Na Apple se řítí pohroma. Zpomalování iPhonů jej může stát bilion dolarů

Apple je na jednu stranu důsledný, co se týče aktualizací systému i pro několik let staré modely. Zatímco v případě přístrojů s Androidem trvá softwarová podpora a tedy zaručené systémové aktualizace nejvýše dva roky, Apple na aktuální systém povýší klidně i čtyři roky starý model, byť s některými omezeními, plynoucími s až propastnou hardwarovou výbavou aktuálního iPhonu s generací z roku 2013.

Poslední dva týdny ale ukázaly druhou stranu mince. A sice, že Apple do systému přidává nástroj, který u starších modelů snižuje takt procesoru v závislosti na kondici baterie. Loni se tento omezovač výkonu nebo škrtící ventil, o nic jiného totiž navzdory vzletným frázím o zachování nejlepšího možného uživatelského zážitku nejde, formou systémového updatu vloudil do každého kusu iPhonu 6, 6s a SE, aktuálně míří do sedmičkové řady.

Pro připomenutí: iPhone 7/7 Plus vstoupil na trh v září 2016, dosud se prodává a díky sníženým cenám jistě úspěšně, během závěrečného kvartálu roku se jich klidně mohlo prodat 15 milionů. I tato řada však formou aktualizace dostane nástroj na omezení frekvence procesoru a tedy výkonu.

Apple se sice zaklíná, že k přidušení výkonu systém sáhne jen při zjištěném snížení kapacity článku nebo při nízkých teplotách, uživatelé se přesto hromadně bouří, což je pochopitelné. iPhony vždy patřily mezi nejvýkonnější smartphony na trhu, a pokud už třeba po roce systém vyhodnotí kondici baterie jako špatnou, sníží výkon tak, aby se zvýšila výdrž. Výkon smartphonu je najednou pryč, což řadu uživatelů v minulosti vedlo k nákupu nové generace přístroje. A dost pravděpodobně zbytečně. Teď se to Applu může krutě vymstít.

Hromadná žaloba o 999 miliard dolarů

Na kalifornskou firmu v současnosti míří už devět žalob, jedna z nich přitom žaluje Apple o neuvěřitelnou částku 999 miliard dolarů. Přestože Apple disponuje mohutnými finančními rezervami, jedná se o tak velký obnos, že by ani ty nemusely na pokrytí výloh stačit. Pro představu se jedná přibližně o čtyřnásobek ročního obratu společnosti.

Tento požadavek v hromadné žalobě vznesla Violetta Mailyan z Kalifornie, které se nelíbí skutečnost, že Apple softwarovým zpomalováním procesoru jistým způsobem majitele starších modelů nutil zakoupit novější generaci. Apple měl podle žalující strany plošné přiškrcení iPhonů se staršími bateriemi jednoduše přiznat a majitelé by pak problém vyřešili její výměnou a nikoli nákupem nového telefonu, což bylo mnohonásobně nákladnější.

Přestože je žalovaná částka skutečně z říše divokých snů, Apple bude muset požadavkům žalující strany před soudem čelit. A nejen v tomto případě. Další hromadnou žalobu Applu prostřednictvím právní kanceláře adresuje Raisa Drantivy z New Yorku. V tomto případě se však hraje jen o 100 milionů dolarů.

V textu této žaloby je popsáno, kterak žalující od roku 2008 postupně upgradovala svůj iPhone 3G na nové modely a vždy je přitom zmíněno, že postupné softwarové updaty se nesly ve znamení zpomalování přístrojů, což postupně vedlo k nákupu nového modelu.

Ke sporu se vyjádřil i specialista na právo spotřebitelů profesor Rory Van Loo z bostonské univerzity. Ten vidí velkým problém v tom, že Apple o integraci zpomalovače do starších generací iPhonů uživatele vůbec neinformoval. Naopak vždy k upgradům vyzýval. Podle něj je možné, že pokud by uživatelé věděli, že za citelným úbytkem výkonu nestojí vyšší hardwarové nároky systému, ale stárnoucí baterie a tedy umělé přidušení procesoru, pak by často namísto nového přístroje logicky volili onu ekonomicky nesrovnatelně přívětivější cestu nákupu nového článku. V takovém případě by se ze strany Applu prý mohlo jednat o podvod.

Do boje s Applem se dokonce podruhé pouští advokát Jeffrey Fazio, který už v roce 2013 s gigantem jednu právní bitvu vyhrál, tehdy výrobce žaloval o 53 milionů dolarů kvůli porušení záručních podmínek. Současný spor hodnotí jako velmi prostý a uvádí, že Apple věděl o problémech s bateriemi a namísto bezplatné výměny článků nebo stažení vadných kusů z trhu zvolil plošné softwarové zpomalení. Tedy způsob, který pro výrobce neznamenal žádné finanční ztráty. Ty teď však mohou přinést případná neúspěšná tažení u soudu a možná v mnohem větším měřítku.