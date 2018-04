Soud se bude zákazem prodeje mobilů Samsungu v USA zabývat v prosinci

Rozhodnutí v klíčovém sporu mezi společnostmi Apple a Samsung, které se vzájemně obviňují ze zneužívání patentů, padlo u kalifornského soudu v pátek 24. srpna (více čtěte zde). Právníci Applu krátce po verdiktu poroty sdělili, že k soudu podají žádost o zákaz prodeje některých produktů jihokorejského giganta na americkém trhu. Tou se měl soud podle prvních informací zabývat už 20. září.

Po dnes určeném termínu je zřejmé, že Samsung bude moci některé své klíčové modely na americkém trhu prodávat o něco déle. První soudní slyšení v této věci totiž proběhne až 6. prosince. Samsung tak získá také více času na případné softwarové úpravy svých produktů. Takové přístroje by pak na mohl na americkém trhu prodávat i nadále.

Apple již v pondělí 27. srpna upřesnil modely mobilních telefonů Samsungu, u nichž bude požadovat stažení z amerického trhu. Pokud by koncem roku kalifornský soud rozhodl v jeho prospěch a Samsung by nestačil provést softwarové updaty, musel by jihokorejský výrobce stáhnout z amerického trhu všechny varianty modelů Galaxy S II, Galaxy S a Galaxy S 4G, Galaxy Ace, Fascinate, Epic 4G, Droid Charge, Continuum, Captivate, Galaxy Tab 10.1, Gem, Indulge, Infuse, Mesmerize a Vibrant.

Apple podal žalobu, ve které tvrdí, že Samsung od něj okopíroval design a některé charakteristické funkce telefonů iPhone a tabletů iPad. Kalifornský soud vyměřil Samsungu miliardovou pokutu. Podle jeho právních zástupců se ale společnost míní odvolat k soudu vyšší instance. Celý soudní spor by tak začal nanovo.