem, je snadné “vytahání“. Nechcete-li tedy, aby vaše pouzdro připomínalo vytahanou ponožku, častému navlékání se raději vyvarujte. Silikonový obal vyjde na 17 USD.





Stále oblíbenější jsou obaly z tvrzených plastických hmot, které tvoří určitý kompromis mezi pouzdry koženými a silikonovými. Při rozumných rozměrech totiž nabízejí i výklopný klip na ochranu dotykového displeje, který je Achillovou patou každého komunikátoru. To vše za příjemných 20 amerických dolarů.





Nejefektivnější ochranou proti mechanickému poškození je vybavit dané zařízení pouzdrem z odolné kovové slitiny. O popularitě kovových pouzder mezi uživateli není pochyb, což dokazuje i několik desítek modelů v nabídce. Víte-li tedy, že vaše PDA nešetrným zacházením čas od času k nějaké té ráně přijde, zauvažujte nad investicí necelých 30 amerických dolarů do obdobného pouzdra.



Covertec

Další dynamicky se rozvíjející společností v tomto odvětví je bezpochyby Covertec. Mobilní telefony, PDA a smartphony, GPS a digitální fotoaparáty – to není ani zdaleka kompletní sortiment této firmy. V největším počtu jsou zastoupena pouzdra z býčí kůže, nezapomnělo se však ani na ta hliníková, byť nejsou zastoupena v takové míře.





Každé kožené pouzdro je nabízeno v několika barevných variantách, stačí si jen vybrat. Zdá se ale, že výrobce drahocennou kůží až příliš šetří a tak zůstávají často nejvíce zranitelná místa PDA odhalená (především rohy a bočnice). Technické zpracování nelze než pochválit, stejně jako důvtipné řešení uchycení klipu k pouzdru. Za klip si však musíte připlatit téměř 10 dolarů navíc.





Hledáte-li odění na svůj mobilní telefon, pak se v případě značky Covertec budete muset spokojit s pouzdry univerzálními. Cenové relace pouzder na PDA jsou okolo 40 USD. Pokud ale vlastníte postarší model, pak lze ve výhodných akcích (položka Good deals) hodně uspořit, někdy až téměř 90 % z původní ceny.

ProportaSpolečnost Proporta není mezi zdejšími uživateli příliš známá, to však nic nemění na skutečnosti, že má opravdu co nabídnout. Vždyť kromě pouzder na snad všechny značky mobilních telefonů a desítky modelů kapesních počítačů, laptopů a MP3 playerů se tato firma specializuje i na prodej datových kabelů, paměťových karet a nejrůznějších nabíječek.



V nabídce jsou klasická kožená pouzdra a to jak univerzální, tak na míru jednotlivým zařízením. Poslední novinkou tohoto producenta jsou kombinovaná koženo-hliníková pouzdra. U těchto typů jsou bočnice držící přístroj v obalu zhotoveny z hliníkové slitiny. Systém zapínání pouzder je řešen pomocí pásku kůže s magnetickou patentkou – nechtěné odklopení a možné poškození displeje tedy nehrozí.







Klip na opasek je odnímatelný a místo něj tak lze namontovat třeba držák určený k bezpečnému přichycení na přední sklo automobilu za účelem navigace.

Starší typy PDA (namátkou HP iPAQ 3x00, Sony Clie), ale i novější komunikátory (HTC Artemis, Prophet) můžete vybavit i celokovovými pouzdry. V nejbližší době společnost spustí výrobu pouzder silikonových.





Oficiální stránky jsou zároveň internetovým obchodem, takže si vybrané pouzdro můžete ihned zakoupit a nemusíte se přitom ani hnout ze židle. Ceny se přitom pohybují okolo 30 liber u kombinovaných pouzder, v případě pouzder kovových nezaplatíte více než 25 liber plus poštovné. Proporta navíc na veškerá pouzdra poskytuje doživotní záruku, podobně jako švédský Krusell.



E&B cases

Společnost E&B se na svých stránkách chlubí například tím, že jejich výrobky používá bývalý americký viceprezident Al Gore nebo členové CIA. Po pravdě není vůbec obtížné tomuto chvástání uvěřit. Pouzdra, která vycházejí z dílny této společnosti totiž vyhlížejí velice kvalitně, zpracování bude zřejmě patřit k tomu nejlepšímu vůbec. Za takový luxus si však zájemce musí značně připlatit – například kožené pouzdro na HTC Wizard (MDA Vario) vyjde včetně dopravy na necelých 80 USD. Vlastníte-li starší typ zařízení, jásejte, investice 30 dolarů nebude tolik bolestivá.





