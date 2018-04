Zamezte žárliveckým scénám: poradíme, jak chránit důvěrné zprávy a data v mobilu

Způsobů, kterými lze uchovávat soukromé informace v tajnosti, je nespočet. Některé jsou spolehlivější, některé méně. Důležitá hesla si můžete napsat na malý kus papíru a ukrýt hluboko do útrob peněženky nebo si je jednoduše pamatovat. V dnešní době už ale není PIN kreditní karty jediným heslem, které lidé používají dennodenně. Postupem času k němu přibývají i nejrůznější hesla k bankovním kontům, přístupové informace k e-mailové schránce nebo soukromá telefonní čísla.

Pro člověka, který nemá dokonalou fotografickou paměť, je pak problémem si tyto čísla dokonale zapamatovat. V dnešním článku se vám však pokusíme představit nové řešení. Je jím mobilní telefon s operačním systémem Symbian a několik užitečných aplikací. S jejich pomocí schováte vaše tajnosti rychle a bezpečně.

Advanced Device Locks

Program Advanced Device Locks nesplňuje s přesností parametry, které byly popsány o několik řádků výše. Neochrání vaše poznámky, hesla, ba ani telefonní čísla. Zato však může odradit případného „špiona“, který se snaží neoprávněně získat informace z vašeho mobilního telefonu. Při spuštění této aplikace si jednoduše nastavíte heslo, které je radno si velmi dobře zapamatovat. Program následně zajistí, aby si uživatel bez zadání tohoto kódu po spuštění telefonu, výměně SIM karty či uplynutí přednastavené doby lidově řečeno ani neškrtl. Jakmile totiž při výše popsané situaci nezadáte zvolenou kombinaci čísel, aplikace vás nepustí k žádné funkci telefonu.





Ochrana proti neoprávněnému nahlížení do vašeho mobilu však není jedinou možností, kterou tato aplikace podporuje. Pod položkou Protect Applications si totiž můžete nastavit i spolehlivou ochranu her a programů v platformě Java a Symbian. Jakmile přidáte program, ve kterém máte například tabulky s důležitými firemními údaji do seznamu chráněných aplikací, bez zadání kódu tuto aplikaci žádný člověk nespustí. Mějte však na paměti, že Advanced Device Locks slouží zejména před případnými zloději vašeho telefonu. Zmiňujeme se o tom z toho důvodu, že při propojení mobilu s počítačem nemá aplikace na ochranu dat žádný vliv. Jakmile se tedy někomu podaří dostat telefon k počítači, ani jinak dokonalý program už neoprávněnému vniknutí nezabrání.

Výrobce: WebGate Ke stažení: sedmidenní demoverze – S60 v1, S60 v2, S60 3rd, UIQ, UIQ3; komerční – 11.90 USD – asi 250 Kč Podpora: Symbian S60, S60 3rd, UIQ, UIQ3 Plusy: podpora mnoha zařízení, funguje spolehlivě Mínusy: aplikace nechrání při propojení telefonu s počítačem

Best Crypto

O symbianovém programu Best Crypto se dá hovořit již jako o opravdovém ochránci vašich soukromých dat. Po spuštění narozdíl od předchozí aplikace nestačí nastavit jediné heslo, které bude po uživateli mobilního telefonu vyžadováno vždy při pokusu o otevření soukromé položky. Abyste mohli ochrany daného souboru docílit, je třeba ho přidat na seznam chráněných informací prostřednictvím rychlého a přehledného správce souborů. S pomocí tohoto správce můžete na zmíněný seznam přidat nejen hry, aplikace, video, audio a jiné formáty z interní paměti telefonu, ale i paměťové karty.





K tomu, aby byla vaše soukromá data pod zámkem, je třeba každý soubor jednotlivě zakódovat. Z toho vyplývá, že pro každý soubor lze nastavit úplně jiné heslo. Doporučujeme však volit snadno zapamatovatelné kombinace nebo alespoň stejný kód. Jakmile ho totiž jednou uložíte, už není cesty, jak ho znovu zjistit a k chráněným souborům se v takovém případě nebude vůbec lehké dostat. Aplikace neoplývá žádnými složitými vlastnostmi. Je zkrátka určena k jediné věci, a to k zakódování souborů v paměti mobilu. Je však zpracována velmi přehledně, k čemuž značně přispívá propracovaný manažer souborů. Jedinou nevýhodou je fakt, že při zakódování souboru se změní i jeho přípona a nebude se tak nadále zobrazovat v klasickém přehrávači hudby, videa apod. Jakmile ho budete chtít znovu otevřít, je vždy nutné znovu spustit celou aplikaci.

