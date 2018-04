Zálohujte své mobily, poradíme vám, jak (téma týdne)

Mobil už dávno není věcí individuality a přísluší mu stejný společenský status, jako má například lednička. Člověk je na něm do jisté míry závislý, jeho ztráta či výměna mu zpravidla připravuje nemalé starosti. Navíc relativně rychlý technický vývoj, přinášející stále nové a nové funkce, je pádným argumentem pro zálohování všech uložených dat. Čím více toho do mobilu uložíte, tím více zvyšujete pravděpodobnost, že jeho ztrátou či vadou ve firmwaru přijdete o důležité informace. Přitom datový kabel je dnes už cenově dostupný a zálohování zvládne úplně každý.

Z vyhlášené ankety, jíž se zúčastnilo 568 našich čtenářů, vyplývá, že téměř 60 % hlasujících si data z mobilu zálohuje v počítači. A dělají dobře. Tato činnost, která nezabere více než pár minut, je zbaví spousty starostí v budoucnu. Kromě zálohování uložených telefonních čísel můžete v počítači uchovávat textové zprávy, profily, vyzváněcí melodie či kalendář.

Zaměřme se nyní na samotné kontakty. V podstatě máte tři možnosti zálohy. Synchronizace s MS Outlook (Lotus Notes), kdy dochází k vzájemnému porovnání kontaktů mezi mobilem a počítačem, uložení v rámci daného programu či export do tabulky nebo textového souboru. Ovšem každý způsob má svá úskalí. Protože většina uživatelů má v mobilu uložené kontakty pod jiným jmény než například ve zmiňovaném Outlooku, tak pokud nepoužívají dva různé adresáře, jednotlivé údaje se neprakticky prolínají. Nezřídka tedy dochází k duplikování záznamů.



Využijete-li prostředí samotného zálohovacího programu, pak jste vázaní na značku, nebo dokonce i model daného telefonu. Ve chvíli, kdy se po ztrátě mobilu rozhodnete přejít k jinému výrobci, takto uložená data přetáhnete do nového přístroje velmi těžko. Na druhou stranu máte k dispozici daleko širší možnosti zálohování. Kromě telefonního seznamu a textových zpráv si uschováte vše včetně například vyzváněcích tónů či profilů.

Poslední možnost, tedy export do tabulky či textového souboru, má jednu zásadní nevýhodu. Vlastníte-li mobil schopný uložit k jednomu jménu více údajů, nepodaří se vám takto zálohovaná data již předat do dalšího telefonu. Kupříkladu ze Sony J6 tímto způsobem jen těžko přesunete všechna telefonní čísla do Alcatelu 501.

Ovšem čtenáři jsou v zálohování ještě vynalézavější. Ti, kteří mají jednoúrovňové telefonní seznamy (jméno a jedno číslo), používají druhou SIM kartu, na níž mají uložena všechna telefonní čísla. Pro přenos mezi nimi buď používají vlastní čtečku SIM karet nebo standardní zálohovací program, přičemž ve svém mobilu jen prohodí hlavní kartu za záložní a kontakty nechají znovu zkopírovat.

Jak si mobil zálohovat



Rozhodnete-li se pro zálohování dat uložených v mobilu, můžete využít buď možností osobního organizéru, nebo počítače. V prvním případě musíte spoléhat na speciální software, který je zpravidla nutné zakoupit. Většina volně dostupných aplikací totiž zdaleka nesplňuje všechna potřebná kritéria pro kvalitní zálohování. U mobilů schopných ukládat pod jedno jméno několik telefonních čísel často uschovají pouze hlavní (standardní) číslo, nedokáží pracovat se složkami na textové zprávy a často neumí zálohovat ani nově uložené vyzváněcí melodie. V každém případě byste proto měli aplikaci vždy důkladně vyzkoušet, a ne jen bezmezně spoléhat na inteligenci programátorů.

Zálohování dat v počítači je ve většině případů mnohem účinnější. Máte totiž k dispozici originální programy od výrobce, které vám přes své slabiny i nedostatky zaručují stoprocentní komunikaci s telefonem. Na internetu je sice k dispozici poměrně široké spektrum programů, které lákají na inteligentnější ovládání či dokonalejší funkce, ale mnoho uživatelů stejně časem přejde na standardně dodávané softwary. Pokud si budete stahovat z internetu jejich poslední verze a zapomenete na standardně dodávané instalační CD, vykonají vám dobrou službu především svojí spolehlivostí i kompatibilitou dat s budoucími telefony. Přechod na novější model mobilu od stejného výrobce je tedy ve většině případů s originálním softwarem jednodušší. Pro podrobnější informace klikněte sem.