Uchycení části chránící displej je realizováno pouze dvěma magnety na každé straně – účinná magnetická síla pak udělá své. V této souvislosti výrobce uživatele odrazuje od nošení kreditních karet v kapsičce pouzdra. Příjemné je, že producent uvádí u každého pouzdra jeho rozměry, člověk si tak udělá snadno obrázek, o kolik vzrostou celkové proporce přístroje včetně ochranného obalu.



Z dalšího sortimentu stojí za zmínku široká nabídka cestovních nabíječek, dotykových per s titanovou povrchovou úpravou a ochranných fólií na dotykové displeje. Škoda jen, že nová pouzdra společnost nevydává příliš často, nejaktuálněji lze chránit třeba MDA Vario, což není v oblasti komunikátorů žádná horká novinka.



Krusell

Tuto společnost z chladné Skandinávie určitě není třeba dlouze představovat, jelikož její sortiment nabízí mnoho českých prodejců. Kvalita a přesnost zpracování není na tak vysoké úrovni, jakou nabízí třeba konkurenční E&B či Piel Frama, což se ale pozitivně promítá na konečné ceně. Za pouzdro na komunikátor zaplatíte necelých 800 Kč, u mobilů a chytrých telefonů pak asi polovinu.





Krusell nabízí pouzdra na drtivou většinu mobilních telefonů i PDA, přičemž ošacení na nové modely přichází na trh v krátkých intervalech. Každé pouzdro je vybaveno patentovaným systémem klipů Multidapt, který je bohužel instalován napevno a není možné jej odšroubovat. To může být pro řadu uživatelů problém, ne každý totiž nošení za opaskem preferuje a klip tak přidává zbytečné milimetry tloušťky.





Všechny pouzdra (univerzální i na míru) jsou zhotoveny z tradiční býčí kůže a zajišťují přístup ke všem funkcím zařízení. V nabídce najdeme i pouzdra na digitální fotoaparáty a MP3 přehrávače. Krusell má o svých výrobcích vysoké mínění, což dokazuje poskytováním doživotní záruky na každý z nich.

Noreve

Francouzské Saint Tropez, město známé i díky legendární filmové sérii o potrhlém četníkovi a jeho neméně bláznivé partě. Roku 2004 byla v tomto městě založena společnost Noreve, která se nedlouho potom stala významným hráčem ve svém odvětví…



Kompletní nabídka sestává z pouzder na většinu přenosných elektronických zařízení. Kromě mobilních telefonů a kapesních počítačů tak není problém zakoupit šikovnou brašničku na váš laptop, audio/video přehrávač nebo digitální foťák.





Každé pouzdro je přitom vyrobeno z jakostní kůže a ručně šité. Všechna funkční tlačítka jsou snadno přístupná a tak není potřeba telefon či komunikátor z pouzdra vytahovat. Kapsičky na paměťové karty (v závislosti na daném modelu) a kartu vaší banky jsou samozřejmostí. Výborně je řešen i kovový klip, který je otočný v plném rozsahu a navíc odnímatelný – Krusell by tak mohl hledat inspiraci třeba v nedaleké Francii.





Výrobce dává přednost pouzdrům šitým na míru, v nabídce se však najde i několik univerzálních kapes. Výhodou je, že si zákazník může vybrat ze třinácti barevných variant a to u většiny nabízených pouzder. Jak pouzdro vyhlíží v té či oné barvě navíc může sledovat v náhledu.



Noreve přináší kvalitní pouzdra na valnou většinu zařízení schopných telefonování a navíc za akceptovatelné ceny v rozmezí 30 až 40 Euro. Nákup je přitom možný přímo na oficiálním webu výrobce.



Piel Frama

Ze slunného Saint Tropez se přesuneme do nedalekého Španělska, odkud pochází další světově proslulý producent kvalitních pouzder, firma Piel Frama. Počátky této společnosti sahají až do roku 1945, výroba pouzder na mobilní telefony pak byla zahájena téměř o 40 let později, roku 1984.



Ironií je fakt, že první produkty putovaly daleko za velkou louži, do USA – v té době totiž ještě nebylo na starém kontinentu po mobilních telefonech ani vidu ani slechu. V současné době firma zaměstnává více než 150 zručných řemeslníků, kteří usilovně vyrábějí pouzdra té nejvyšší kvality.





Ochrana mobilů a PDA však není zdaleka jediným zájmem výrobce, v nabídce jsou namátkou i pouzdra na fotoaparáty, notebooky, grafické kalkulátory či MP3 přehrávače. Všechna pouzdra zajišťuji pohodlné ovládání vašeho komunikátoru, všechny funkce a tlačítka jsou snadno přístupná – časté sundávání tedy není potřeba. Odnímatelný klip je i zde otočný o plných 360 stupňů. K některým modelům lze zakoupit i odolnější celokovová pouzdra.





