Zaktivujte si Eurotel Praktik s vánočními výhodami Eurotelu

Studentské tarify už nabízejí jen dva operátoři, T-Mobile a Eurotel. Poslední jmenovaný se po ukončení měsíční promoakce nového tarifu Praktik rozhodl program trochu vylepšit. Dosud nabízel Eurotel v rámci Praktiku 100 volných SMS a 20 volných minut do všech sítí. Volné zprávy i minuty se převáděly do dalšího měsíce.

S Praktikem můžete volat stále stejně do všech sítí za 6,78 a posílat SMS za 2,02 koruny. Novinkou je, že na tarif můžete přejít i z GO karty a hlavně si při aktivaci k němu můžete připočíst další výhody předvánočních bonusů od Eurotelu. V nich vévodí volné minuty, jejichž počet je závislý na tom, jakou smlouvu podepíšete. Při dvouleté smlouvě dostanete šedesát a při smlouvě na neurčito minut třicet. Volného volání si ale užijete maximálně do příštího června.

Jestliže chcete nový telefon, tak vám nic nebrání v tom, abyste si spolu s novou smlouvou a číslem pořídili telefon za dotovanou cenu. Díky vánoční nabídce je i zlevněná aktivace na polovinu, což už je samoo sobě významné snížení nákladů na nový telefon.

K Praktiku si můžete navolit ještě další bonusy, které vám zlevní volání jako je třeba Eurotel Star, díky němuž můžete volat na vámi vybrané číslo o 20 % levněji. Aktivace služby je zdarma a neplatíte za ni žádný paušál.

Zajímavý je také Eurotel Tandem A, u něhož získáte ke své nové SIM kartě až dvě dceřiné SIM karty se zvýhodněným vzájemným voláním o 25 %, přičemž aktivace je zdarma a u dceřiných SIM karet neplatíte žádný paušál.