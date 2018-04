Všichni proti Androidu. Patentová válka se přiostřuje největší žalobou

Společnosti Apple, Microsoft, BlackBerry, Ericsson a Sony jsou spolumajitelé na první pohled nic neříkající firmy Rockstar Bidco. Jenže tato firma získala v roce 2011 v dražbě za ohromující sumu 4,5 miliardy dolarů patentové portfolio zkrachovalé kanadské společnosti Nortel. Skupina jindy soupeřících firem se tu spojila, aby důležité a lukrativní patenty získala namísto Googlu, který měla o patentové portfolio Nortelu eminentní zájem.

Dva roky po akvizici, přichází nevyhnutelné. Rockstar podává žaloby na Google a sedm jeho partnerů: Asustek, HTC, Huawei, LG, Pantech, Samsung a ZTE. Google podle Rockstaru porušuje šest patentů z bývalého portfolia Nortelu, zmiňovaní výrobci pak šest, nebo sedm patentů. Všechny pocházejí z jedné větve a vzhledem k tomu, že portfolio Nortelu čítalo více než šest tisíc patentů, je dost možné, že současná žaloba je pouze začátek většího množství útoků.

Patentoví odborníci tvrdí, že patenty Nortelu jsou mnohdy opravdu silné a celé portfolio je ve světě mobilních technologií významné. Agresivní držitel by mohl s tímto portfoliem napáchat na trhu hodně škod a množství možných sporů by mohlo být nepřeberné. I proto Google označuje současné jednání za úmyslně nepřátelské a soudy upozorňuje na to, že právě on byl od počátku cílem.

Jenže protistrana u soudů v Texasu, kde byly žaloby podány, argumentuje, že Google si byl důležitosti a závažnosti patentového portfolia Nortelu vědom, a právě proto jej chtěl v roce 2011 také získat. To, že Google v aukci přihazoval, považuje Rockstar za přitěžující okolnost. Podle Rockstaru totiž chtěl Google patenty získat proto, že si byl vědom jejich porušování. Další přítěží má být koupě Motoroly, za kterou po neúspěchu v aukci portfolia Nortelu Google později v roce 2011 zaplatil 12,5 miliardy dolarů.

Navíc společnost Rockstar tvrdí, že licenční poplatky za použití jejích patentů bude požadovat po více než stovce technologických společností. "Prakticky kdokoli tam venku naše patenty porušuje," tvrdí šéf Rockstaru John Veschi.

Google jistě přichystá odvetu, ovšem problémem je, že firma vlastně nemůže na oplátku zažalovat Rockstar. Firma totiž kromě patentového portfolia a jeho správy žádnou jinou činnost nevyvíjí, Google ji tedy nemůže zažalovat za porušování jeho patentů. Internetový gigant se tak bude muset obrátit proti spolumajitelům Rockstaru, což je ovšem složitější záležitost, a odveta může tedy trvat dlouho.

Navíc velmi pikantní je celý nadcházející spor v případě Sony. Ze spolumajitelů Rockstaru je to totiž jediná firma, která sama používá operační systém Android. A žaluje tak zprostředkovaně vlastně svého partnera, díky jehož operačnímu systému se Sony v poslední době tak daří. Na druhou stranu je Sony před celým tímto sporem v podstatě dobře chráněno a Google bude vůči němu jen velmi těžko vymýšlet odvetu.

Pikantní také je, že například Microsoftu už většina androidích výrobců platí licenční poplatky za některé jeho patenty, portfolio Rockstar v tom ovšem zahrnuto není. Podobně například Apple a HTC mají podepsaný patentový mír, ale i tak je teď firma mezi žalovanými. Rockstar je jednoduše hodně divoká klička, pomocí které se teď situace opět vyhrocuje.

Každopádně je jasné, že tato nová kapitola v patentové válce mobilních výrobců bude jednou z těch vůbec nejzávažnějších. Menších sporů byla spousta a většinou neměly žádné významnější a dlouhodobější výsledky. Žaloba Rockstaru se dá ovšem srovnávat s největší bitvou Googlu s Applem nebo Googlu a Oraclu.