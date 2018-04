Zamkl dveře třídy tak, že nešly odemknout ...

S bezpečnostními programy na PDA je to těžké. Každý rozumný člověk, který nemá svůj Palm jako pouhou herní konzoli, a má jej tudíž plný důležitých dat, kontaktů, schůzek, e-mailů, finančních dat, mi dá jistě zapravdu, že data je dobré chránit. A to nemluvím o "supertajných" údajích typu hesel a přístupových kódů, PINů k platebním kartám, čísel účtů a jiných dat, jejichž únik by mohl přímo ohrozit peněženku, život, či pověst svého majitele ...

Palmy mají bezpečnostní aplikaci ve svém OS - jmenuje se Security a umožní Palm zamknout tak, že při spuštění vyžaduje heslo. To je jistě docela dobrý systém, má však jednu velkou chybu - je sakramentsky nepohodlný. Po každém zapnutí totiž musíte vkládat ručně svoje heslo. Máte dvě možnosti - buď si vložíte pořádné dlouhé heslo, to zajistí slušnou bezpečnost dat, ale znepříjemní vám život při jeho neustálém vkládání (nehledě na případné překlepy při vkládání hesla), nebo si zvolíte heslo krátké, které (při troše snahy) případný lupič celkem snadno odhalí.

Problém se snažily již dříve vyřešit programy, které rozšiřují možnosti vestavěné Security aplikace - třeba TealLock od TealPointu. Existují i zabezpečovací programy, které nahradí vkládání hesla vložením kresby (šifry) tahem stylusu po displeji - například SignOn od CIC,

Program One Touch Pas od firmy Softava se na celý problém dívá rovněž jinýma očima. Vývojáři firmy se pokoušeli najít jiné způsoby, jak skloubit dobré zabezpeční dat se snadným a rychlým způsobem vložení kódu.

Uživatel má několik možností - stačí si jen vybrat. V nastavovací obrazovce si zvolí příslušný plug-in, nadefinuje kód, vyplní několik údajů a může program používat. K dispozici jsou tyto plug-iny :

Phone

Zobrazí na displeji "telefonní" číselník - můžete si zde vložit až 8 cifer. Výrobce varuje před používáním prstů - velká čísla by sice k tomu mohla svádět, ale podle otisků prstů by se pak mohl dát vydedukovat váš kód.

Minesweeper

Můžete si zde nadefinovat až šest různých políček, lze ovšem provést přes definovaná políčka i tah perem.

Century

Možnost pro numerology - u čtyřčíselného kódu je pravděpodobnost 1 ku 10.000.000, že se podaří tento kód uhodnout.

Hardware buttons

Posloupnost stisku hardwarových tlačítek s až 12 postupnými stisky. Lze rovněž zvolit délku stisku i stisk několika tlačítek současně.

Obrázek

Můžete si zvolit až čtyři detaily na obrázku - klikání na ně vytvoří odemykací kombinaci. K dispozici ke stažení je celá řada obrázků v šedočerné i barvě. Zaregistrovaným zákazníkům firma navíc zkonvertuje libovolný obrázek do patřičného formátu. Tento plug-in je asi nejlepším nápadem programu.

Nadefinováním počtu tlačítek (bodů, čísel apod.) zvyšujete bezpečnost přístupu. V detailní obrazovce plug-inů najdete informace o pravděpodobnosti zjištění kódu při jednotlivých plug-inech a počtech.

Aplikace vyřadí z činnosti debug mód .1 a .2, čímž eliminuje jednu z bezpečnostních slabin PalmOS do verze 3.5.2.

Celkově program hodnotím jako velmi povedený a uživatelsky velmi přítulný. Je k dispozici za $14,95.