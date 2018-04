Základy Windows CE

$1#UsingPrograms">Spouštění programů

$1#view_toolbar_button">Používání kontextové nápovědy

$1#switch_between_menu_and_toolbar_display">Přepínání mezi zobrazením menu a nástrojové lišty

$1#find_a_program_or_file">Hledání souboru nebo položky

$1#open">Otevření souboru nebo položky

$1#move_data">Přesun souboru na paměťovou (flash) kartu

$1#delete_data">Mazání informací

$1#Columns">Práce se sloupci

$1#folders_help">Práce se složkami

$1#copyright_information">Copyright informace



Spouštění programů Není třeba ukončit jeden program, abyste mohli použít jiný nebo uvolnit paměť. K přepínání mezi programy, klepněte na Start menu nebo stiskněte hardwarové programové tlačítka. Systém spravuje paměť automaticky. Poznámka: K přepnutí do jiného programu během používání aplikací Kalendář (Calendar), Úkoly (Tasks), Kontakty (Contacts) nebo Doručená pošta (Inbox), klepněte na Přejít a pak klepněte na jméno programu. Viz též

$1#find_a_program_or_file">Hledání souboru nebo položky



Používání kontextové nápovědy Pro informace o programu nebo dialogovém okně , klepněte na Start > Nápověda , během používání programu nebo dialogového okna.

, během používání programu nebo dialogového okna. Pro informace o specifické položce v dialogovém okně, klepněte a držte pero na jmenovce položky. Táhněte pero pryč z položky tak, aby příkaz nebyl vykonán.

K prohlédnutí si názvu tlačítka nástrojové lišty klepněte a držte pero na tlačítku. Táhněte pero pryč z položky tak, aby příkaz nebyl vykonán.

Přepínání mezi zobrazením menu a nástrojové lišty Použijte zachycovač k řízení zobrazení menu a nástrojové lišty.

K rychlému přepínání mezi menu a tlačítky nástrojové lišty klepněte na zachycovač.

Táhněte zachycovač vlevo nebo vpravo k zobrazení menu, tlačítek nástrojové lišty nebo kombinaci obou.

K zobrazení menu i tlačítek nástrojové lišty táhněte nástrojovou lištu pod menu.

Hledání souboru nebo položky Klepněte na Start > Hledat. V poli Hledat zadejte název souboru, slovo nebo jiná data, která chcete hledat. Jestliže jste položku hledali již dříve, vyberte ji ze seznamu. V poli Typ vyberte typ hledaných dat. Poznámky: Jestliže je soubor nalezen na paměťové kartě, je vedle něj zobrazena ikona.

Jen složka Moje dokumenty a složky podřazené jsou prohledávány. Viz složka Moje dokumenty a její obsah, prohledněte si složku používání Služeb Windows CE.

Otevření souboru nebo položky Přesuňte se na soubor nebo položku pomocí Nahoru/Dolů a stiskněte tlačítko Akce.

Proveďte dvojklik na souboru nebo položce.

Přesun souboru na paměťovou (flash) kartu Vyberte soubor, který chcete přesunout. Klepněte na Soubor > Vlastnosti. Vyberte paměťovou kartu ze seznamu Umístění. Viz též

Nápověda k aplikaci Poznámky



Mazání informací Můžete mazat schůzky, kontakty, zprávy, poznámky, záznamy a úkoly pomocí tlačítka Smazat. Klepněte na požadovanou položku v seznamu. Klepněte na tlačítko Smazat.

Poznámky: V aplikaci Kalendář použijte Přehled k mazání celodenních událostí.



Zprávy smazané v Doručené poště jsou přesunuty do Odstraněné pošty. Zprávy jsou odstraněny ze zařízení i ze serveru, pokud je vybrána volba Smazat.

V Doručené poště zatrhněte nebo opravte nastavení pro mazání místních a serverových zpráv. Klepněte na Vytvořit > Volby > Smazat. Viz též

Nápověda k aplikaci Kalendář

Nápověda k aplikaci Kontakty

Nápověda k aplikaci Poznámky

Nápověda k aplikaci Úkoly



Práce se sloupci $1#ChangeColumns">Úprava sloupců

$1#ColSort">Řazení podle sloupce



Úprava sloupců V aplikaci Poznámky a Hlasový záznam klepněte na Nástroje > Volby > Sloupce. V aplikaci Kontakty a Úkoly klepněte na Nástroje > Úpravy sloupců. Vyberte požadované volby. Viz $1#view_toolbar_button">kontextová nápověda pro detaily. Tip: Rychlou úpravu pořadí sloupců v aplikaci Úkoly provedete tažením sloupců na požadované místo. Viz též

$1#ColSort">Řazení podle sloupce



Řazení podle sloupce Klepněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete provádět řazení.

Trojúhelník v záhlaví sloupce indikuje vzestupné nebo sestupné řazení. K obrácení řazení klepněte na záhlaví. Viz též

$1#ChangeColumns">Úprava sloupců



Práce se složkami $1#NoteProj">Přesun souboru do složky

$1#ProjCrea">Vytvoření nové složky

$1#ProjRena">Přejmenování složky

$1#ProjDel">Smazání složky

$1#NoteSort">Prohlížení souborů ve složkách



Přesun souboru do složky Vyberte a otevřete soubor. Klepněte na tlačítko Vlastnosti.

Vyberte položku ze seznamu. Viz též

$1#ProjCrea">Vytvoření nové složky



Vytvoření nové složky Klepněte na seznamu <Všechny složky> na nástrojové liště. Klepněte na Upravit složky. Klepněte na Nová. Viz též

$1#NoteProj">Přesun souboru do složky

$1#ProjRena">Přejmenování složky



Přejmenování složky Klepněte na seznamu <Všechny složky> na nástrojové liště. Klepněte na Upravit složky. Klepněte na přejmenovávané složce. Klepněte na Přejmenovat. Viz též

$1#ProjDel">Smazání složky

$1#NoteProj">Přesun souboru do složky



Smazání složky Klepněte na seznamu <Všechny složky> na nástrojové liště. Klepněte na Upravit složky. Klepněte na složce ke smazání. Kleněte na Smazat. Viz též

$1#ProjRena">Přejmenování složky



Prohlížení souborů ve složkách Klepněte na seznamu <Všechny složky> na nástrojové liště. Klepněte na složce, jejíž soubory si chcete prohlížet.

Copyright informace Část tohoto softwaru je založena na NCSA Mosaic. NCSA Mosaic (TM) byl vyvinut v National Center pro Supercomputing Applications na University of Illinois v Urbana-Champaign. Distribuováno v licenci Spyglass, Inc. Bezpečnostní části softwaru jsou licencí RSA Data Security, Inc. Část tohoto softwaru je založena na práci Independent JPEG Group. CIC a Jot jsou registrované ochranné známky Communication Intelligence Corporation.