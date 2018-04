Zamysli se, Ježíšku, zamysli

EuroTel se rozhodl udělat před Vánoci lidem radost, a tak do svých Go sad nasadil nejrůznější dárky. Při pohledu na oficiální internetové stránky akce „Go Ježíšku, Go“ se objevil ještě jeden zajímavý dárek. Telefon Motorola v100 zde byl propagován jako přístroj, který podporuje technologii paketového datového přenosu GPRS. Ve skutečnosti samozřejmě nemá Motorola v100 s GPRS nic společného.

Buďme lidé, chyba se může objevit kdykoliv a kdekoliv. Pokud by ovšem zůstalo jen u internetu, dal by se celý zádrhel snadno přehlédnout. Je však na pováženou, když vám operátorka na infolince, po údajné pětiminutové konzultaci s technikem, potvrdí, že tento telefon GPRS skutečně podporuje. Neznalý zákazník by pak mohl s překvapením zjistit, že low-endový telefon Motorola v100, určený k pohodlnému psaní SMS, sice umí data přenášet, ale nemá ani zabudovaný hardwarový modem, natož aby podporoval GPRS.



Tyto informace byly na internetu dostupné ještě ve čtvrtek 23.11. odpoledne

I EuroTel však dokáže svou chybu uznat. Po našem dotazu na tiskové oddělení došlo k nápravě během několika desítek minut. Tiskový mluvčí společnosti EuroTel se k celé věci vyjádřil jasně a otevřeně: „Omlouváme se, že došlo k nedopatření na některých našich internetových stránkách. Jedná se o lidské selhání, které bylo okamžitě napraveno. Děkujeme Vám za upozornění.“



Takto vypadala stránka v sedm hodin večer

Jak již profesor Murphy popsal, jakmile se něco může pokazit, také se to pokazí. V tomto případě se pravidlo potvrdilo do puntíku. Naštěstí je celá příhoda spíše úsměvná než tragická. Dokud se chyby EuroTelu, a potažmo všech operátorů, udrží pouze v této rovině, nebude si na co stěžovat. Snad se takového stavu někdy dočkáme.