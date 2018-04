Zamyslete se s námi nad tím, zda šance na nalezení ukradeného telefonu jsou velké či malé. Při svých úvahách vzpomeňte i to, jak drahé by byly telefony z druhé ruky, kdyby neexistoval trh s kradenými mobily. Prospělo by to operátorům? Rozhodně ne. Čím levnější mobil v bazaru, tím více lidí se bude pídit po předplacené kartě. Úvaha o osobní cti je vhodná spíše pro jiné periodikum, než pro nás, kteří se zabýváme především telekomunikacemi. Nebo si chcete něco takového přečíst?