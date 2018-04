Zakládá si na pocitech. Otestovali jsme nejnovější hudební Sony Ericsson W610i

Ještě na začátku roku to vypadalo, že Sony Ericsson pomalu opouští výraznou oranžovou barvu u Walkmanové řady. Nové přístroje představené v únoru však ukázaly pravý opak a pomerančová dostává znovu hlavní slovo. Ať už se jedná o již recenzovaný W880i (do redakce však dorazil ve stříbrné verzi) nebo napůl oranžový W610i, kterým se budeme zabývat dnes.

Po funkční výbavě je na tom velmi podobně jako přes rok starý model W810i, který byl hudebním dvojčetem velmi populárního K750i. V jeho útrobách bychom opět nalezli 2Mpix fotoaparát s automatických zaostřováním, kvalitní hudební přehrávač s rádiem a podporu datových přenosů EDGE. Základní balení obsahuje rovněž 512 MB paměťovou kartu.

Největší změny se dotkly především designu, který je daleko pestřejší a odvážnější než u předchozích Walkmanů. Navíc Sony Ericsson zaexperimentoval s klávesnicí, což by mohlo někoho již dopředu odradit. Ostatně ten samý husarský kousek provedl švédsko-japonský koncern už s modelem W880i a velmi podobně je na tom i K810i. Konkurence zkrátka nic takového nenabízí a možná ví proč. Čekali tak majitelé na nástupce oblíbeného W810i zbytečně? To se dozvíte v následující recenzi.

Velmi štíhlý hudební kolega W880i, W810i - předchůdce dnes recenzovaného W610i.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: W610i je kvalitou zvuku a propracovaností MP3 přehrávače vynikající hudební společník. Napůl oranžový vzhled a zajímavě řešená klávesnice se postará o zbytek.

Vzhled – anděl a ďábel v jednom

Čelní tmavě černá strana přístroje až na výrazné oranžové střední potvrzovací tlačítko ničím nepřekvapí. Ostatní stříbrné klávesy rovněž příliš nevyniknou a svými oblými tvary by se dal W610i přirovnat ke konzervativním Nokiím. Ta pravá divočina přichází až po otočení přístroje. Celou zadní část včetně boků telefonu si pro sebe zabrala oranžová barva a spousta drobných detailů, které dodávají W610i šmrnc.

Vše začíná lehce zapuštěným stříbrným logem série Walkman ve spodní části. Následuje obligátní logo Sony Ericsson, vedle něhož se nachází na poměry mobilních telefonů masivní reproduktor. Podobným se mohl pyšnit například již model W850i. V jeho případě se jednalo o trochu menší exemplář a W610i v kvalitě a hlasitosti přehrávání s přehledem vede. Zadní stranu přístroje dále doplňuje čočka fotoaparátu spolu s přisvětlovací diodou a zrcátkem pro snímání autoportrétů. Komu by se nelíbila černá čelní strana, k dostání je i bílá varianta.

Dílenským zpracováním W610i příliš radosti případnému majiteli neudělá. Kryt baterie nesedí úplně přesně na svém místě a obzvláště při silnějším stisku nepříjemně vrže. Nápravu se nepodařilo sjednat ani po vložení malého kousku papíru mezi odnímatelnou část a baterii. Nezbývá tedy než si na otravný zvuk zvyknout nebo telefon nedržet tak silně v dlani a konečky prstů opírat spíše o hrany přístroje.

Co se týče nutnosti leštění jednotlivých dílů, je na tom W610i podstatně lépe než třeba K810i. Viditelné otisky prstů zůstávají pouze mezi klávesami na matné kovové vrstvě. Naštěstí jsou nečistoty vidět na tmavém podkladu pouze pod některými úhly a není potřeba se s nimi příliš často zabývat.

Na rozdíl od modelu W880i nepodstoupil W610i tak výraznou odtučňovací kůru a mezi žiletky se řadit nemůže. Jeho rozměry 102x46x14 mm jsou i přesto velice příjemné a pohodlně se vejde do každé kapsy. Hmotností 93 gramů se řadí do rozumného průměru. Pozor na někdy mylně uváděných 73 gramů, se kterými by se W610i dokonce vyrovnal těm nejlehčím přístrojům.

