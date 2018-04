Základní Windows s českou značkou. Recenze Mivvy Zero

Základní smartphone Mivvy rozhodně patří k tomu lepšímu z portfolia české značky. I přesto ale musíme konstatovat, že proti současné konkurenci nasadil výrobce velmi sebevědomou cenu. Ta totiž činí necelých 6 tisíc korun s DPH a za tuto částku lze pořídit vybavenější konkurenci zavedených značek.

Katalog mobilů: Konkurence Mivvy Zero v podobě HTC Tattoo, Touch 2 a Nokie 5530 XpressMuic.

Jednoduchý dotykový mobil s prakticky čistými Windows Mobile 6.5.

Za podobné peníze lze koupit třeba HTC Tattoo nebo Touch2 či Nokii 5530 XpressMusic. Tyto telefony nabídnou přeci jen lepší výbavu a to především v softwarové oblasti. Spíše než pro běžného zájemce o svůj první chytrý telefon tak bude Mivvy Zero zajímat ty uživatele, kteří chtějí telefon s čistými a ničím neposkvrněnými Windows Mobile 6.5 a hodlají si telefon po softwarové stránce odladit zcela po svém.

Vzhled a konstrukce – černá jednoduchost

Vzhled základního Windows Mobile komunikátoru Mivvy odpovídá dané kategorii a výbavě. Je tedy jednoduchý a účelný, bez výstřelků, ale elegantní. Je nutné podtrhnout fakt, že v rámci nabídky Mivvy je to přístroj s poměrně originálním vzhledem. Mivvy totiž většinou nakupuje od čínských výrobců, kteří své výrobky prodávají řadě značek a často tak jeden telefon najdeme hned pod několika označeními. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že i Zero bude mít někde svého dvojníka, ale zatím jsme na něj nenarazili a tak je vzhled v rámci možností originální.

Převážnou část povrchu tvoří černý plast s lehce pogumovanou povrchovou úpravou. Oblý telefon tak dobře padne do ruky a to i díky malým rozměrům 103 x 54 x 14,5 mm. Zero je i relativně lehký, jeho hmotnost je 104 gramy. Boky telefonu obepíná stříbrný lesklý pásek, který dole ukrývá miniUSB konektor a očko pro provlečení poutka, vlevo tlačítka pro ovládání hlasitosti a na vrchní straně vypínací tlačítko.

Vše vypadá poměrně elegantně. Zadní část telefonu je velmi strohá a vystupující část s čočkou fotoaparátu moc jako oživení nepůsobí. Pod displejem najdeme poměrně obligátní sadu tlačítek – navigační klávesu, tlačítka pro ovládání hovoru a klávesu start a OK.

Z hlediska konstrukce je Mivvy Zero vcelku obstojný telefon, jen nám trochu vadí rozměrný zadní kryt. Ten jde snadno o kousek promáčknout a vydává nepříjemné pazvuky. Kryt se snímá jemným posunutím vzhůru a je otázkou, jak trvanlivé tohle řešení bude. Jinak je vše celkem bez potíží, ani otisky prstů nejsou na telefonu příliš výrazné.

Displej a ovládání – holá WM 6.5

Drtivá většina výrobců se snaží svým Windows Mobile přístrojům dát svou vlastní tvář a ostatně Mivvy tak učinilo u vybavenějšího modelu One. Ten disponuje českým uživatelským prostředím YRGO – jakousi obdobou SPB Mobile Shell. Jenže asi v rámci šetření se u Zero žádné takové prostředí neobjevuje. To znamená, že se tu potkáváme s čistými Windows Mobile 6.5 bez jakýchkoli příkras se všemi výhodami a nevýhodami.

Znamená to například, že se občas prostě neobejdeme bez dotykového pera. Na druhou stranu ale telefonu nechybí klasická sada směrových a dalších tlačítek, takže řadu operací lze zvládnout i bez interakce s dotykovým displejem. Stylus se nachází v pravém dolním rohu a je teleskopický, takže je dost dlouhý i pro delší práci. Líbí se nám, že u Mivvy nepropadli kouzlu všelijakých odemykacích obrazovek a telefon lze postaru probudit ze spánku pouhým stiskem vypínacího tlačítka na horní straně. Tlačítko jde dostatečně ztuha na to, aby nedošlo k jeho náhodnému stisku, ale je dobře nahmatatelné, aby jeho chtěné stisknutí nečinilo potíže.

Displej Mivvy Zero má klasické rozlišení 240 x 320 pixelů a úhlopříčku 2,8 palce. Před lety byl tohle standard, dnes je to již trochu málo, ale u základního telefonu to můžeme tolerovat. Displej má překvapivě dobré barevné podání a celkem slušnou čitelnost na přímém slunci. Příjemné je i jeho postupné rozsvěcení a zhasínání při zapnutí a vypnutí, takže vám displej třeba v noci rovnou nevypálí oči. Bohužel nastavení jasu displeje je možné jenom manuální, automatickou regulaci telefon nemá. I tak je ale displej a jeho podsvícení tím lepším z nabídky Mivvy Zero.

Telefon je poháněn 624 MHz procesorem Marvell PXA300, disponuje 128 MB RAM a 256 MB Flash ROM. To znamená, že zero není rozhodně žádný lenoch, ale v případě vyšších nároků by uživatel jistě ocenil dvojnásobnou porci RAM paměti.

Baterie – co čekat

Mivvy Zero má Li-Pol baterii s kapacitou 1 100 mAh, takže rozhodně nemá problém s výdrží. Ale rekordy od něj čekat nemůžeme. Je fakt, že zero nemá třeba energeticky náročnější připojení 3G a celkově asi jeho datové schopnosti bude uživatel potřebovat méně často, takže není problém vydržet dva nebo tři dny na příjmu při relativně normálním scénáři používání.

