Firma je pouze mrtvou schránkou. Kvůli ní ale z Pekingu zmizí iPhony 6

V Číně došlo k paradoxní situaci, když rozhodnutím úřadu pro ochranu duševního vlastnictví dostal Apple příkaz k okamžitému zastavení prodeje minulé generace iPhonů na území Pekingu. Důvodem byla žaloba, kterou podala společnost Shenzhen Baili. Právě jejím smartphonem jménem 100C se měl Apple při návrhu iPhonu 6 inspirovat.

Úsměvné je, že společných prvků oba telefony při podrobném srovnání mnoho nemají. Ano, jsou to zaoblené placky s displejem na čelní straně a fotoaparátem v levém horním rohu zad. Ovšem takto stručně lze popsat určitě stovky, možná i tisíce nejrůznějších smartphonů z dnešní ohromné a nepřehledné nabídky (více zde).

Firmy jsou nekontaktní a v insolvenci

Zajímavá je také aktuální pozice žalující firmy Shenzhen Baili. Podle deníku Wall Street Journal je firma v podstatě mrtvou schránkou. Její webová prezentace je vypnutá, sídlo společnosti bylo zrušeno a firma je zcela nekontaktní. Právní zástupce mateřské společnosti Digione ale trvá na tom, že její dceřiná společnost Baili stále funguje, byť v nejúspornějším možném režimu.

Jeho prohlášení však nic nemění na skutečnosti, že jsou oba právní subjekty v platební neschopnosti. Digione přitom v roce 2013 oznamovala masivní investici ze strany obřího čínského webu Baidu, kterého zlákala nabídkou tvorby vlastní mobilní platformy.

Uzavřené partnerství ale nakonec před dvěma lety skončilo před soudem, jelikož se ukázalo, že Digione získané prostředky investovala do svých smartphonů a dalších aktivit a nikoli do vývoje nového operačního systému, jak původně avizovala.

Navzdory tomu nedokázaly uvedené přístroje vzdorovat zajímavějším smartphonům z dílen konkurence, o prodejní hity rozhodně nešlo. Telefony prý měly kvůli snahám o minimalizaci veškerých nákladů problémy s odvodem čipovou sadou generovaného tepla, což vedlo k jejich přehřívání.

Začalo to únikem podoby chystaného iPhonu 6

Kořeny patentového sporu sahají do začátku roku 2014, když v březnu na internet unikly první snímky tehdy připravovaného iPhonu 6. Digione si na základě těchto úniků patrně nechala patentovat některé designové prvky. Toto nařčení ale samozřejmě její zástupci v minulosti opakovaně odmítli.

Některé nejmenované zdroje uvádějí, že celá kauza je především snahou společnosti se zviditelnit. Přeci jen iPhony 6 a 6 Plus jsou téměř dva roky staré přístroje a hlavní tržby Applu v segmentu smartphonů v současnosti generuje řada 6s a pak také malý iPhone SE.

Faktem ale je, že se právník společnosti Digione prý snaží zákaz prodejů rozšířit právě i na iPhone 6s a 6s Plus. Designově jsou přeci jen v podstatě kopií předchozí šestky, a když firmě úřad pro duševní vlastnictví potvrdil, že telefony kopírují jejich vlastní produkt, mohlo by to vyjít i napodruhé. Takový zákaz by se však už na firemní kase Applu mohl docela nepříjemně promítnout.

Apple s čínskými úřady bojuje často

Připomeňme, že to není poprvé, kdy čínské orgány v různorodých sporech rozhodly v neprospěch kalifornského giganta. Nedávno například společnost přišla o výhradní práva na ochrannou známku „IPHONE“, kterou jí vyfoukla firma Xintong Tiandi, produkující koženou galanterii včetně obalů na mobilní telefony (více zde).

Před čtyřmi lety pak musela zaplatit společnosti Shenzhen Proview Technology za ochrannou známku iPad 60 milionů dolarů. Tu od firmy sice koupila v roce 2009 za 55 tisíc dolarů, ovšem podle soudu tehdy nebyl součástí dohody souhlas používat známku iPad v Číně. Tamní soud proto rozhodl, že práva k užívání na čínském území stále drží právě původní vlastník.

Spor u soudu skončil dohodou obou stran. Některé zdroje uváděly, že Proview prý po Applu požadovala dokonce 400 milionů dolarů. Ne že by Apple měl problém takovou sumu za známku iPad zaplatit, ovšem původní cena byla v porovnání s takovou sumou doslova zanedbatelná a tak není divu, že na takovou nabídku firma nepřistoupila.