Záložní program bUSEFUL Backup přehled vlastností

Množství uživatelů se potýká s problémech uschování dat a celé konfigurace počítače pro případ, že dojde k výmazu dat z HPC nebo PPC. Doposud jedné řešení bylo zálohování na velký počítač. Nyní konečně přichází úplné řešení zálohování a obnovy dat - program firmy bSquare bUseful backup. V tomto dokumentu se seznámíte se základními vlastnostmi programu. Po spuštění vás uvítá průvodce. Díky průvodci je práce s programem rutinní záležitostí. Zálohovaná data se ukládají do jednoho souboru, který můžete libovolně umístit a pojmenovat. Pro praktické použití je nutné ukládat soubor na paměťovou kartu, protože tam je chráněn proti ztrátě dat při studeném startu systému Windows CE. Zálohu můžete chránit proti neoprávněnému použití heslem. Při vytváření zálohy máte v průvodci možnost zvolit čtyři hlavní zálohovací postupy: záloha celého přístroje, záloha souborů, databází a registrů. Zálohovací soubory mají koncovku *.buf a program vás o informuje při pokusu dvakrát zálohovat do souboru se stejným jménem. O průběhu zálohování jste informováni na ukazateli průběhu, kde vidíte počet a velikost zálohovaných dat. Záloha je hotova. Výhody jsou jasné - máte zálohovaná data vždy u sebe, zálohování probíhá nesmírně rychle, můžete vybrat pouze některé soubory k zálohování. Existující záložní soubory můžete používat nejen jako "záchranná kola", když vám vypadne systém, ale díky funkci prohlížení, lze program použít jako komprimační soubor (záložní soubory jsou komprimované) a ve stromové struktuře lze dekomprimovat (obnovovat) soubory stejně pohodlně, jako by jste použili archivační/kompresní program. Pro obnovení dat, je nejsnazší opět použít průvodce. Jednoduše navolíte zálohovací soubor, a během okamžiku jsou vaše data zpět v přístroji. Pokud používáte program bez průvodce, můžete sami ve stromové struktuře zvolit, které soubory budou označeny pro zálohování. Je však potřeba dát pozor, pokud budete manipulovat se soubory registrů. Program vás na takou situaci upozorní. Záložní program pochází od firmy bSquare, českou lokalizaci připravila společnost Portfolio Praha. Download Zde si můžete stáhnout 30 denní bezplatnou demoverzi pro HPC. bbackup.plus.11.hpc.demo30.exe Program v kombinaci s kartou flash 8 MB

můžete získat zde. Technická poznámka: Vzhledem k tomu, že většina uživatelů v Čechách a na Slovensku HPC a PPC používá lokalizační programy, je možné, že s lokalizačním programem, který používáte nebude zálohovací program spolupracovat. Program spolehlivě pracuje s lokalizačním programem ArtSKey. Navíc s ArtSKey pracuje v české verzi, jak vidíte na obrazovkách výše. Lokalizační program ArtSKey podporuje zálohu a obnovení dat na HPC nebo PPC.