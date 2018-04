Zaostávající roaming GPRS brání používání služeb

, aktualizováno

Většina mobilních operátorů z vyspělých zemí má uzavřeny desítky smluv na roaming GPRS. Podle analytiků je to málo a je to také důvod, proč málo zákazníků používá v roamingu služby, které využívají právě GPRS. Přitom uživatelé by o služby měli zájem.