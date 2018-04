Základní PalmOS programy

Snadná rozšiřitelnost PalmOS kapesních počítačů neznamená, že dostanete při nákupu jenom hardware. V ROM paměti stroje již je uložena řada základních užitečných programů :

Diář (Date Book)

Zásadní aplikace, pomocí které můžete zaznamenávat a plánovat svoje schůzky, jednání a jiné události. Zvládá několik pohledů na diářová data (podrobný denním grafický týdenní, přehledný měsíční). Lze nastavovat opakování i alarmy.

Úkoly (To Do List)

Evidence úkolů, jinými slovy všeho, co je třeba udělat. Každý úkol může mít přiřazen den splnění, prioritu i kategorii - pomocí všech těchto znaků lze seznam úkolů dále třídit.

Zápisník (Memo Pad)

Do zápisníku lze zapisovat poznámky, včetně přiřazování kategorií a seskupování do kategorií pro snadné hledání. Poznámky lze v PalmDesktopu snadno přenášet do/z jiných desktop textových aplikací.

Adresář (Address Book)

Aplikace umožňuje zaznamenat kontaktní informace o Vašich přátelích, či obchodních partnerech. Umožňuje zadat až pět telefonních čísel, adresu, e-mail a čtyři uživatelská pole (libovolně konfigurovatelná). Ke každému kontaktu lze vložit poznámku. Všechny údaje lze třídit i rychle vyhledávat.

Elektronická pošta (E-mail)

Přímo v Palmu můžete pracovat s elektronickou poštou. Aplikace umožňuje vytvářet e-maily, které se při synchronizaci přenesou do příslušného e-mailového programu. Rovněž se z tohoto desktop programu vaše e-maily načtou do PalmOS počítače.

Evidence výdajů (Expense)

Program na evidenci výdajů - například při služebních cestách a podobně.

Kalkulátor (Calculator)

Základní kalkulátor s jednoduchými funkcemi.

Synchronizace a přenos dat (HotSync)

Synchronizace je proces, při kterém se přenášejí data mezi kapesním a stolním počítačem/notebookem. Umožňuje nahrávat do PDA nové programy, aktualizovat data.

Zabezpečení (Security)

Nabízí variabilní zabezpeční důvěrných dat. Umožní zamknout počítač (bez vložení hesla nejde vůbec spustit), či zamezí (popřípadě zamaskuje) zobrazení vámi vybraných dat, která jste označili jako důvěrná.

Nastavení (Prefs)

Umožňuje nastavit a přizpůsobit kapesní počítač dle požadavků uživatele (formát zobrazení dat, kalibraci displeje, přiřazení různých aplikací tlačítkům, aktuální datum a čas, úroveň zvuku, informace o majiteli a mnoho dalších).