Zamyšlení: Potřebujeme vůbec složité mobily?

K zamyšlení nad tématem vybavené kontra jednoduché mobily mne přivedl článek na blogu Jeremyho Wagstaffa, přispěvatele technických rubrik Wall Street Journal a BBC. V onom článku Jeremy napsal, že při nedávném rozhovoru s jedním mužem s významným postavením v byznysu s mobilními telefony mu tento prozradil, že jeho oblíbeným telefonem je Nokia 1100.

Model 1100 je nejlevnějším telefonem v současném portfoliu Nokia a jde o celosvětově nejprodávanější mobilní telefon vůbec. U nás se tento jednoduchý mobil s částečně prachotěsnými kryty již neprodává, ale seženete nástupce 1112. Ve světě lze 1100 sehnat za částku jen lehce převyšující 20 dolarů. Ta je také jedním z hlavních důvodů, proč se pro 1100 rozhodlo již přes 200 milionů zákazníků. Co ale vede k jejímu používání vrcholného manažera?

Odpověď na tuto otázku je vcelku prostá – právě jednoduchost tohoto mobilu. Černobílý displej, robustnější konstrukce a jen minimum funkcí znamená, že se takový mobil snadno a dobře používá a přitom dlouho vydrží. A to mám na mysli jak výdrž baterie, tak i výdrž mechanickou. Potřebujete-li telefon do drsného prostředí, levný mobil se vám možná vyplatí více, než drahý outdoorový telefon. Přístroj za tisícovku můžete zničit třeba čtyřikrát do roka a koupit si nový a stále vás to vyjde levněji, než kvalitní odolný telefon, u nějž stejně nemáte záruku, že jej nezlikvidujete.

Vraťme se ale zpět k tématu – vybavené kontra obyčejné telefony. V rukou členů naší redakce v drtivé většině uvidíte telefony z té první skupiny. A je jedno, zda jde o špičkové chytré Nokie, multimediální Sony Ericssony, luxusní Samsungy nebo třeba nejlepší modely od LG a Motoroly. Low-endové telefony však nezatracujeme.

Alespoň já osobně se při recenzích některých levnějších kousků čas od času nechám mile překvapit právě tím, jak příjemně se s těmito přístroji pracuje. Sám používám pravidelně dvě telefonní čísla, někdy se SIM karet sejde i více. A vězte, že tahat v kapse třeba dva smartphony najednou opravdu není zrovna pohodlné. To takový malý jednoduchý low-end se v kapse skoro ztratí.

A přitom zastane přesně tu službu, kterou zastat má. A ani se o něj nemusím příliš starat – často se mi stává, že úplně zapomenu, kdy jsem naposledy takový jednoduchý telefon nabíjel. Před čtyřmi dny? Pěti? Nevím, zatímco aktuálně používaný chytrý telefon je na nabíječce každý večer povinně.

Ne, nedovedu si dnes představit pracovní život bez smartphonu nebo komunikátoru, ale i u nás v redakci jsou tací, kteří to dovedou. A ba naopak, jsou i odpůrci chytrých telefonů. Ale asi nikdo z nás nezatracuje ty nejlevnější mobily. Neopovrhujeme jimi, nejsou pro nás méněcenné – právě proto, že svou práci dělají dobře a mnohdy lépe, než drahé telefony za desetitisíce.

A co vy, jaký máte vztah k špičkovým telefonům a naopak jejich levným protějškům? Jsou pro vás drahé mobily pouze digitálními hračkami, které sice obdivujete, ale pak se raději v klidu vrátíte ke svému obyčejnému mobilu? Nebo si život bez špičkového telefonu nedovedete už vůbec představit?