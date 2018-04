V Americe chtějí zakázat prodej šifrovaných telefonů

Kalifornský zastupitel Jim Cooper předložil návrh zákona, který by měl v Kalifornii, tedy v domovině Applu, zcela zakázat prodej šifrovaných telefonů. Podle návrhu by se měl zákaz vztahovat na jakýkoli smartphone vyrobený a uvedený na trh po 1. lednu roku 2017. Apple je přitom jedním z mnoha výrobců, na něž bezpečnostní složky koukají s nelibostí.

Všechny telefony by tak po uvedeném datu nesměly používat neprolomitelné šifrování, které bezpečnostním složkám (policie, tajné služby) znemožňuje dostat se k datům v telefonu. Ta jsou pro ně důležitá jak při odhalování organizovaného zločinu, tak při vyšetřování.

Cooper v návrhu doslova požaduje, aby se smartphony daly snadno dešifrovat a odemknout výrobcem či dodavatelem operačního systému. Prodejcům, kteří by po navrhovaném datu vědomě prodali telefon, jehož data by nebylo možné zpřístupnit, by hrozila pokuta ve výši 2 500 dolarů (zhruba 62 tisíc korun) za každý prodaný kus.

Odpovědnosti má být prodávající či pronajímatel zbaven pouze v případech, kdy dešifrování či odemknutí telefonu znemožní zásah třetí osoby. Tedy v situacích, kdy se výrobci zařízení či dodavateli operačního systému nepodaří prolomit šifrování, které si do telefonu nainstaloval sám uživatel.

Ačkoli je to zatím návrh, proti možnému přijetí zákona se již mnozí výrobci bouří. Zdaleka se totiž netýká jen v úvodu zmíněného Applu, který s každou novou verzí vlastního operačního systému vylepšuje i šifrování uživatelských dat. Vyšetřování zločinů totiž policii a tajným službám ztěžuje i konkurenční Google. Šifrování uživatelských dat je totiž v nejnovějších verzích operačních systémů iOS i Android již automatické.

Přístup vývojářů je přitom pochopitelný, protože uživatelé touží po zařízení s neprolomitelným operačním systémem. Na druhou stranu je však i spousta takových, kteří toho zneužívají. Šifrovaná komunikace totiž vyhovuje kriminálnímu podsvětí. Smartphony tak kromě nevinných dat obsahují v některých případech i kompromitující materiály, ke kterým se bezpečnostní složky chtějí dostat.

Přijetí zákona by tak Applu znemožnilo prodej iPhonů na domácí půdě. Již dříve se totiž nechal slyšet, že je pro něj nereálné obcházet hesla uživatelů a vynutit si tak přístup k uživatelským datům. Společnosti Apple ani Google se ke Cooperovu návrhu zákona nevyjádřily.

Inspirace přišla z newyorského senátu

Cooperův návrh byl předložen necelý týden po obdobném kroku newyorského senátu. Tamní zákonodárci však zvolili demokratičtější přístup. Ačkoli jsou v názoru na šifrovaní telefonu s Cooperem jednotní, zajímají se i o názor uživatelů.

Na webových stránkách senátu se totiž mohou k tomuto návrhu vyjádřit prostřednictvím virtuálních tlačítek. Cílem je, aby senátoři při hlasování zohledňovali i názor lidí, kteří jim svým hlasem pomohli k získání jejich postu.

Oba zmiňované návrhy přicházejí v době, kdy se zákonodárci a softwaroví giganti snaží najít společnou řeč na téma šifrování dat. Snahou obou stran je dojít ke kompromisu, a to především proto, aby vládní či bezpečnostní složky neměly zcela neomezený přístup k uživatelským datům.