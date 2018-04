Britská vláda chtěla pořádně zatočit se všemi kecálky. Nakonec ale couvá

Serveru Business Insider zástupce kanceláře premiéra sdělil, že se vláda Velké Británie nechystá šifrovanou komunikaci zakázat. V pondělí přitom deník Forbes informoval, že se právě to Cameron bude snažit v parlamentu protlačit.

Jeho orwellovský návrh zákona by nařizoval poskytovatelům internetového připojení, tedy i mobilním operátorům, uchovávat veškerá data o internetovém provozu každého jednotlivého uživatele po dobu 12 měsíců. Kromě historie navštívených stránek by provideři ukládali i e-mailovou korespondenci, hovory přes IP a samozřejmě i veškerou komunikaci přes stále oblíbenější messengery.

Dotčeny by tak byly nejpopulárnější nástroje k rychlému zasílání zpráv (instant messegingu) včetně WhatsApp, Wiberu, SnapChatu, Facebook Messengeru nebo systému FaceTime a iMessage, které jsou určeny výhradně ke komunikaci zařízení s iOS.

Komunikace skrze uvedené aplikace je šifrována, pokud by ale na podzim ministerským předsedou navrhovaná změna legislativy vešla v platnost, úřady by pak k veškeré uskutečněné komunikaci měly přístup. Ochrana soukromí by tak byla dotčena.

Cameron se zákazem šifrování flirtuje od začátku roku

„Skutečně chceme v naší zemí dovolit komunikaci mezi lidmi, která nemůže být v případě podezření dešifrována a korektně přečtena? Moje odpověď je, že nechceme. Primární povinností každé vlády je zajistit bezpečnost obyvatelstva,“ obhajoval svůj záměr v parlamentu David Cameron již v lednu tohoto roku.

Faktem je, že materiály poskytnuté Edwardem Snowdenem, bývalým zaměstnancem NSA, jasně dokazují, že pro příslušné složky dávno není problém získat kompletní e-mailové korespondence, historii prohlížení stránek nebo záznamy komunikace přes rozličné messengery. Podle nedávno zveřejněných přísně tajných dokumentů dokonce NSA měla v plánu telefony s Androidem i iOS infikovat malwarem s pomocí oficiálních aplikačních portálů (více zde).

Experti na počítačovou kryptografii upozorňují, že není možné každé aplikaci integrovat tzv. backdoor, tedy nástroj pro vzdálený přístup, a tím umožnit čtení probíhající komunikace, aniž by to neohrozilo ochranu soukromí uživatelů. Šifrování se navíc používá také pro internetové transakce a podobné citlivé operace, kde by jakýkoli zásah mohl znamenat významný problém.

Snahou jakkoli omezit šifrovanou komunikaci ve svém textu odsoudili prvotřídní bezpečnostní pracovníci, jeden z nejuznávanějších z nich, Bruce Schneier, deníku Business Insider dokonce sdělil, že prolomení šifrování by mohlo doslova zničit internet.

Vládní názorový veletoč

Vládní představitel nicméně nyní popírá, že by ministerský předseda omezení šifrované komunikace navrhoval. Dodává, že zcela chápou důležitost a úlohu kryptografie a použití i v e-komerci udává jako příklad, proč nemůže být zakázaná.

Před několika dny přitom zpravodajské servery uváděly, že se britská vláda bude snažit zákon protlačit co možná nejrychleji. A to kvůli nedávným teroristickým útokům v Tunisku a Francii. Pokud by k tomu došlo, mohlo by to znamenat úplný zákaz používání šifrovaného instant messegingu v zemi.

Poslední informace ale naznačují, že to tak horké nebude, britská vládnoucí garnitura nicméně stále trvá na tom, že by teroristé neměli mít žádný bezpečný komunikační kanál, skrze který by mohli nerušeně operovat a spřádat své plány. Právě takový prostor jim však šifrovanými protokoly chráněné messengery poskytují. Navíc existují i jiné nástroje ke komunikaci, které nemohou být žádným způsobem dešifrovány.