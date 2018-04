Zákazníci chtějí víc než jen tenkou konstrukci mobilu

Tenké mobily nejsou při výběru tak důležité, jak by se mohlo zdát. Tvrdí to studie agentury Strategy Analytics. Zákazníci podle této studie dávají při výběru mobilu přednost véčkové konstrukci. V Evropě po véčku touží téměř 60 procent respondentů, v USA dokonce přes 80 procent.

Tenké véčko si pak přeje 57 procent Evropanů a zhruba 65 procent respondentů z USA.

Rozdíl mezi preferencemi zákazníků v USA a Evropě dokládají další data průzkumu. O véčka stojí více v USA, o vysouvací mobily a tenké i obyčejné přístroje klasické koncepce je zase větší zájem v Evropě.

Výsledky studie mezi zájemci o koupi mobilu tak ukazují, že příští rok by mohl být ve znamení i jiných módních kreací, než jen honbou za co nejtenčí konstrukcí mobilu. To však neznamená, že by o tenké mobily již nebyl zájem. Něco jiného je totiž hypotetická představa zájemců o nový mobil a jinak vypadají preference při samotném nákupu. Tam hraje hlavní roli design, značka výrobce a cena.