Výrobce: Smartphoneware Ke stažení: čtrnáctidenní demoverze – S60, S60 3rd, UIQ3, komerční – 14.95 USD – asi 300 Kč Podpora: Symbian S60, S60 3rd, UIQ3 Plusy: široká podpora zařízení, jednoduchost Mínusy: vyšší cena, k otevření zakódovaného souboru je vždy nutné spustit aplikaci

Best Safe

Aplikace s názvem Best Safe by se dala popsat jednou krátkou větou. Je to jakýsi správce souborů, ke kterému je možné přistupovat pouze po zadání přednastaveného kódu. Aplikace vás k jeho uložení vyzve hned při prvním spuštění. Best Safe není vůbec složitý. V celém správci je možné vytvářet pouze složky a textové poznámky. Každý ze souborů si můžete pojmenovat vlastním názvem a uložit do libovolného adresáře, který jste si předem vytvořili. Pokud budete mít pocit, že nějaká poznámka má pro vás větší prioritu, je možné posouvat pozice jednotlivých položek nahoru a dolů v rámci i mimo rámec složky. Mezi soubory lze navíc vyhledávat a je možný i jejich export do programu Microsoft Excel v počítači.

¨



Jak již bylo řečeno, ke všem vytvořeným poznámkám můžete přistupovat pouze po zadání hesla. To je samozřejmě možné kdykoliv během několika sekund v nastavení programu změnit. Jednou z posledních vlastností, kterou je dobré zmínit, je funkce zámku aplikace. Ta nalezne uplatnění například v případě, kdy zapomenete program vypnout a hrozilo by tak neoprávněné vniknutí do chráněného systému složek. V nastavení je proto preventivně dobré aktivovat funkci Lock Best Safe a nastavit dobu (i v řádech sekund), po které se má program zamknout. Abyste posléze mohli opět znovu začít pracovat s vašimi soukromými složkami a poznámkami, bude nutné opět zadat kód.

Výrobce: Smartphoneware Ke stažení: čtrnáctidenní demoverze – S60, S60 3rd, S80; komerční – 11.95 USD – asi 250 Kč Podpora: Symbian S60, S60 3rd, S80 Plusy: jednoduchost, možnost synchronizace s PC Mínusy: nelze zakódovat běžné soubory v paměti telefonu

Handy Safe

Líbivě graficky zpracovaná aplikace Handy Safe taktéž neuchovává v bezpečí soubory, nýbrž nejrůznější informace, které se rozhodnete svěřit právě svému mobilnímu telefonu. Hned při prvním spuštění vás systém požádá o uložení nového hesla. Je asi zbytečné znovu opakovat, že tento kód je nutné si velmi dobře zapamatovat. Opakování je však matka moudrosti a můžeme tak předejít zbytečným nepříjemnostem. Po přístupu do chráněné databáze budeme stejně jako u předchozí aplikace pracovat se složkami a nejrůznějšími poznámkami.





V aplikaci je interně přednastaveno několik šablon pro přidávání nejrůznějších informací. Jmenujme například Bankovní účet, Zdravotní číslo, Pojistka, Velikost oblečení a mnohé další. Každá předem nastavená položka navíc obsahuje i malou ikonu, díky níž se stane vyhledávání v soukromých informacích mnohem přehlednější a snadnější. Jakmile otevřeme určitou šablonu (např. Kreditní karta), zobrazí se dotazník na informace, které se k dané položce nějakým způsobem vztahují. V tomto konkrétním případě se tedy aplikace zeptá na jméno banky, jméno a příjmení jejího držitele, PIN, datum vypršení platnosti, její číslo a kontakt na zákaznickou linku vaší banky. Pokud vámi požadovanou šablonu v seznamu nenaleznete, můžete si vytvořit i svou vlastní. Musíme ale uznat, že základní nabídka je opravdu bohatá a při našem testování jsme absolutně nic nepostrádali. Aplikace je kompletně v českém jazyce, jen občas má problémy s diakritikou. Jako pozitivní vlastnost také hodnotíme možnost automatického zamknutí programu po předem nastavené době.

Výrobce: Epocware Ke stažení: sedmidenní demoverze – S60, S60 3rd, S80, UIQ; komerční – 29.95 USD – asi 600 Kč Podpora: Symbian S60, S60 3rd, S80, UIQ Plusy: podpora mnoha zařízení, propracovaná aplikace, české prostředí Mínusy: velmi vysoká cena, problémy s diakritikou

Kterou aplikaci zvolit?

Každý program, který jsme si v předchozích odstavcích charakterizovali, nalezne uplatnění u různých skupin uživatelů. Zatímco někdo dá přednost ochraně aplikací, ve kterých má uloženo nejvíce soukromých dat (například firemní tabulky) a zvolí tak patrně program Advanced Device Locks, jiný bude chtít chránit svá bankovní data či poznámky a zalíbí se mu kupříkladu Best Safe.

Z programů, které chrání pouze poznámky a nejrůznější textové informace, se nám asi nejvíce zalíbila aplikace Handy Safe. Podporuje české prostředí a nabízí poměrně velké množství přednastavených šablon a jednoduché ovládání. Jak už to tak bývá, právě nejpropracovanější aplikace je však zároveň tou nejdražší. I dnes tedy opět odkážeme na demoverze všech nabízených programů, po jejichž vyzkoušení se určitě rozhodnete pro tu správnou.