Klávesnice a ovládání – mít ten správný pocit

První zastávka patří kontextovým klávesám, které jsou zároveň spojeny s korekčním a návratovým tlačítkům pomocí vystouplých stříbrných půlkruhů. Nemusíte se bát, že byste nechtěně stiskli obě odpovídající tlačítka naráz, mezi nimi se totiž nachází klávesy pro rychlý vstup k hudebnímu přehrávači a rychlému menu. Ty jsou zapuštěny dostatečně nízko a potřebují k aktivaci větší sílu, než může při sklouznutí prstu nastat.

A právě netradiční pocit při stisknutí ostrých hran je tolik charakteristický právě pro W610i či W880i. Zpočátku budete hledat vhodnou polohu umístění palce, abyste získali jistotu při stisku, ale nakonec si budete vychutnávat přejíždění polštářku prstu po obloučcích. Dokonce po čtyř směrném tlačítku se tak můžete pohodlně točit dokola, bez nutnosti zvednout za celou dobu palec. Přehmatávání však zůstane tím nejrychlejším způsobem pro změnu směru.

Na bocích telefonu se nacházejí staří známí jako je regulace hlasitosti, start/zastavení přehrávání hudby a spoušť fotoaparátu. K žádnému z nich nemáme jediného křivého slova, a přestože téměř kopírují tvar těla a jejich zdvih je minimální, svojí citlivostí vše dožene. Poněkud netradičně umístěný datový konektor na levém boku by se přeci jenom lépe vyjímal ve spodní části, kde by nenavozoval nepříjemný pocit při držení. Vše by přitom vyřešila záslepka podobná té u paměťové karty, která těsně sousedí s datovým konektorem.

Oranžově podsvícená alfanumerická část se hodně podobá již zmiňovaným kontextovým tlačítkům. Opět se jedná o tenké kovové proužky dostatečně vzdálené od sebe a chvíli dá práci naučit se, jak hluboko stačí každou klávesou zamáčknout. Stisk tedy není zpočátku úplně jistý. Při psaní se však znovu dostaví již popisovaný zvláštní pocit, kdy na rozdíl od většiny přístrojů nepůsobí palec celou svou plochou ale pouze malou částí polštářku.

Ovládání přesně kopíruje ostatní modely výrobce uvedené v minulém roce na trh a žádné změny se v tomto ohledu nekonají. Hlavní nabídku tvoří dvanáct ikon, další položky v menu jsou pouze textové. Přístup k nejpoužívanějším funkcím zajišťuje rychlé menu a čtyř směrné tlačítko, u něhož lze jednotlivým směrům přiřadit rozličné příkazy. Klávesa pro vypnutí přístroje a volbu profilu zůstala umístěna na vrchu telefonu.

Displej a výdrž baterie – lepší průměr

Vyšší rozlišení displeje než stávajících 176x220 pixelů snad nečekal v této cenové kategorii ani ten největší optimista. Daleko jemnější zobrazovací schopnosti jsou vyhrazeny pouze kouskům z vyšších pater jako je třeba W850i nebo K810i. Každopádně se můžete těšit na podporu 260 tisíc barev a obstojnou čitelnost na přímém slunečním světle.

Baterie jako jeden z klíčových údajů u Walkmanových přístrojů nezklamala, na druhou stranu ani nepřekvapila. Při patnácti minutách hovoru denně, několika odeslaných zprávách a zhruba dvou hodinách poslechu hudby bylo potřeba připojit W610i k elektrické síti za necelé čtyři dny. Připomínáme, že přístroje na noc nevypínáme.

Při trvalé zátěži, kdy jsme nechali W610i přehrávat skladby na 3/4 hlasitost a nijak dále jsme s telefonem nepracovali, se přístroj odporoučel za dvanáct hodin. To je údaj zhruba srovnatelný s W850i, ale už o celých pět hodin vzdálený rekordmanovi, kterým je sportovně založený W710i.

Telefonní seznam a zprávy

Marně byste v této kategorii hledali jakékoli odlišnosti oproti starším stájovým kolegům. Svým způsobem se jedná o časem prověřený standard a žádné závažnější chyby neobsahuje. Do telefonního seznamu se vejde až tisíc kontaktů a ke každému z nich lze uložit až dvacet různých položek zahrnujících všemožné adresy, datum narozenin nebo vlastní obrázek a vyzvánění.