Bohužel jediným, avšak stále dosti podstatným problémem je podpora platforem. Naprostá většina výrobců totiž dodává originální software určený pro operační systémy MS Windows a už vůbec neřeší například Linux či Apple. V tomto případě nezbývá, než se poohlédnout po vhodných aplikacích napsaných pro tyto platformy. Bohužel, výběr není tak pestrý jako v případě Windows, takže musíte své nároky významně uskrovnit nebo si danou aplikaci napsat sami. Ovšem pak se budete muset potýkat s problémy danými špatně dostupnými seznamy příkazů pro ovládání telefonu, neboť ne každý výrobce má zvládnutou technickou podporu. V tomto ohledu je na předních místech Nokia, jejíž fórum určené pro vývojáře patří k jednomu z nejlepších.



Možnosti připojení



Pomineme-li dispozice jednotlivých mobilů, máte k dispozici tři způsoby jejich připojení k počítači. Přes sériový kabel, infraport nebo Bluetooth. Podle vašich reakcí se o přední místa dělí právě klasický kabel s IrDa. Majitelé osobních organizérů s oblibou používají infračervený přenos pro vzájemnou synchronizaci telefonních seznamů mezi oběma přístroji, u propojení s běžným počítačem pak převažuje kabel. Především z cenových důvodů. Neznačkový datový kabel totiž pořídíte přibližně za čtyři sta korun, zatímco externí infraport za trojnásobek této sumy. Profesionálové mají k dispozici ještě Bluetooth, ovšem to je stále příliš mladá technologie na to, aby byla cenově zajímavá i pro řadového uživatele, který běžně nevyužívá datové přenosy. Pro podrobnější informace klikněte sem.

Specifika vybraných značek

Motorola

Sporné dojmy vyvolává standardně dodávaný synchronizační program TrueSync. Není totiž programátorsky příliš vydařený. Méně zběhlým uživatelům se proto běžně stává, že při synchronizaci zahlásí nesmyslnou chybu a buď přeruší zálohování, nebo celý spadne. Všechno je to přitom otázkou nastavení. Musíte totiž každou položku telefonu či komunikátoru přiřadit příslušné položce Outlooku či TrueSyncu. Tyto položky najdete v části menu Data/Contacts. Pokud všechny údaje správně „pospojujete“, synchronizace už bude probíhat bez nejmenších problémů.

Nokia

Všichni diskutující si ve vyhlášeném Tématu týdne chválili zálohovací softwary od finského výrobce. Na internetu jsou snadno k nalezení, programátoři pracují stále na jejich zdokonalování, a navíc není problém zkopírovat data z jednoho mobilu na druhý. Zmínku si zaslouží například Phone editor, který zálohuje textovky v počítači, či Content Copier, což je jeden z nejlepších programů pro kopírování dat z telefonu. Zvládne totiž jak detailní zálohování, tak i přenos dat mezi mobily.

Siemens

Standardně dodávaný QuickSync je doporučeno používat výhradně ve spojitosti s MS Outlook, kde funguje bez nejmenších problémů. U řady 35 stojí za pozornost ještě software S35Explorer. Bohužel pro současnou řadu 45 zatím příslušná verze tohoto programu nefunguje zcela korektně.

Sony Ericsson

Naprosto bez problémů funguje zálohování dat na všech mobilech produkce někdejšího Ericssonu. Všechny potřebné programy, které kdy byly vytvořeny, najdete na internetových stránkách výrobce. Problémem však zůstávají mobily Sony. Aplikace schopné spolehlivě zálohovat telefonní seznam například modelu J6 budete hledat poměrně obtížně. Jediný software, který skutečně stojí za pozornost, je FoneSync PRO 4.0, pracující s mobily od verze firmwaru 4.5.xx/x. Dokážete s ním synchronizovat telefonní seznam a plánovač. Abyste nemuseli trávit hodiny jeho hledáním, podívejte se sem.