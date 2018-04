Zákon zhorší kvalitu telefonních hovorů

Stát, ve jménu boje proti tzv. přirozeným monopolům a pod obligátní záštitou legislativy EU, totiž do působnosti zákona zahrnul kromě státních institucí a institucí hospodařících se státními prostředky i některé soukromé společnosti. Zákon ukládá těmto společnostem povinnost vypisovat výběrová řízení v případě, že objem zakázky převyšuje daný finanční limit. První hranice je v tomto případě 500 tisíc korun, bez DPH.

Na seznamu takto postižených firem se tak vedle distributorů pitné vody, energie, plynu či městských dopravních společností objevily také soukromé dopravní společnosti. Nás samozřejmě zajímá nejvíc, že nařízení se vztahuje také na provozovatele veřejných telekomunikačních sítí a provozovatele telekomunikačních služeb.

Snaha státu zasahovat do činnosti společností, které již nejsou, případně nikdy nebyly v jeho působnosti, je rozhodně podivná. Je to snad částečně pochopitelné v případě provozovatelů letišť a přístavů, kterých je opravdu minimálně. Již u distributorů energií, kterých je podstatně více, však tento přístup vyvolává minimálně rozpaky. Totéž platí u telekomunikačních společností.

Pokud někdo pochybuje, stačí si popsat současnou praxi výstavby sítě Oskar. Společnost si vybrala dva dodavatele technologie a každý z nich angažoval, kromě svých pracovníků, ještě řadu subdodavatelů. Výběr subdodavatelů se jistě řídil tržními principy a protože pro oba dodavatele, Siemens a Ericsson, bylo při jejich výběru prvořadé dodržení smlouvy s Oskarem, svítila konkurenčnímu boji jistě velká zelená.

Může se hodit ještě jiný příklad. Dejme tomu, by TIW (majoritní vlastník Oskara) měl světově exkluzivní vztahy třeba s Nortelem. Možná by byl Nortel o něco dražší než jiný dodavatel, ale TIW by bylo s jeho prací naprosto spokojeno. Proč v takovém případě dělat výběrové řízení?

Stát má dnes podíl v Telecomu a jeho prostřednictvím jistý podíl i v EuroTelu. Má také podíl v Českých radiokomunikacích. Prostřednictvím těchto firem má jakés takés podíly i v dalších, převážně méně významných telekomunikačních společnostech. Žádná z nich, podle dostupných informací, nečerpá státní peníze. Naopak jejich daňový přínos je nezanedbatelný. Ostatní telekomunikační společnosti, operující na našem trhu, nemají se státem nic společného. Přesto jim stát chce mluvit do toho, jak si vyberou své dodavatele a partnery?

Praktické dopady zákona

Představme si nyní reálný dopad novelizovaného zákona na výstavbu sítí mobilních telefonů. Pokud by např. zákon v tomto znění platil již minulý rok, kdy začínal Oskar stavět svou síť, měl by ještě větší problémy než dosud. Český Mobil se tehdy zavázal, že síť spustí za tři měsíce od převzetí licence. Podle zákona by mu však celých 36 dnů zabrala tzv. soutěžní lhůta, v níž je možné podávat nabídky. Nabídky se samozřejmě nesmějí posuzovat průběžně, ale otevírají se současně.

Takže dalších pár dnů by padlo na prostudování nabídek. Řekněme, že po čtyřiceti dnech měl Oskar jasno v tom, kdo pro něj bude pracovat. Do spuštění sítě by mu v tu chvíli zbývalo 50 dnů. Můžete oponovat, že by si v tom případě třetí operátor nedal tak šibeniční lhůtu, ale tento příklad měl jenom ukázat, jaký bude praktický dopad zákona na telekomunikace.

Pokud dnes inženýři jakéhokoli operátora přijdou s plánem na pokrytí nějakého území, znamená to, že první topografické práce ve vybraných lokalitách začnou za cca 45 - 50 dnů. Protože výběrové řízení na dodavatele se vyhlašuje v Obchodním věstníku, který má k deníku hodně daleko. Teprve od jeho zveřejnění začíná běžet soutěžní lhůta...

Zákon svádí k obcházení

Zákon uvádí tři finanční hranice pro výběrová řízení. První z nich je do 500 tisíc, druhá od 500 tisíc a třetí od 18 miliónů korun. Vždy se myslí cena bez DPH. Přitom pouze na zakázky do ceny 500 tisíc není povinnost vyhlašovat výběrové řízení.

