Základnové stanice matou poštovní holuby

Když se na výletě ztratíte a ani mapa vám nepomůže se zorientovat, můžete obviňovat jen sebe a svůj špatný orientační smysl. Když se ovšem začnou ztrácet dobře cvičení poštovní holubi, evidentně je něco v nepořádku. Podle Davida Blaina, chovatele závodních holubů, může za zmizení dvou třetin z jeho padesáti špičkových ptáků vyzařování z nedaleko postavené základnové stanice. O podobné zkušenosti dokonce hovoří již více chovatelů.

Podle některých chovatelů může elektromagnetické záření z antén základnových stanic narušit schopnost holubů vrátit se domů, zpět k majiteli. “Moje rodina chová a cvičí holuby už víc než čtyřicet let a za tu dobu se nám nic podobného nestalo,“ říká farmář Blain z britského Západního Lothinu. „Problémy nastaly až ve chvíli, kdy nám kus za domem postavili ten stožár,“ dodává nešťastný chovatel. Od té doby se mu ztratilo skoro třicet holubů.

Farmářovu stížnost podporuje i Královská asociace chovatelů závodních holubů, která zaznamenala stovky podobných oznámení od dalších chovatelů po celé Británii. Postižení majitelé holubů uvažují o tom, že budou žalovat mobilní operátory, kteří podle nich mohou za zmizení jejich opeřenců.

Zástupci telekomunikačních společností ovšem prohlašují, že neexistují žádné důkazy o tom, že by emise ze základnových stanic nějak ovlivňovaly smysly ptáků nebo jiných zvířat. Uznávají alespoň, že stále probíhají další nutné výzkumy, které ukáží pravdu. A protože ze všeho je třeba využít to dobré, nezapomínají dodat, že tyto výzkumy sami hojně financují. Co však budou dělat, když objeví, že záření skutečně holuby zmate?

K takovému zjištění mohou snadno dojít. Ostatně už ve výsledcích výzkumu Švýcarské organizace pro studium ptáků se uvádí, že závodní holubi jsou poblíž základnových stanic zmatení a létají výrazně níž, než je běžné.

O vlivu záření z mobilních telefonů toho bylo již napsáno hodně, většinou však ve spojitosti s přístrojem v lidské ruce. Okolo emisí elektromagnetického záření v blízkosti BTS se mluví především právě ve Velké Británii a rozšíření problému ještě na ptáky rozhodně vyvolá publicitu, o kterou operátoři vůbec nestojí.

Doufejme, že holubi mizí zkrátka proto, že netrefí domů. Možná, že dokáží zachytit hovory směrované ze základnových stanic do mobilních telefonů a díky podivné funkci svého mozku rozkódovat složitý šifrovací mechanismus systému GSM. A když tak poslouchají, jak zajímavý je svět, už se jim nechce domů. Snad nejhorší variantou je paranoidní vize příznivců UFO - třeba se holubi neztrácejí, třeba mizí.