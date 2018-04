Zaměstnanci francouzského prezidenta mají zakázáno používat BlackBerry

Francouzská bezpečnostní služba SGDN varovala, že komunikátory BlackBerry používají servery umístěné v USA a ve Velké Británii. Podle SGDN nelze vyloučit možnost, že by se zahraniční zpravodajské služby mohl dostat k obsahu uloženého na serverech.

Společnost RIM oponuje, že BlackBerry používá nejbezpečnější řešení pro mobilní zařízení. RIM dodává že jejich služby byly schválené britskou vládou a také Severoatlantickou aliancí NATO. RIM dodává, že americká tajná služba nemá jakýkoliv přístup k obsahu, který se posílá přes servery BlackBerry.

Zákaz používání komunikátorů BlackBerry prý mnoho francouzských úředníků obchází. Jeden z úředníků, který si nepřál zveřejnit svoje jméno, k tomu říká: „Pokoušeli se nám nabídnout něco jiného, co by nahradilo naše komunikátory BlackBerry, ale to nefunguje.“