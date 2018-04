Základnová stanice nemusí být šeredná ani ve městě

Když se řekne základnová stanice, většina lidí si představí buď několik antén trčících ze střechy domu, nebo vysoký a nevzhledný stožár uprostřed polí. Tato asociace je celkem logická, protože jak se celulární sítě rozrůstají a zahušťují, stanic přibývá a na jejich vzhled skoro nikdo nedbá. Ideálním řešením by přitom mohla být základnovka, která by krajinu ani v přírodě, ani ve městech nehyzdila, nebo by ji dokonce vůbec nenarušovala. Právě problém měst by mohly řešit stožáry, jaké vyrábí izraelská firma Dafna. První z nich nabízí kromě kompaktního futuristického vzhledu i mnohé další výhody, především umístění veškerého vybavení uvnitř věže, uzavřené elektronicky ovládanými ocelovými dveřmi. Druhý má zase veškeré vybavení ukryté pod zemí, nad kterou vystupuje pouze tyč v podobě pouliční lampy. Oba tedy zabírají málo prostoru a kontejnery s technikou jsou ukryté před zloději, vandaly i přírodními živly.

Oba typy se zásadně liší vzhledem. První model nazvaný Hana je tvarovaný jako celkem nepřehlédnutelný kónický stožár, zužující se směrem k vrcholu, na němž trůní koule, v které jsou ukryté antény nejen pro GSM, ale případně i pro mikrovlnné spojení s páteřní sítí. Výhodou této konstrukce není nenápadnost, ale spíš architektonická celistvost, která dobře ladí s moderními stavbami. Pro operátora je tedy snazší získat povolení od místních úřadů, pro běžné obyvatele je zase pohled na konstrukci Hany přeci jen příjemnější, než dívat se na obyčejný stožár. Navíc kromě primárního využití jako základnové stanice je možné stavbu také vybavit dvěma ochozy, jež lze za jistých okolností zpřístupnit veřejnosti jako malou rozhlednu. Ale především reklama, připevněná na plochách okolo těchto ochozů, může operátorovi snadno vrátit alespoň část pořizovacích nákladů.

Průměr základny věže jsou tři metry a tento kruh je zároveň veškerý prostor potřebný k provozu takovéto základnové stanice. Není totiž třeba vedle stojící kontejner s technickým vybavením, nikdo nemusí okolo stavět ploty. Vše je ukryto ve věži, která je zamčená a zabezpečená.

Méně nápadná varianta základnové stanice firmy Dafna se nazývá Tova a na první pohled byste si ji snadno spletli s obyčejným stožárem veřejného osvětlení. Je totiž navlas stejná, a dokonce plní jeho funkci, tedy svítí. Kromě toho však obsahuje i antény sítě GSM, které jsou napojeny na další vybavení ukryté pod zemí. Ve srovnání s předchozím modelem tedy Tova zabírá na povrchu ještě méně místa, nicméně v jejím okolí musí být určitý prostor, aby bylo možné skrz poklop vstoupit do místnosti s veškerými přístroji nutnými pro chod běžné BTS. Při použití Tovy není problém instalovat základnovou stanici kdekoliv v blízkosti silnice, stačí nahradit stávající lampu. Pochopitelně se nabízí otázka, zda není jednodušší a levnější připevnit antény na již fungující lampu, ovšem jeden háček zde přeci jen je. Tova je již vyráběna s tím, že bude využita k oběma funkcím, tedy svícení i šíření signálu, a tak je uzpůsobena k vedení všech potřebných kabelových rozvodů uvnitř stožáru. Někdy totiž může být snazší postavit stožár nový, než se dohadovat s majitelem již stojícího.

Tyto dva zajímavé stožáry pro základnové stanice jsou jen jedním z mnoha řešení, s jakými nejrůznější firmy přicházejí. I v České republice již stojí jedna BTS ve tvaru stromu, která je ideálním řešením pro použití v přírodě. Stožáry od firmy Dafna jsou určené pro města, což se může velmi hodit především při stavbě sítí třetí generace, které budou potřebovat především velmi dobře a hustě pokryté městské aglomerace. Přesto je pochopitelné, že ani těchto věží nebude nakonec stát tolik, neboť ve městech se často využívají střechy budov. Ostatně, kdo by chtěl všude kolem sebe pořád vidět stožáry základnových stanice mobilních sítí. Pokud tu však přeci jen někdo takový je, měl by se podívat do rubriky BTS.