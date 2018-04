Zákazníci chtějí MP3, véčka a velké displeje

Tuzemský trh s mobilními telefony zaznamenává stále větší popularitu vyklápěcích přístrojů do tvaru V, které zvyšují podíl na úkor mobilů klasického tvaru. Rostoucí prodej "véček" by měl být podle výrobců i jedním z hlavních trendů na letošním předvánočním trhu. Vedle tvaru do V lidé stále častěji žádají přístroje s velkým barevným displejem, zabudovaným fotoaparátem a přehrávačem hudby ve formátu MP3.

"Trendem dnešní doby je design telefonu. Obecně existují dvě velké znepřátelené skupiny mobilistů - véčkaři a antivéčkaři," uvedl mluvčí mobilního operátora Oskar Petr Šindler. Podíl

telefonů do V se podle něj stále zvyšuje a v pololetí přesáhl 12 procent. Oproti západní Evropě či USA je jejich podíl zhruba třikrát nižší. K předním výrobcům véček, jako jsou Motorola či Samsung, se přidali i konzervativnější značky Siemens či Nokia.

Mladší věková skupina podle obchodního ředitele mobilní divize tuzemského zastoupení Motoroly Radka Vychytila spíše přihlíží ke značce, vzhledu a nadstandardním funkcím mobilů, jako jsou zabudovaný fotoaparát, MP3 přehrávač, polyfonní vyzvánění nebo podpora her. Pokročilí uživatelé z vyšších příjmových skupin naopak přikládají větší důležitost funkcím pro využití v jejich profesionálním životě.

U telefonů se zabudovaným fotoaparátem výrobci nejen zvyšují kvalitu rozlišení, ale i pohodlnost ovládání. Podle zástupců Sony Ericsson jde například o možnost fotografování naležato, tedy způsobem obvyklým u klasických fotoaparátů.

Podle Davida Wodinského ze společnosti Alcatel se na předvánočním trhu co do počtu asi nejsilněji prosadí telefony s atraktivním designem a cenou hluboko pod 5000 korun. Který mobil v této kategorii se bude nejlépe prodávat, bude mimo jiné záviset na akčních nabídkách jednotlivých mobilních operátorů. Ve druhé polovině roku se zatím podle údajů Oskara nejlépe prodává Nokia 2300, především díky zajímavému designu, zdvojeným tlačítkům a vestavěnému rádiu. V kategorii manažerských telefonů je nejúspěšnější Nokia 6100, dále pak Sony Ericsson T630 a Nokia 6230. Mezi telefony do V byly v srpnu nejprodávanější Samsungy SGH-E700 a X450.

Výrobci telefonů odhadují, že se letos v ČR prodá kolem dvou milionů přístrojů, tedy zhruba stejně jako loni. Celosvětový prodej by se přitom podle analytické společnosti Gartner mohl

zvýšit z loňských 520 milionů až na rekordních 650 milionů mobilních telefonů.