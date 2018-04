Zaměřeno na AIM - AOL Instant Messenger

Americká vláda dostane v nejbližší době dopis, upozorňující na politiku AOL v oblasti komunikátoru v reálném čase AIM. Dopis byl vytvořen ve spolupráci iCast a Tribal Voice (společnosti patřící CMGI) a než dorazí na Federal Communications Commission - to je takový americký ČTÚ - dostanou možnost se připojit i Yahoo, Excite@Home a jiná velká jména ze sítě sítí.

O co jde? AIM má přes 91 milionů registrovaných uživatelů, kterým AOL zabraňuje komunikovat s uživateli jiných komunikátorů. AOL svedla v této oblasti několik bitev s Microsoftem, kdy střídavě Microsoft otevíral nové cestičky spojení a AOL je zaslepovala. V současné době se s AIM nespojíte ani s Microsoftím produktem, ani s kecálkem Yahoo a dokonce ani s ICQ společnostri Mirabilis, patřící AOL již přes rok. Neexistuje žádný rozumný důvod pro podobné blokování. Co na tom záleží, který software vám umožní komunikovat? Já používám ICQ i AIM a vím, že se každý z nich hodí na trochu něco jiného, ale rozhodně bych měl snazší život, kdybych se z ICQ mohl domluvit s lidmi na AIM a obráceně. Proč mi musí v pravém dolním rohu obrazovky trčet dvě ikony, když by stačila jedna? Čeho se, krucinál, může takový gigant jako AOL bát?

Lze jen doufat, že se někdo v FCC probudí a objeví to, co je internetovým geekům jasné již dávno; AOL má násilnické a uzurpující tendence a v žádném případě by nemělo být schváleno spojení s Time Warner, nebo se dočkáme ošklivých překvapení i na trhu masových medií a kabelové televize. První vlaštovičkou je odříznutí televizního kanálu ABC - patří Disneymu - z kabelové televize Time Warner.

America Online se snaží rozptylovat obavy z nadcházejícího sloučení a její boss bossů Steve Case se tváří téměř dotčeně, když někdo projeví obavy z nově vznikajícího giganta; na druhé straně ale dělají takovéhle osloviny ještě před sloučením. Ať Steve zkusí přesvědčit předplatitele kabelové televize, kterým v nabídce znenadání chybí kanál ABC, že AOL Time Warner nebude nebezpečným mediálním molochem.