Jednotlivé kontakty můžete rozdělit do vyzváněcích skupin a podle nich později hromadně rozesílat SMS zprávy nebo filtrovat volání. Bohužel zůstal zachován nešvar z dřívějších dob a jména obsahující diakritiku jsou řazena na konec seznamu. Naopak synchronizace s MS Outlook je příkladná.

Kromě odesílání klasických SMS si W610i poradí s MMS, emaily, hlasovými zprávami a RSS kanály. Editor SMS je takřka bezchybný až na tu maličkost, že odpočítává teprve dvacet znaků před koncem zprávy. Slovník T9 se učí nová slova, doplňuje fráze a lze ho jednoduše vypnout. To ostatně platí i pro diakritiku.

V rámci práce s emaily můžete kontrolovat libovolné množství účtů, v pravidelných intervalech je vybírat, stahovat velké přílohy nebo pouze hlavičky zpráv. Do jedné MMS zprávy vměstnáte maximálně 300kb obrázků, zvuků nebo videa.

Kalendář a datové funkce – EDGE musí stačit

Organizace času se již dlouhou dobu drží u Sony Ericsson na vysoké úrovni a ani W610i není výjimkou. Kalendář se třemi náhledy (denní/týdenní/měsíční) si hravě poradí s opakováním každé události a spoustou dalších údajů, které můžete doplnit. O další správu času se postarají úkoly a jednoduché poznámky. Mezi dalšími funkcemi nechybí pět budíků, stopky, časovač, kalkulačka a paměť na kódy.

Podpora sítí třetí generace stále zůstává spíše výsadou dražších modelů Sony Ericsson – K810i, W850i nebo Z610i. U dnes recenzovaného W610i se musíte smířit s EDGE v nejvyšší desáté třídě. Na brouzdání po jednodušších internetových stránkách bohatě postačí integrovaný prohlížeč, který si poradí i s diakritikou.

Rádio a MP3 přehrávač – hudba základním pilířem

Nabídka FM rádia se zpřístupní již tradičně až po připojení sluchátek, které jsou dodávány včetně redukce na klasický 3,5mm jack. Stanice můžete ladit buďto ručně nebo tento úkol svěřit automatice a poté pouze uložit vaše oblíbence na dvacet různých pozic. Rádio kromě RDS podporuje funkci TrackID, která slouží ke zjištění názvu právě běžící skladby.

Skladby při přehrávání přes MP3 přehrávač můžete třídit podle jména, interpreta či alba. Nezapomnělo se ani na ekvalizér a podporu playlistů. Kvalita zvuku je na vysoké úrovni a slušný prožitek z hudby zaručují už dodávaná sluchátka. O trochu horší nastává s hlasitým reproduktorem a vše zní trochu plechově. Výkon je to však v porovnání s ostatními přístroji více než slušný.

V krabici naleznete vyjma již zmiňovaných sluchátek USB kabel a paměťovou kartu s kapacitou 512MB. W610i podporuje funkci USB mass storage a po připojení k počítači okamžitě zpřístupní paměťovou kartu a vnitřní paměť přístroje. Nově se zobrazuje i volba připojení přímo pro tisk fotografií.

Fotoaparát – autofocus je zpět!

Dlouho dobu to vypadalo, že automatické zaostřování bude pouze výsadou řady Cybershot. W610i však toto pravidlo úspěšně porušil a fotografie vypadají o poznání lépe. Kvalitou sice odpovídají zhruba stařičkému K750i, zlepšení se však dočkala zejména věrnost podání barev. Za dobrých světelných podmínek není příliš znatelný šum a místo zbylo i pro přisvětlovací diodu. V oblasti fotoaparátu vede W610i před všemi stájovými kolegy z Walkmanové řady.

Video lze nahrávat v dnes již předpotopním rozlišení 176x144 pixelů a Sony Ericsson si stále nehodlá zlepšit reputaci. Multimediální sestavu doplňuje trojice aplikací - VideoDJ, PhotoDJ, MusicDJ a kvalitní videopřehrávač. Podpora Javy je již samozřejmostí.

Shrnutí – převlečená W810i