Zatímco u všech předešlých (ale i nadcházejících) výrobců jsou kožená pouzdra vyráběna výhradně z kůže býčí, Piel Frama nabízí i luxusní kombinaci z kůže krokodýlí nebo pštrosí. Pouzdro z takových materiálů vás vyjde na 90 Euro, což je oproti 60 Euro za pouzdro z běžnějšího materiálu podstatný nárůst. Ceny na oficiálním webu jsou uváděny včetně dopravy do kteréhokoliv koutku zeměkoule.



Nabídka barevných variant sice není tolik ohromující jako u předešlé značky, přesto šestice možných barev představuje dostatečný výběr. Zajímavým volitelným příslušenstvím je například držák do automobilu nebo přípravky určené k ošetřování kůže.



Otterbox

Pohybujete se často ve vlhkém a prašném prostředí? Nosíte svůj komunikátor nechráněný jen tak v kapse u kalhot? A chcete to změnit? Byly vaše odpovědi na každou z těchto otázek kladné? Pak si protřete své dlouhým čtením unavené oči a zbystřete smysly, outdoorová pouzdra Otterbox by totiž mohla být pro vás to pravé.



Otterbox myslí nejen na aktivní PDAčkaře, a tak nabízí i odolná pouzdra majitelům notebooků, GPS a posluchačům iPODu. Dokonce pamatuje i na široké spektrum vyznavačů tabákových výrobků, kteří si mohou zakoupit pouzdro na určitý počet cigaret nebo zapalovač. Vraťme se ale k pouzdrům na kapesní počítače…





Každého zřejmě napadne, že jde o pouzdra univerzální, která poskytnou ochranu modelům obdobných tvarů a proporcí. Výjimku tvoří typ Otterbox 1910, který je určen komunikátorům HP iPAQ hw65xx/69xx a pouzdra na přístroje BlackBerry a Palm Treo 650/700. Pouzdra jsou vodotěsná, vzduchotěsná a odolná i vůči tlakovému namáhání. Nechtěné zasednutí vašeho PDA tak nemusí nutně znamenat katastrofu.





Ovládání Pocket PC je možné i v obale, vyjímku tvoří tlačítko k vypnutí přístroje, k němuž se jednoduše nedostanete. Výrobce proto doporučuje freewarovou aplikaci PowerOff, která umožňuje okamžité vypnutí přístroje po klepnutí na jeho ikonku na obrazovce Dnes. Jedinou vadou na kráse tedy může být poměrně vysoká cena takových obrněných monster. Ta se pohybuje okolo 100 až 130 USD, některá pouzdra jsou přitom prodávána s výraznou slevou za 50 USD.



Rhino Skin

Rhino Skin není název samostatné společnosti, ale pouze menší divize velkého gigantu, firmy Saunders. Zakladatelem byl Harry Saunders z Maine a prvotním obchodním artiklem bylo kancelářské zboží, zejména ochranné složky a boxy na důležité dokumenty. Na konci třetího tisíciletí, přesněji roku 1999, Saundersové zakládají Rhino Skin, která se proslavila třeba titánovými pouzdry na PDA.



Kromě těchto unikátních pouzder se Rhino Skin blýskla třeba pouzdry na multimediální přehrávače značek Creative a iPod, žiletkové Motoroly a kapesní počítače Dell, HP a Palm. Pravdou je, že uvedená nabídka je prakticky kompletní a kupříkladu četní uživatelé zařízení od HTC mohou s klidným svědomím přejít k dalšímu výrobci – u Saundersů zcela jistě nenakoupí.





Vezmeme-li si na mušku pouzdro na komunikátory HP řady iPAQ hw 69xx, vidíme precizní zpracování a vysokou funkčnost. Všechna tlačítka i konektory jsou volně přístupné, zapínání části chránící displej je řešeno proužkem kůže s cvočkem na konci. Příznivci nošení pouzdra za opaskem a koneckonců i jeho odpůrci mohou zůstat klidní, klip je totiž plně odnímatelný.

Na kapesní počítače značek Dell a Palm lze zakoupit i pouzdra hliníková a to za velmi slušných 20 USD. Poslední skupinu tvoří obaly silikonové, kterými bohužel obléknete pouze Dell Axim X50/X51.



Díky akčním slevám lze nyní na oficiálním webu nakoupit vybraná pouzdra za příznivé ceny. Obrovskou nevýhodou je ovšem chabá nabídka co se týče ochrany komunikátoru a mobilních telefonů vůbec.



