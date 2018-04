Zákazníci sítí T-Mobile a O2 mají problém s SMS zprávami

Informoval o tom server týdeníku Ekonom, který zjistil, že důvodem je špatná komunikace SMS center jednotlivých operátorů. Operátoři se ale zatím nedokážou shodnout, na které straně je chyba.

"Do našeho SMS Centra nedoje informace ze sítě T-Mobile o úspěšném doručení SMS, jak by tomu správně mělo být. Naopak přijímáme ze sítě T-Mobile informaci, že odeslaná textová zpráva doručena nebyla, a proto naše síť její doručení opakuje," řekl Ekonomu mluvčí společnosti O2 Martin Žabka. Popsaná situace s opakuje až do vypršení platnosti odeslané SMS, takže zákazník T-Mobile ji dostane několikrát.

Mluvčí operátora T-Mobile Martina Kemrová zase tvrdí, že chyba je na straně O2. "Zatím nevíme, kolika zákazníků se tento problém týká, ani nemohu říct, kdy problém vyřešíme," dodala.

Podle zjištění Ekonoma se problém může týkat až 20 procent klientů společnosti T-Mobile. Miroslav Čepický z Vodafonu týdeníku sdělil, že dnes zatím žádný takový problém v síti nezaznamenali.

V počtu mobilních zákazníků na domácím trhu vede T-Mobile, ke konci letošního pololetí jich měl 5,313 milionu. Konkurenční Telefónica O2 jich měla 5,186 milionu a Vodafone 2,751 milionu.