Telefonování a zprávy – jen tovární klávesnice

Zero má klasický adresář i klasickou Windows Mobile telefonní aplikaci. Nic víc, nic míň. S tím dovedeme vcelku bez problémů žít, byť jsme schopni chápat nářky některých uživatelů, že Windows Mobile telefonní aplikace není zrovna tím nejlepším způsobem, jak hovory spravovat. Ano, existují i lepší ale i horší způsoby a už dávno neplatí, že by se s továrními Windows Mobile prakticky nedalo telefonovat.

Horší je to třeba s profily nebo filtrováním hovorů. Nic takového tovární Windows neznají, je tu jen možnost ztlumit hlasitost vyzvánění tlačítkem na boku. Windows Mobile 6.5 alespoň ulehčila přístup k SMS zprávám přímo z úvodní obrazovky. Najetím na patřičnou položku lze jednoduše začít psát novou SMS zprávu stisknutím kontextového tlačítka vpravo dole.

Jenže problém je trochu s tím, jak takovou zprávu napsat. Většina Windows Mobile telefonů disponuje hned celou řadou možností, jak zadávat texty, jenže zero má jen jediný. Tím je standardní Windows Mobile QWERTY klávesnice, na které se nedá psát jinak, než za pomoci stylusu. Bohužel chybí jakákoli další možnost. Není tu ani numerická klávesnice pro psaní pomocí T9, není tu možnost rozpoznávání psaného písma.

Výrobci většinou telefonu dodávají své vlastní klávesnice, často se v přístrojích na našem trhu setkáme třeba s klávesnicí Sunnysoft. Jenže opět v rámci šetření asi mivvy na jakoukoli snahu rezignovalo. Výsledkem je, že se na Mivvy Zero nedá téměř vůbec psát. Na práci s e-maily tak u tohoto telefonu můžete prakticky zapomenout.

Organizace a data - bez 3G ale s wi-fi a Bluetooth

Smartphone od Mivvy postrádá podporu sítí UMTS, což je vlastnost, kterou má společnou s Nokií 5530. V dané třídě není asi 3G nutností, ale po pravdě, telefon by si ho zasloužil. Alespoň částečnou náplastí je přítomnost wi-fi a nechybí pochopitelně ani Bluetooth.

Telefon má slot na microSD karty, ale u mivvy opět šetřili a tak v balení žádnou kartu nenajdeme. Na kartu lze v případě potřeby přistupovat přes USB MassStorage, ale tento je potřeba aktivovat poměrně hluboko v menu. Telefon navíc podporuje pomalejší standard USB 1.1.

I softwarová výbava v této oblasti je zcela standardní. Kromě běžných PIM aplikací tu tak najdeme i sadu pro práci s kancelářskými soubory Microsoft Office. Ty lze nejen prohlížet a editovat, ale i vytvářet. Jenže třeba čtečku PDF souborů budeme hledat marně.

Pro přístup k aplikacím je tu Windows Marketplace. Z dalších vestavěných programů je tu vyhledání Live Search a microsoftí služby MSN Weather a MSN Money. Standardním prohlížečem je Internet Explorer Mobile.

Telefon sice disponuje GPS, ale ve standardní konfiguraci jej uživatel nijak nepoužije. Chybí byť třeba vestavěné Google Mapy. Ty si samozřejmě můžete stáhnout zdarma, ale u většiny konkurence si dají alespoň tuto práci a aplikaci do telefonu nainstalují.

Zábava – opět nic navíc

Ani v zábavní oblasti se nedočkáme žádného překvapení. Pro hudby a videa je tu přehrávač Windows Media, telefon podporuje Javu. Nechybí FM rádio. Hry jsou tu tři – Solitaire, Bubble Breaker a překvapivě je tu asi jediná věc navíc – variace na oblíbenou "kuličku" od HTC s názvem Marble Game.

Fotoaparát má rozlišení dva megapixely a nemá ani automatické ostření ani přisvětlovací diodu. Ovládání je překvapivě snadné, ale možností nastavení příliš není.

Chybí i kompenzace expozice, je tu jen nastavení vyvážení bílé. Výsledné fotografie příliš nepřesvědčí, nemají mnoho ostrosti a jsou dost bledé. Ani tady tedy mivvy nepřesvědčí.

Shrnutí – holé nic?

Po hardwarové stránce není Mivvy Zero špatným přístrojem, jenže v softwarové oblasti za svou konkurencí výrazně zaostává. Řadový konzument si tento telefon jen těžko zvolí oproti konkurenci a pokud tak s vidinou ušetření několika stokorun udělá, bude se brzy asi hodně proklínat. Telefonu chybí totiž téměř jakákoli softwarová výbava, na kterou si zhýčkaní uživatelé zvykli. A my tak trochu nechápeme, proč si s tím nedali u Mivvy trochu práce a telefon nepřizpůsobili alespoň částečně současné situaci na trhu.

Zero bude opravdu jen velmi okrajovou záležitostí pro uživatele s nezvyklými nároky. Je to přístroj pro ty, kdo si chtějí svůj Windows Mobile telefon vybavit softwarově zcela dle sebe. Běžný uživatel ale tohle dělat nechce a očekává alespoň základní programy. Řadu softwarových nedostatků Mivvy Zero lze sice napravit programy, které jsou často dostupné zdarma, ale chce to dost snahy.

Proč koupit? elegantní design a slušné zpracování

telefon vhodný pro "kutily" Proč nekoupit? vzhledem k výbavě neadekvátní cena

horší ovládání prsty

prakticky jen čistá WM 6.5 bez přidaného softwaru Kdy? v prodeji Za kolik? 6 000 Kč