Senacases

Sídlo společnosti je situováno do slunné Kalifornie, konkrétně Los Angeles. Senacases svou výrobu fokusuje výhradně na kožená pouzdra, pokud tedy hledáte pouzdro zhotovené z jiného materiálu, u tohoto výrobce neuspějete. Tato jednostrannost je však do jisté míry vyvážena ohromnou nabídkou, která čítá snad dvě stovky pouzder na rozličná zařízení. Vyjma mobilních telefonů a PDA si tak na své přijdou i majitelé fotoaparátu a populárních přehrávačů iPod.





Drtivou většinu dostupného zboží tvoří pouzdra šitá na míru, lze ovšem pořídit i pouzdro univerzální. Precizní zpracování a kvalitní materiály jsou přitom oběma typům společné. Cenová politika spadá do kategorie rozumných, čemuž odpovídají ceny mezi 40 a 50 USD. Starší modely navíc vybavíte pouzdrem za cenu až o 40% nižší.



Pouzdra s poklopem dotykového displeje využívají stejného principu zapínaní, jako v případě firmy E&B. Základem jsou tedy dvě dvojice drobných magnetů s opačnými póly postavené proti sobě. Takovéto řešení nemusí zpočátku budit bůhvíjakou důvěru. Z vlastních zkušeností však mohu pesimisty ubezpečit, že jde o zcela spolehlivou metodu.





Každé takové pouzdro je navíc vybaveno hned několika kapsičkami. Jednak je to odkládací prostor pro dvojici paměťovek, druhou větší kapsu pak můžete využít třeba jako útočiště pro své vizitky. Klip na zadní části pouzdra je volitelným příslušenstvím, bohužel není plně odnímatelný a je tedy dobré zvážit jeho skutečné využití. Senacases nabízí i vlastní dárkové poukazy, které můžete darovat svým blízkým s libovolným věnováním.



Vaja corporation

Nejdražší, tak přesně tímto adjektivem lze společnost Vaja asi nejvýstižněji charakterizovat. A skutečně, pokud jste nad cenami pouzder Otterbox či Piel Frama jen nevěřícně kroutili hlavou a zavraceli oči, maximální ceny pouzder Vaja vás zřejmě usadí. Vyberete-li si totiž to “správné“ pouzdro na dané zařízení, můžete utratit v přepočtu až 7000 Kč. Tato cena je však krajním extrémem, jehož přesným opakem jsou pouzdra již za 30 USD.

Sortiment firmy čítá pouzdra na PDA, mobilní telefony, notebooky, digitální fotoaparáty, multimediální přehrávače a přenosné herní konzole. Zvláštní kategorii pak tvoří peněženky, které na pohled nevypadají vůbec špatně, což lze říci prakticky o čemkoli s logem Vaja.





Základním materiálem pro výrobu pouzder je i zde kvalitní býčí kůže, která je ale navíc prosta rušivých elementů (jizvy z poranění zvířete, stopy po bodnutí cizokrajným hmyzem).

V případě pouzder na komunikátory bohužel není nabídka nikterak bohatá, navíc je docela nevyvážená. Na jednu stranu lze zakoupit tři rozličné typy pouzder na jedno zařízení (například Palm Treo 700), oproti tomu však řada úspěšnějších modelů nemá v nabídce pouzdro jedno jediné. Chabá nabídka se přitom dotýká především zařízení od HTC, na stále oblíbenější přístroje E-TEN se zapomnělo úplně.





Vaja však boduje na poli personalizace každého pouzdra. Většina firem končí volbou barevné varianty a přítomností/absencí klipu, Vaja jde však v tomto ohledu ještě dál. Tou perličkou je možnost vyhotovení vašich iniciál, případně celého jména přímo na vybrané pouzdro.



Argentinská Vaja corporation je proslulá společnost produkující pouzdra té nejvyšší kvality a cenových hladin zároveň. Pořídíte-li si takové pouzdro, pak je pravděpodobnost střetu s jiným majitelem stejného pouzdra takřka mizivá.



Suma sumárum

Vedle uvedených firem se v tomto odvětví snaží prosadit celá řada jiných, ovšem jejich nabídka není taková jako u této nejznámější jedenáctky společností. Věříme, že si z uvedeného přehledu bude každý zájemce schopen vybrat to pravé.

K cenově nejpřijatelnějším patří sortiment firem Brando Workshop, Krusell, Rhino Skin a Covertec. Za zlatý střed pak lze považovat pouzdra Senacases, Proporta, E&B cases a Noreve.

Chcete-li za ochranu vašeho PDA utratit opravdu nekřesťanský peníz, pak vás můžeme s klidným svědomím nasměrovat na oficiální stránky značek Piel Frama nebo Vaja corporation. Poslední uvedený výrobce, firma Otterbox, produkuje pouzdra více specifická, určená k ochraně PDA při nepřízni počasí a náročných podmínkách obecně.