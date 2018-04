Zákazníci O2 si mohou pořídit Kabát na Nokii 6300

Telefon je k dostání za 3 795 korun, k dostání jsou celkem dva tisíce kusů. Tapety zdarma zákazníci získají na základě SMS s unikátním kódem, který najdou v balení telefonu.

"Tuto speciální edici jsme připravili v souvislosti s jedinečným koncertem k výročí 20 let skupiny Kabát, který se bude konat 12. 9. 2009 od 20 hod v Praze na Vypichu a jehož jsme hlavním partnerem. Tento koncert je letos jedinou příležitostí, jak vidět Kabát naživo," uvedl Bohdan Tetiva, ředitel pro produktový marketing a věrnostní programy operátora.

Od 1. 8. je v plném proudu také soutěž o 500 vstupenek na koncert. Stačí hlídat www.o2extra.cz, kde se objevují výherní kódy. Hlavní výherce pak získá dva VIP lístky, telefon z limitované edice a možnost setkat se s členy kapely.

Vstupenky na koncert je možné zakoupit výhradně v prodejnách O2, a to minimálně až do konce srpna. Pokud nějaké vstupenky zbudou, budou dány do prodeje v místě konání koncertu.