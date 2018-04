Zákazník žaluje T-Mobile, neříká ale celou pravdu. Kauza se šíří webem

Podstata sporu je vlastně velmi jednoduchá. Morální právo je zřejmě více na straně zákazníka. Ten ale ovšem odmítá řešení, které mu operátor nabízí navzdory tomu, že spor zatím dopadá spíše v jeho prospěch.

Karel Januška prodloužil po telefonu svoji smlouvu s operátorem T-Mobile. S prodloužením souhlasil pod podmínkou, že všechny dosavadní služby budou poskytovány za stejných podmínek, jaké byly sjednány v minulé době.

Operátor ho ujistil, že tomu tak bude. Jenže nebylo. Panu Januškovi přestalo být poskytováno 100 volných SMS, které doposud dostával. Problém ovšem je, že tyto SMS nikdy nebyly součástí standardní smlouvy. Od roku 2006 do roku 2008 byly součástí promo akce, od roku 2008 je operátor poskytl jako bonus opět na dva roky, smluvně ovšem ošetřeny nejsou.

Karel Janušek si celou věc ovšem samozřejmě vyložil tak, že stejné podmínky zahrnují i prodloužení výhody 100 SMS, operátor bral na zřetel pouze podmínky tarifu.

Přesnou formulaci, jak se pan Januška s operátorem na infolince domluvil, již nelze zjistit, nahrávka totiž byla podle operátora smazána, jelikož je kvůli zákonům uchovávána jen určitou dobu. Pan Janušek viní operátora z úmyslné likvidace nahrávky. Pan Janušek přestal služby využívat a přestal platit. Jenže, jak později uznal Český telekomunikační úřad (ČTÚ), který celkově dal za pravdu operátorovi, nepoužívání služby není důvodem k neplacení a o tom, jak se obtížně končí smlouva s operátorem T-Mobile, už jsme psali zde.

Začaly padat pokuty za neplacení, pokuty za vymáhání a další nesplacené částky, i když pan Januška nakonec akceptoval rozhodnutí ČTÚ a byl ochoten platit paušál do konce trvání smlouvy. Jenže částky narůstaly a s těmi Januška pochopitelně nesouhlasil, mimo jiné se přel o podstatu smluvních pokut (tento problém se rovněž pokoušil řešit s ČTÚ, ale ČTÚ se k problému nevyjádřil). Spor putoval k soudu a stále pokračuje, momentálně Januškovou stížností na neetické chování soudců městského soudu, kteří původně seznali, že pravomoc rozhodnout má jen a pouze ČTÚ.

Operátor vyšel vstříc, i když pozdě. Zákazník už nemá zájem

Operátor se nakonec zachoval vstřícně, i když až v okamžiku, kdy byla věc dána k soudu, a smlouvu ukončil, rovněž se snaží panu Januškovi vrátit veškeré přeplatky. I když ukončení smlouvy a vrácení peněz je víceméně to, čeho chce Januška dosáhnout soudně, peníze od operátora odmítá převzít. Na svém webu, kde také zveřejňuje zprávy k případu, vůbec o kroku operátora neinformuje. Redakci Mobil.cz nejdřív sdělil, že žádné peníze neobdržel. "Žádné peníze jsem od operátora neobdržel a do rozhodnutí soudu nepřijmu," řekl.

Jiří Janeček, tiskový mluvčí T-Mobilu, se vyjádřil ve zcela opačném smyslu: "Panu Januškovi jsme poslali poštovní poukázkou částku 6 465 Kč za uhrazené faktury letos v září. Zhruba po měsíci se nám částka vrátila jako neproplacená, to znamená, že si ji adresát nevyzvedl. Další pokus s odesláním peněz následoval 5. prosince. Zároveň jsme panu Januškovi zaslali doporučeně vyjádření. To se nám nevrátilo. Takže si jej patrně převzal," řekl.

Po dalším dotazu Karel Januška své vyjádření pozměnil: "(Operátor) zaslal jakési poukázky, které mi byly vhozeny do schránky. Ani korunu jsem si z nich nevybral. Platnost poukázek je asi měsíc. Nic z nich nevyberu," uvedl. Argumentuje tím, že chce, aby spor dořešil soud, a že částka není úplná. Jak spor o práva zákazníka nakonec skončí, není jasné. Operátor ze svého pohledu udělal vše, zákazník spokojen není.

Co se dá dělat pro to, aby se podobné případy nestávaly? Po infolince neuzavírejte ani neprodlužujte smlouvy, vše podobně důležité chtějte písemně. Pokud už děláte něco důležitého telefonicky, nahrajte si operátora také, když si nahrává on vás. Samotné upozornění na to, že nahrávku vlastníte, může později pomoci. (Čtěte také: Slibuje vám něco operátor? Nahrajte si ho, máte na to právo)