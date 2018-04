Založte si chov prasat s Townies

Od té chvíle co spatřil druhý díl Townsmena světlo světa, získal spoustu cen po celé Evropě. Mimo jiné se stal i českou Hru roku hráčů na serveru redboss.cz, kde pro něj hlasovalo okolo dvou tisíc lidí. Jenže všechny jmenované výhody stojí proti mému názoru, že na mobil nemůže existovat zábavná strategická hra.

Princip hry je hodně podobný prvním dílům The Settlers na PC. Pokud si na ně ještě pamatujete, určitě už tušíte o co jde. Základním principem hry je výstavba funkčního okolí hradu, které se o sebe dokáže postarat samo. Vaši poddaní jsou samostatní, a tak sejí a sklízejí sami a nemusíte jim to nakazovat. Stačí jim postavit a udržovat budovu, o víc se starat nemusíte. Samozřejmostí taktických her je tvorba armády, ale Townies jsou v jádru mírumilovní človíčkové, takže to je spíše okrajovou záležitostí.

Grafické stránce hry není co vytknout. Pěkně animované budovy, které se pohybují podle toho jak vysokou produktivitu mají nastavenou. Animace pidiobyvatel a jejich práce vystihuje trochu legrační charakter hry, jenom pohled na prasátka v ohradě farmy vyvolává úsměv na tváři a to nemluvím o vyskakujících rybkách.

Chyba je na zvukové části. Celou hru totiž podbarvuje jen jedna stále se opakující melodie, která po takové hodině začne vadit i otrlým hráčům bez hudebního sluchu. Díky bohu se dá vypnout.

Jakoukoliv další chybu bych vyjmenoval, nic z toho hře stejně nebude vadit. Poslední strategická hra, která mě natolik zaujala byl Warcraft 3, a to prosím na PC, které má pro tento žánr mnohem lepší dispozice.

Možná je to velmi prostým ovládáním, které je složeno pouze z tradičních čtyř směrových kláves a jedné akční, kterou se udávají všechny příkazy. Nebo za tím stojí veselé zpracování, nemám potuchy, čím to je.

Zato vím, že jsem ji dohrál jedním dechem, což o takových Lords of the chaos rozhodně říct nemohu. Každý okamžik hry je zajímavý, od vysazování lesa, přes vylepšování budov až po obranu malého města, které bylo vybudováno z krve a potu.

Townsmen 2 Gold mě přesvědčil, že jsem se mýlil, když jsem odsuzoval strategické hry na mobilní telefony. Myslím, že jsem nebyl první ani poslední. Nemohu než ji každému doporučit. Na novějších telefonech je hra o hodně lepší, ale spustíte ji téměř na čemkoli. Na závěr jedno varování, hra je prudce návyková, takže pozor na ni.