Velké společnosti, kterými telekomunikační operátoři zpravidla jsou, se tak mohou dostat do situace, že na dodávky mýdla budou muset vypisovat výběrová řízení. Nebo se budou uchylovat k různým trikům, kdy se bude zboží různě přejmenovávat, aby se objem zakázek udržel pod hranicí povinného výběrového řízení. U základnových stanic (BTS), jejichž cena snadno překračuje 1 milión korun, se buď budou konat výběrová řízení (zejména při dodávce pokrývající část regionu), nebo bude jedna firma dodávat zvlášť kabely, zvlášť výkop, zvlášť cihly a maltu atd.

Čemu má vlastně tento zákon pomáhat?

Dejme slovo operátorům

Zajímal nás samozřejmě také názor našich operátorů. Uvádíme odpovědi Eurotelu a RadioMobilu, vyjádření Oskara se nám do uzávěrky vydání nepodařilo získat.

Eurotel, Jan Kučmáš, tiskový mluvčí:

Novela zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek definuje jako zadavatele, který musí tento zákon dodržovat, rovněž provozovatele mobilních veřejných telekomunikačních sítí. Naše společnost se domnívá, že tato část výše jmenované novely je v rozporu se současným právním řádem, protože nepřiměřeně zasahuje do soukromého podnikání.

Tato novela se citelně dotýká postupu naší výstavby základnových stanic. Zde to skutečně může do značné míry ovlivňovat budování naší telekomunikační sítě. Pokud budeme budovat telekomunikační síť v souladu s tímto zákonem, mohlo by to pro nás znamenat zpomalení výstavby na některých lokalitách až o několik měsíců.

RadioMobil, Tereza Kakosová, tisková mluvčí:

To, že zákon upravuje nakládání s veřejnými prostředky je jistě na místě. Naopak neexistuje žádný důvod, proč by do působnosti tohoto zákona měly být zahrnuty mobilní telekomunikační společnosti.

Operátory mobilních telekomunikačních sítí totiž nelze považovat ani za tzv. přirozené monopoly, tj. takové jakými jsou například dodavatelé energií, mezi nimiž si zákazník může jen těžko vybrat kvůli pevnému umístění v konkrétním regionu.

Stávající směrnice EU, na jejímž základě zařadila vláda telekomunikace do působnosti zákona, se vztahuje výhradně na případy monopolních telekomunikačních společností.

Pro podporu tohoto názoru hovoří navíc i budoucí trendy Evropské unie. Ilustrujícím příkladem je vystoupení komisaře rady EHD pana Fritse Bolkesteina dne 22.5.2000 na konferenci v Kodani, jež se týkala právě zadávání veřejných zakázek. Jednoznačně zde byl prezentován záměr rady EHS vyjmout z působnosti nově připravované směrnice, jež by měla určovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek, celý telekomunikační sektor. K základnímu odůvodnění patří, že liberalizace v daném sektoru přinese dostatečné konkurenční prostředí.

Domníváme se proto, že zákon o veřejných zakázkách je v rozporu s principy demokratické společnosti, protože omezuje volné nakládání s finančními prostředky soukromoprávních subjektů.

(Jen na okraj - v případě tak velké společnosti jako je RadioMobil by režimu zákona podléhal například i nákup hygienických potřeb či stolních vod pro zaměstnance.)

Opět nám něříkají pravdu

Opět se tedy opakuje nesmyslná argumentace Evropskou unií. Jako již několikrát, chce EU něco jiného, než co naše vláda a parlament v jejím jméně schválili. Je to nechutné. Jsou ministři a poslanecký sbor tak prolhaní nebo jen tak neinformovaní?

Nakonec se tak opravdu může vyplnit hrozba z titulku. Kvůli novému zákonu budeme déle telefonovat hůř. Některá řízení se prodlouží a díky potřebě dalších pracovníků na agendu výběroých řízení se pravděpodobně také trochu prodraží. Na druhou stranu se nezaměstnanost sníží o několik, možná i několik desítek, osob. Že by tohle byl hlavní cíl zákona? Pravděpodobnější však je, že poslanci zase jednou neodvedli dobrou práci.